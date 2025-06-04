Это вам не Украина: спецоперация в Прибалтике будет молниеносной, но она будет

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Финский залив может стать центром геополитического противостояния. Финляндия и Эстония всё активнее обсуждают возможность ограничения морского трафика для российских судов, что потенциально грозит полной изоляцией Калининградской области.

Фото: flickr.com by Saeima, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Флаги Прибалтики

Об этом в интервью заявил политический аналитик Александр Носович.

Он отметил, что блокировка залива — один из самых рискованных сценариев в отношениях России с прибалтийскими странами. Уже сейчас транзит грузов по железной дороге через Литву ограничен, что негативно влияет на снабжение региона. Калининград, по сути, остаётся зависимым исключительно от морских перевозок.

"Регион нельзя полноценно поддерживать по суше. Морская логистика — единственный путь обеспечения нормальной жизни. Если и он окажется перекрыт, речь пойдёт о полном кризисе, вплоть до дефицита продовольствия и топлива", — предупреждает Носович.

По его словам, Москве не следует воспринимать происходящее как политическую игру — необходимо готовиться к реальным действиям со стороны соседей. Он подчёркивает, что попытки превратить Балтийское море во внутреннюю акваторию НАТО обречены: российский флот сохраняет контроль над ключевыми участками, а ресурсы прибалтийских государств не позволяют им кардинально изменить ситуацию.

Уничтожим сразу

Если же дело дойдёт до открытого конфликта: в отличие от Украины, военные действия в Прибалтике будут короткими. Географическое положение региона не оставляет ему пространства для манёвра — он зажат между российскими границами и морем.

Недавний инцидент с участием Су-35, который вынудил эстонские силы отступить от российского танкера в нейтральных водах, стал показателем того, как быстро Москва готова реагировать. На фоне этого в последние дни Финляндия ограничилась наблюдением за прохождением российского судна, не вмешиваясь.

Однако напряжённость продолжает расти. Швеция анонсировала ужесточение контроля в своей морской зоне, стремясь ограничить перевозки российской нефти. В эстонской прессе звучат заявления о пересмотре статуса островов Финского залива, включая Гогланд, что напрямую касается российского суверенитета.

В свою очередь, немецкие издания сообщили о "слежке" российского эсминца за фрегатом ВМС Германии, заходившим в порт Росток. Это вызвало беспокойство в Берлине и призывы к усилению охраны морской инфраструктуры.

Проданная страна

Элиты стран Балтии фактически превратили свои территории в зону напряжённости на границе с Россией, отдав их под стратегические интересы Запада. В основе этих процессов (кто бы сомневался) стоит влияние Великобритании.

Политические элиты Прибалтики за последние годы деградировали настолько, что готовы на рискованные и радикальные шаги, зачастую даже без оглядки на западных партнёров. Однако сегодня у них есть кураторы, и эти кураторы заинтересованы в сохранении напряжённости в регионе.

"Главную роль здесь играет Великобритания. США постепенно отходят на второй план, поскольку утрачивают интерес к региону", — добавил Носович.

Власти балтийских стран сознательно тормозят экономическое развитие, делая ставку на имидж "прифронтовых государств". Наблюдается устойчивая деградация как экономической, так и социальной сфер. Причины лежат в политической плоскости. Все три республики открыто называют себя потенциальными следующими мишенями после Украины. Но ведь с 1991 года их экономика была выстроена на привлечении внешнего капитала. А какой инвестор придёт в страну, где власть заявляет: завтра — война?