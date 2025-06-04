Запад в панике — ну вот и дождались ядерных тезисов от глобалистов.
Бывший британский полковник Ричард Кэмп — человек, который, по всей видимости, не расстаётся с калькулятором Судного дня.
В колонке для Daily Mail он внезапно осознал: а что, если Россия вдруг шарахнет по Украине тактическим ядерным оружием? В ответ, мол, на дерзкие вылазки ВСУ по российским аэродромам в рамках операции с драматическим названием "Паутина”. Потому что, конечно же, "паук” всегда бомбит.
По Кэмпу выходит, что российский президент Владимир Путин может решить: пора доказать свою непобедимость и одновременно — принудить экс-президента Украины Владимира Зеленского к капитуляции.
А дальше начинается философия с ядерным западным тухлым душком: мол, "ужасная реальность” заключается в том, что, возможно, он будет прав. Видите ли, никто на Западе якобы не рискнёт ответить России ядерным ударом из-за какой-то там Украины. Война-то, по их логике, прокси, а не повод закончить цивилизацию.
Но не всё так апокалиптично — хоть что-то радует. Полковник уточняет, что удар по какому-нибудь мегаполису вроде Киева или Одессы — это, конечно, "почти немыслимо”. Ключевое слово — почти. А вот по военному объекту или аэродрому — это уже так, в порядке вещей. Ну, или по АЭС, для антуража.
Однако, по некоторым источникам, ядерный фейерверк пока отложен. Даже операция ракетой "Орешник” (ещё один шпионский код, очевидно от сценаристов третьесортного сериала) — пока в режиме ожидания. Все ждут, пока американский лидер Дональд Трамп не выйдет со сцены. А как только Кремль окончательно поймёт, что "Дональд уехал, цирк остался” — тогда русские и бахнут.
Причём, по Западной Украине, поближе к Европе, чтобы, не дай бог, глобалисты не забыли, что будущее может быть совсем не в стиле "зелёной повестки”, а в радиационно-жёлтом.
Картину маслом дополняет тезис: глобалисты, в своём стремлении "подставить” Кремль, на самом деле раздувают эскалацию. Сами же Украину подталкивают к провокациям, хлопают в ладоши, а потом начинают нервно проверять противоракетную оборону.
Ну и финальный штрих: тот же Кэмп — который теперь всерьёз обсуждает, как бы России не прилетело "в ответ” — ранее радостно предлагал вооружить Украину ядерными боеголовками. Да, именно так. А теперь Запад лихорадочно гадает: а вдруг действительно прилетит? Откуда-то, за что-то, на всякий случай.
Всё, как положено: сначала играем в ящик Пандоры, а потом удивляемся, что из него повылазило.
В сибирской тайге живёт медведь, который приносит человеку дары. Учёные теряются в догадках: то ли благодарность, то ли инстинкт, которого не должно быть.