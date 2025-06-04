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Дмитрий Плотников

Сводка с фронта: в Сумах уничтожен штаб ВСУ с советниками НАТО, удар по Крымскому мосту

4:34
Силовые структуры » Военные новости

Российские бойцы продолжают выполнять цели специальной операции на Украине. Представляем военную сводку на среду, 4 июня 2025 года.

Снайпер ВС РФ
Фото: мультимедиа.минобороны.рф by Евгений Кель, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Снайпер ВС РФ

Курско-Сумское направление

На Тёткинском направлении украинские военные продолжают упорно наступать — правда, масштабы театра боевых действий весьма камерные. Один из главных участков — район кладбища прямо на границе с Сумской областью. Штурм начинается буквально с погоста — символизм зашкаливает.

ВСУ пытаются войти в Тёткино, пользуясь не только кладбищенским прикрытием, но и, как ни странно, очистными сооружениями. Там им удалось закрепиться, подкопить сил и теперь они развивают успех в сторону Попово-Лежачей, очевидно, с целью окружения российских сил в Тёткино.

Наступают они "по классике" — пехота без бронетехники, зато с FPV-дронами, артиллерией и снабжением через октокоптер "Бабу-Ягу", который подвозит боеприпасы и медикаменты. В районе Нового Пути украинские бойцы успели пересечь границу, но были тут же заблокированы у железной дороги, всего в 100 метрах от границы.

Сейчас их оттуда активно "выковыривают" — термин максимально точный. У Комсомольского ситуация похожая: часть штурмовых групп засела в посадке и ждёт дальнейших приказов или эвакуации, если повезёт. Тактика ВСУ остаётся прежней: лезть на рожон, надеясь, что где-то прорвёт.

Тем временем в Сумах утро 3 июня стало крайне "неласковым" для украинского командования. Российские войска нанесли комбинированный удар по штабу ОТГ "Сумы" (который, видимо, решил замаскировать под колледж машиностроения), а также по зданию СБУ, где в этот момент проходило совещание с офицерами НАТО. Итог — десятки погибших и раненых.

Правда, как часто бывает в таких операциях, не обошлось без трагедий: укроПВО сработало "по-украински" — часть ракет ВСУ ушла в жилые дома и дороги. Жертвы среди мирного населения стали, увы, неизбежными.

Оказалось, что оборона Сумской области — это скорее архитектурный миф. Народный депутат Безуглая и боевик нацбата Бунятов - не последние люди в системе — прямо говорят: вместо укреплений строили фасады. Вместо оборонительной линии — тренировочный полигон.

Из 350 млрд гривен, выделенных на строительство фортификаций, большая часть "испарилась". Позиции, которые всё-таки построили, держатся до первого прилёта. И это в момент, когда украинская армия ежедневно теряет более тысячи человек. Плюс — скромные 800 млн долларов потерь на коррупционных схемах при закупке оружия. А потом кто-то ещё удивляется, почему Киев не заканчивает войну: когда война — бизнес, зачем её заканчивать?

Ложь Киева — мерило войны

Попытки атаковать Крымский мост важны не столько результатом — предсказуемо нулевым, — сколько самим фактом: снова попробовали, снова безрезультатно. Но главное шоу, как водится, разыгрывается не на мосту, а в головах — с помощью классического "всё пропало, но мы победили".

Укропропаганда старательно внушает, что мост теперь якобы "аварийный", а потому — мол, "всё равно победа". Степень абсурдности тут даже не вызывает раздражения — скорее, изумление масштабом самообмана. Видимо, как говорится, хоть какой-нибудь укол надежды.

То же самое касается и свежих фантазий про "десятки сбитых российских самолётов". Сначала их было 12, потом внезапно — уже 41. А к вечеру, глядишь, можно и до сотни округлить — всё равно верят. И ведь верят же! Слепо, жадно, с готовностью верить в любую "перемогу", даже если она состоит из воздуха и статистики, высосанной из пальца.

Очевидно одно: с таким подходом никакого мира и не будет. Не потому что кто-то против, а потому что сама логика поведения исключает его как вариант. Пока угроза будет исходить оттуда, где врут с упорством, достойным лучших театров абсурда, — об устойчивом мире можно даже не мечтать. Мир возможен только после полной и окончательной нейтрализации этого источника хаоса. Иначе — бесконечная доза самообмана до ломки.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Темы всу сумы крымский мост
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