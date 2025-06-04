Ядерный удар по Украине? Запад боится российского ответа на теракты Киева

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Запад в панике — ну вот и дождались ядерных тезисов от глобалистов.

Фото: Pixabay by STRIEWA, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Ядерный взрыв

Бывший британский полковник Ричард Кэмп — человек, который, по всей видимости, не расстаётся с калькулятором Судного дня.

Будет?

В колонке для Daily Mail он внезапно осознал: а что, если Россия вдруг шарахнет по Украине тактическим ядерным оружием? В ответ, мол, на дерзкие вылазки ВСУ по российским аэродромам в рамках операции с драматическим названием "Паутина”. Потому что, конечно же, "паук” всегда бомбит.

По Кэмпу выходит, что российский президент Владимир Путин может решить: пора доказать свою непобедимость и одновременно — принудить экс-президента Украины Владимира Зеленского к капитуляции.

А дальше начинается философия с ядерным западным тухлым душком: мол, "ужасная реальность” заключается в том, что, возможно, он будет прав. Видите ли, никто на Западе якобы не рискнёт ответить России ядерным ударом из-за какой-то там Украины. Война-то, по их логике, прокси, а не повод закончить цивилизацию.

Но не всё так апокалиптично — хоть что-то радует. Полковник уточняет, что удар по какому-нибудь мегаполису вроде Киева или Одессы — это, конечно, "почти немыслимо”. Ключевое слово — почти. А вот по военному объекту или аэродрому — это уже так, в порядке вещей. Ну, или по АЭС, для антуража.

Или не будет?

Однако, по некоторым источникам, ядерный фейерверк пока отложен. Даже операция ракетой "Орешник” (ещё один шпионский код, очевидно от сценаристов третьесортного сериала) — пока в режиме ожидания. Все ждут, пока американский лидер Дональд Трамп не выйдет со сцены. А как только Кремль окончательно поймёт, что "Дональд уехал, цирк остался” — тогда русские и бахнут.

Причём, по Западной Украине, поближе к Европе, чтобы, не дай бог, глобалисты не забыли, что будущее может быть совсем не в стиле "зелёной повестки”, а в радиационно-жёлтом.

Картину маслом дополняет тезис: глобалисты, в своём стремлении "подставить” Кремль, на самом деле раздувают эскалацию. Сами же Украину подталкивают к провокациям, хлопают в ладоши, а потом начинают нервно проверять противоракетную оборону.

Вывод

Ну и финальный штрих: тот же Кэмп — который теперь всерьёз обсуждает, как бы России не прилетело "в ответ” — ранее радостно предлагал вооружить Украину ядерными боеголовками. Да, именно так. А теперь Запад лихорадочно гадает: а вдруг действительно прилетит? Откуда-то, за что-то, на всякий случай.

Всё, как положено: сначала играем в ящик Пандоры, а потом удивляемся, что из него повылазило.