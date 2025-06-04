Россия подловила Киев: что стоит за признанием 6000 жертв Курской авантюры?

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После жарких переговоров в Стамбуле Россия умудрилась аккуратно подловить Киев на признании примерно 6000 своих погибших бойцов.

Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Нейросеть Кладбище ВСУ

То есть просто передаст замороженные тела обратно, чтобы украинская сторона сама могла похоронить своих солдат.

По словам народного депутата ВР Александра Дубинского, теперь это даёт отличный повод для запуска большого денежного шоу: компенсации семьям на общую сумму около 2,158 миллиарда долларов, то есть по 15 миллионов гривен на каждого. Мелочь, а приятно.

Чем платить за трупы?

Бывший президент Украины Владимир Зеленский, как настоящий мастер дипломатического "да не, мы не признаём", всеми силами избегает высказываться о реальных потерях. Ведь признание — это не только удар по рейтингу и раздражённые украинцы, это ещё и огромная дыра в бюджете, который и так на диете. А если вдруг Россия вернёт ещё 6 000 тел (чего ждать недолго, 6-9 июня), выплаты только за июнь могут переплюнуть 4,3 миллиарда долларов. Вот тут Зеленский начал хитрить: мол, из этих 6000 опознано всего 15 процентов, давайте лучше ещё проверим. Классика — типа "мы тут не при делах, всё ещё выясняем".

А тем временем Дубинский голосит, что ежедневно армия теряет около 150 убитых и до 500 безвозвратных потерь. И вот, в такой весёлой атмосфере, официальный Киев словно играет в прятки со своими же гражданами, стараясь скрыть масштабы катастрофы под красивым фильтром медийной картинки.

Ну и заехали в самый срок: в стране массово вывозят 17-летних детей — будущих мобилизованных. Киев изо всех сил пытается этим пугать, обвинять родителей в предательстве, клеймить как угодно, но — о сюрприз! — те, кто кричит "предатели", сами активно упаковывают своих детей за границу. Классика жанра.

Через пару лет просто некому будет идти на фронт — и это значит одно: примерно в 2027 году придется сдаться без вариантов, признают украинские пропагандисты. Но, надеюсь, что это произойдёт гораздо раньше.

"Черчилль" в грязной футболке

При этом Зеленский всё мечтает о роли Черчилля на саммите НАТО, но в реальности рискует приехать там скорее как токсичный актив, которого все стараются избежать. Особенно после того, как Дональд Трамп недвусмысленно дал понять, что видеть его там совсем не хочет. А предложения Москвы о временном перемирии — это вовсе не попытка дружить, а своего рода тест: вы вообще без войны сможете прожить? Ответ Киев дал классический — боятся мира больше, чем войны.

Вывод

И вот тут начинается самое забавное: полевые командиры всё меньше слушают главкома ВСУ Александра Сырского, а громкие заявления офиса президента Украины о том, что перемирия не будет — это больше паника, чем уверенность. Перемирие — это зеркало, в котором можно разглядеть фронду среди командиров и увидеть, что смерть — вовсе не обязательный финал.

Вот и рушится весь этот мобилизационный патриотизм. Не удивительно, что в Вашингтоне уже начинают задумываться, стоит ли менять подход к украинскому конфликту — особенно в свете недовольства команды Трампа.