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Дмитрий Плотников

НАТО и слушать не хочет об Украине, а Пентагон отказывается от встречи Рамштайн

4:19
Силовые структуры » Военные новости

Итак, НАТО начала играть в молчанку, а Пентагон в прятки. На саммите альянса в Гааге (24-25 июня) тема вступления Украины в альянс будет освещена… никак.

НАТО
Фото: flickr.com by Государственный департамент США is licensed under Департаментом информации об авторских правах
НАТО

Ни намёка, ни полслова, ни запятой в итоговой декларации. Просто тишина.

Французское агентство AFP сообщает: решили ничего не говорить, чтобы, не дай бог, не поссориться друг с другом. Потому что от упоминания Киева у некоторых членов НАТО начинается лёгкая форма дипломатической крапивницы.

Украину на задворки

Зеленского вроде бы даже пригласили — но пригласили, не рассчитывая, что он придёт. Вроде как будет на ужине у короля Нидерландов. Декорации, улыбки, бокал чего-нибудь крепкого — всё как полагается. А вот официальных переговоров не будет. НАТО вежливо, но твёрдо указывает: "Постой у дверей, Володя, мы тут свои взрослые дела решаем".

Между тем Пентагон решил побить рекорд по дистанцированию. Впервые с начала работы формата "Рамштайн" (созданного при Байдене, между прочим), министр обороны США не появится даже в видеоквадратике Zoom-встречи. Как пишет Associated Press, американцы уже на прошлом заседании элегантно переложили бремя лидерства на Великобританию, а теперь — просто не пришли. Даже кофе не налили.

Почему? Повестка сместилась. Сейчас главная задача альянса — не помощь Украине, а как бы так составить документы, чтобы понравиться Трампу. В частности, вписать требование о 5% ВВП на оборону с каждой страны. Украина — это, конечно, трогательно, но у НАТО есть поважнее дела. Например, выживание НАТО.

И вот здесь начинается самое интересное. Когда твое отсутствие говорит больше, чем пресс-релиз — это уже не дипломатия, это искусство. Неучастие главы Пентагона — не просто логистический казус, это осознанный сигнал: США корректируют стратегию. "Украинский кейс", как его называют в Вашингтоне, теряет актуальность. В моду входит сдержанная отстранённость.

 

Штаты сваливают

Грубо говоря, Штаты начали понемногу "отвязываться". Под ковром идет диалог с Россией, и, судя по всему, задача — не победить, а заморозить. Вернее, красиво свернуть — как стартап, не оправдавший ожиданий инвесторов. Украина, некогда символ сплочения Запада, превращается в не очень ликвидный актив, от которого хочется избавиться без лишнего шума.

Вслед за этим может начаться весёлое время для всей коалиции. Уровни делегаций снизятся, а самые смелые страны вдруг обнаружат в себе потенциал наблюдателей. Те, кто ещё недавно говорил о "поддержке до конца", начнут переводить разговор на экономические сложности, внутренние вызовы и, конечно, "необходимость диалога".

И вот перед нами НАТО — альянс, задуманный как механизм быстрой координации, который всё чаще напоминает ток-шоу с разными сценариями на один эфир. Пока Великобритания, Германия, страны Балтии и Скандинавии стараются изображать боевой дух, отсутствие США начинает буквально звенеть. Без Вашингтона и символического зонтика из Пентагона вся эта конструкция рискует стать клубом по интересам.

Формат "Рамштайн" может вскоре превратиться в место, где собираются не ради решений, а чтобы просто отметить галочкой: "были, поговорили". Директивность — в прошлое. Консультации и деликатное выражение озабоченности — в будущее.

Вывод

Тем временем, администрация Трампа уже открывает для себя восхитительные перспективы: договариваться с Москвой напрямую, без обременения коллективным мнением союзников. Не нужно синхронизироваться с партнёрами, не нужно учитывать мнения — один на один, по-деловому.

А у России, в свою очередь, появляется всё больше пространства для манёвра. И кто знает, может, в новом сезоне геополитического сериала у неё будет уже не роль "агрессора", а статус "переговорного партнёра".

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Темы сша нато европа украина пентагон нидерланды великобритания
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