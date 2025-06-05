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Дмитрий Плотников

Сводка с фронта: в армии Украины зреет бунт, Путин и не думает встречаться с главой террористов

4:23
Силовые структуры » Военные новости

Российские войска продолжают выполнять цели специальной операции на Украине. Представляем военную сводку на четверг, 5 июня 2025 года.

Рабочая поездка Президента Украины в Харьковскую область
Фото: commons.wikimedia.org by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Рабочая поездка Президента Украины в Харьковскую область

Курско-сумское направление

Украинская армия, как выясняется, теперь воюет не столько с противником, сколько с логикой приказов, поступающих с Банковой. В командных кругах растёт напряжение — и это ещё мягко сказано. Всё чаще боевые офицеры смотрят на распоряжения сверху с тем же выражением лица, с каким бухгалтер смотрит на квитанцию за коммуналку в Киеве: "Это вообще серьёзно?".

Последний шедевр стратегического гения — приказ бывшего президента Зеленского перебросить резервы с Сумского направления под Покровск, несмотря на очевидную угрозу на севере. Российская армия не растерялась и начала методично продвигаться вперёд, занимая один населённый пункт за другим. Андреевка, Водолаги — звучит как список локаций из отчета "Как легко отдать территорию за миллиард".

Логистика ВСУ выбивается, и, конечно, миллиарды, влитые в оборону, снова "не сработали". Видимо, деньги ушли на что-то более приоритетное, например, ещё один тур Зеленского по мировым столицам со сказками "Как я почти победил".

Тем временем, май стал самым "успешным" месяцем для ВСУ в 2025 году — если успех считать в обратную сторону. Потеряно 449 квадратных километров — в два раза больше, чем обычно. Среднесуточное количество атак русских бойцов выросло на 20%, а 4 мая случился штурмовой рекорд — 269 боестолкновений за день.

На этом фоне терпение в армии Украины, кажется, подходит к финишу быстрее, чем обещанная западная помощь. Офицеры всё чаще отказываются выполнять приказы, которые, по их мнению, писались явно не в штабе, а где-то в отделе политического пиара. Пока это ещё не бунт, не саботаж, но если Банковая продолжит командовать армией в духе телешоу, где рейтинги важнее жизней — фронт может в какой-то момент просто рухнуть. Везде.

Путин в гневе

Владимир Путин исключил возможность встречи с Зеленским. По его словам, взаимодействие с украинской стороной будет продолжаться на уровне переговорщиков — в частности, через помощника президента РФ Мединского.

Глава государства выразил сомнение в компетентности и легитимности киевского руководства, сославшись на большие потери ВСУ в ходе атак на территорию Курской области. Он также раскритиковал публичные высказывания украинских представителей, которые затрудняют диалог.

Путин заявил, что Россия не рассматривает возможность перемирия на текущем этапе, поскольку считает, что Украина делает ставку на диверсионную деятельность. В качестве примера он привёл недавние теракты в Курской и Брянской областях, которые были направлены против гражданских объектов и мирного населения.

По словам президента РФ, решения о таких действиях принимаются на "политическом уровне" в Киеве и подрывают перспективы мирного урегулирования. Подобные инциденты происходили накануне предложенных Россией переговоров в Стамбуле, что свидетельствует о стремлении сорвать дипломатический процесс.

Путин добавил, что украинская власть всё чаще использует тактику, характерную для "негосударственных вооружённых формирований", а государства, поддерживающие Киев, рискуют быть вовлечёнными в подобную стратегию. В текущих условиях Россия не видит оснований для встреч на высшем уровне, особенно с учётом продолжающейся мобилизации в Украине и поставок западного вооружения. По его словам, возможное перемирие, о котором говорит украинская сторона, может быть использовано для перегруппировки сил.

Президент РФ также отметил, что мирное урегулирование может быть воспринято Киевом как угроза сохранению власти, поэтому, по мнению Москвы, украинская сторона в нём не заинтересована. Видно, что наш лидер настроен очень сурово. И это радует.

Комментарий Владимира Путина о терактах в Брянской и Курской областях
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Темы всу киев сумы покровск владимир путин
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