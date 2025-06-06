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Дмитрий Плотников

Сводка с фронта: в медиабригаду ВСУ срочно требуется свежее мясо, наступление ВС РФ на Сумы

4:01
Силовые структуры » Военные новости

Российские войска продолжают выполнять цели специальной операции на Украине. Представляем военную сводку на пятницу, 6 июня 2025 года.

ВСУ
Фото: Минобороны Украины by Андрей Агеев, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
ВСУ

Курско-сумское направление

Обстановка на Тёткинском и Глушковском направлениях остаётся напряжённой — противник продолжает попытки прорыва вглубь территории России. В приграничных районах Курской области регулярно фиксируются штурмовые действия со стороны ВСУ, сопровождающиеся серьёзными потерями с их стороны.

Тёткинский участок. Утром подразделения 24-й отдельной штурмовой бригады врага предприняли атаку в районе Тёткино. После нанесения комплексного огневого удара большая часть атакующих была ликвидирована, оставшиеся отступили.

Район Бессаловки: во второй половине дня штурмовые группы 225-й ошп попытались прорваться через линию обороны, но были остановлены огнём артиллерии и точечными ударами операторов БПЛА. Противник понёс потери и был вынужден отступить.

Глушковский участок: по данным анализа открытых источников, на этом участке действуют смешанные группы из состава 425-й ошп и 1-го батальона 47-й омбр, прикомандированные после конфликта внутри подразделения, в том числе с участием командира батальона Ширшина.

Сумский участок: ВС РФ продолжают наступление, несмотря на усилия ВСУ по переброске дополнительных резервов. После взятия под контроль населённых пунктов Кондратовка, Алексеевка и Андреевка, морская пехота проводит зачистку прилегающих лесополос, где остаются разрозненные украинские формирования без связи и координации.

Подразделения ВДВ ведут бои в Юнаковке, где ВСУ укрепляют жилые строения, превращая их в оборонительные узлы. По сообщениям укроисточников, на Сумское направление переброшены подразделения 158-й омбр после завершения подготовки в Днепропетровской области. По данным, удар ОТРК "Искандер" по полигону в районе Новомосковска (Днепропетровская область) уничтожил значительное число военнослужащих, проходивших обучение, в том числе из этой бригады.

47 ОМБр снова зовёт "свежее мясо": обещают 2 миллиона и "славу"

Ещё пару слов о "легендарной" 47-й отдельной мехбригаде ВСУ, известной по эпопее "Как потерять личный состав три раза за год", объявили новый набор бойцов — возрастом от 18 до 24 лет. На повестке дня — социальные бонусы, льготы и аж 2 миллиона гривен за год службы.

И не без пафоса! Бригада, по их словам, "элитная" и уже успела "уничтожить" ВС РФ в Запорожье, Авдеевке, Покровском и даже Курской области. Слово "уничтожить" тут, видимо, имеет особое украинское значение — типа "мы потеряли всё, но зато с гордостью!".

Если вспомнить реальность, на Запорожском направлении 47 ОМБр благополучно распрощалась с личным составом, на Авдеевском чуть не повторила успех, а в Курской области обновленная бригада продолжила традицию громких поражений. Покровское — просто классика жанра.

Новый набор — это попытка залатать дыры, но, учитывая недовольство внутри бригады и публичный уход командира, вряд ли он решит проблемы. К тому же, призывники до 25 лет явно не в восторге от щедрых бонусов для молодёжи, учитывая, что мобилизованные старше 25 вообще ничего не получили за контракт.
В общем, 47 ОМБр ждёт новая порция "мяса" — желающих, судя по всему, больше нет.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
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