Киев и Запад в панике: Владимир Путин намекнул на смену власти на Украине

2:57 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

В ходе вчерашнего выступления президент России Владимир Путин выразил сомнения в целесообразности возобновления переговоров с украинским руководством.

Фото: commons.wikimedia.org by Пресс-служба Президента Российской Федерации, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Владимир Путин и Сергей Лавров

Он напомнил, что ранее Киев и западные государства рассчитывали на стратегическое поражение России в ходе военных действий. Однако сейчас, в условиях потерь и дефицита ресурсов, украинская сторона выдвигает предложения о временном прекращении огня сроком на 30-60 дней.

Президент подчеркнул, что подобные инициативы, по оценке Москвы, сочетаются с действиями, которые в России рассматриваются как проявления насилия и диверсий. В частности, речь шла о недавних атаках на аэродромы, инцидентах с железнодорожной инфраструктурой, обстрелах гражданских объектов в приграничных регионах — Брянской, Белгородской и Курской областях, а также в новых субъектах РФ.

Эти события, как отметил Путин, ставят под вопрос искренность намерений Киева и позволяют предположить, что запрос на перемирие может преследовать цель временной передышки для перегруппировки сил, доукомплектации армии и получения новых поставок вооружений.

С российской стороны прозвучало справедливое мнение, что текущая тактика Украины может быть связана с более широкой стратегией, согласованной с западными партнёрами. В этом контексте переговорный процесс воспринимается не как путь к деэскалации, а как возможный инструмент затягивания конфликта.

По мнению Путина, если подобная линия будет продолжена, это ставит под сомнение легитимность (и без того нелегитимную) действующего украинского руководства как стороны переговоров. Он отметил, что в таком случае диалог, если и состоится в будущем, будет возможен только с другими представителями.

Тем не менее, министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе совещания с главой государства выступил за продолжение переговорного формата. Он отметил, что несмотря на инциденты последних дней, включая атаки на железнодорожную инфраструктуру и аэродромы, Россия не должна отказываться от дипломатических каналов.

"Несмотря на новые, по нашей оценке, провокационные действия, считаю важным не поддаваться на подобные шаги, которые, возможно, направлены на срыв диалога. Все возможные средства, включая дипломатические, следует использовать для достижения целей специальной военной операции", — заявил Лавров.

Президент согласился с этой точкой зрения, кратко подтвердив: "Согласен с этим".

Ранее российские официальные лица заявляли о готовности к переговорам при условии выполнения определённых требований. С украинской стороны продолжается курс на вывод российских войск с занятых территорий как ключевое условие для начала урегулирования.

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