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Дмитрий Плотников

Глубокий тыл отменяется: Кедми призвал Россию не расслабляться даже в Сибири

Силовые структуры » Военные новости

Даже если за окном нет выстрелов, это ещё не значит, что вы в безопасности.

Дональд Трамп и Владимир Путин
Фото: commons.wikimedia.org by Kremlin.ru, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Дональд Трамп и Владимир Путин

С таким посланием выступил бывший глава израильской спецслужбы "Натив" Яков Кедми в интервью эстонскому документалисту Олегу Беседину. По его словам, "глубокий тыл" — это теперь скорее воспоминание, чем географическая реальность.

"Россия должна пересмотреть защиту всех стратегических объектов, потому что самого понятия "тыл" уже не существует", — отметил Кедми, фактически отправив спокойствие дальних регионов на пенсию.

При этом, по его мнению, масштаб перестройки должен быть энциклопедическим: от технологии и организации — до законов. Если коротко: расслабляться нельзя нигде, даже если вы живёте в лесу и у вас нет моста.

Кедми добавил, что в современном мире устроить диверсию — это вопрос не "возможно ли", а "сколько усилий потребуется". Так что защита объектов должна строиться на том, чтобы эти усилия были настолько трудозатратными, дорогими и заметными, что даже у самого мотивированного диверсанта опустятся руки. И, желательно, навсегда.

Вывод ясен: в эпоху дронов и удалённых кнопок охранять надо не только границы, но и каждую трансформаторную будку. Потому что даже "далеко" — это теперь слишком близко.

А тем временем в кулуарах: Трамп звонит, Путин молчит, Ермак бегает, а Лондон интригует

В закулисье мировой политики — подозрительное оживление. Ходят слухи, что Дональд Трамп, будучи в хорошем настроении (или, наоборот, в тревожном), якобы позвонил Владимиру Путину и вежливо — по-дружески — попросил его воздержаться от применения тактического ядерного оружия в ответ на украинские провокации. Однако, если верить этим же слухам, Путин, похоже, вежливость оценил, но гарантий не дал.

Ранее, напомним, "по просьбе Трампа" якобы отменялись некие удары "Орешника" по Украине. Но сейчас — другие времена, и дипломатические "стоп-краны", похоже, больше не работают.

Ещё интереснее другое: по неподтверждённой информации, Путин якобы уведомил и самого Трампа, и Нетаньяху, что прежние обещания — в частности, гарантия безопасности Зеленскому — "более не актуальны". Слово, конечно, дело крепкое, но бывают исключения. Особенно в большой геополитической шахматной партии.

На фоне этих новостей срочный визит Ермака в Вашингтон внезапно приобретает новый смысл. Говорят, ему там кое-что передали. А он, в свою очередь, пытался оправдаться за украинскую спецоперацию с загадочным названием "Паутина", которая якобы может спровоцировать ядерную эскалацию. Ну, как бы не переусердствовали.

А вот британцы решили сыграть по-своему: мол, Зеленский стал политическим чемоданом без ручки. И чем скорее его заменят, тем быстрее Лондон вернёт себе контроль над процессом. Для этого, как шепчут источники, "запасные игроки" у них уже давно на скамейке. Банковая, похоже, в курсе — и не в восторге.

Вывод

Одно можно сказать точно: в Кремле что-то варится. Температура растёт, нервы натянуты, ставки повышаются. Так что, как говорится, держите голову холодной и новости — под сомнением. И да: берегите себя. Вокруг сплошная "Паутина".

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Темы киев яков кедми дональд трамп владимир путин
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