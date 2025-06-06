США: Россия оснащает свои самолёты МиГ и Су тактическими ядерными ракетами

4:10 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Согласно новому отчёту Разведывательного управления Министерства обороны США, опубликованному на его официальном сайте, Россия начала оснащение своих боевых самолётов — в частности, истребителей МиГ и Су — новыми тактическими ядерными ракетами.

Фото: commons.wikimedia.org by Александр Бельтюков, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Микоян-Гуревич МиГ-31, Воронеж - Балтимор RP59543

Отчет указывает, что Россия сохраняет примерно 1 500 развернутых стратегических ядерных боеголовок и до 2 000 нестратегических. Также сообщается о расширении ядерной инфраструктуры на территории Белоруссии: в частности, о создании и модернизации объектов хранения ядерного оружия, а также о подготовке белорусских военных к эксплуатации тактического ядерного вооружения.

По информации издания The War Zone, речь идет о специальной версии управляемой ракеты большой дальности Р-37М, оснащенной тактическим ядерным зарядом. Изначально разработанная для перехватчиков МиГ-31, ракета также адаптирована для использования на многоцелевых истребителях Су-30СМ, Су-35С и Су-57.

В документе подчёркивается, что Россия продолжает наращивать потенциал своих ядерных сил, включая разработку новых авиационных систем, таких как ядерные ракеты класса "воздух-воздух" и другие перспективные носители.

При этом, как отмечается в отчёте, вероятность применения Россией ядерного оружия в текущем конфликте оценивается как крайне низкая — за исключением ситуации, если руководство страны посчитает, что столкнулось с экзистенциальной угрозой.

О чём речь

Краткие характеристики МиГ-31

Тип: Перехватчик дальнего действия,

Разработка: ОКБ Микояна (СССР),

Экипаж: 2 человека,

Максимальная скорость: до 3 000 км/ч (М=2.83),

Дальность полёта: до 3 000 км (без дозаправки).

Вооружение:

управляемые ракеты класса "воздух-воздух" (в т. ч. Р-33, Р-37, Кинжал),

пушка ГШ-6-23 (23 мм).

Особенности:

способен перехватывать цели на высоких скоростях и больших высотах,

может сопровождать до 10 целей одновременно,

используется как платформа для гиперзвуковой ракеты "Кинжал".

Краткие характеристики Су-30СМ

Тип: Многоцелевой истребитель поколения 4++,

Разработка: ОКБ Сухого (Россия),

Экипаж: 2 человека Максимальная скорость: до 2 125 км/ч,

Дальность полёта: до 3 000 км (без ПТБ), до 5 200 км (с дозаправкой).

Вооружение:

ракеты "воздух-воздух", "воздух-земля",

корректируемые и свободнопадающие бомбы,

пушка ГШ-30-1 (30 мм).

Особенности:

манёвренность (тяговекторное управление),

способна выполнять задачи ПВО, штурмовки и ударов по морским целям,

активно используется ВКС РФ.

Краткие характеристики Су-35С

Тип: Многоцелевой истребитель завоевания превосходства в воздухе (поколение 4++),

Разработка: ОКБ Сухого (Россия),

Экипаж: 1 человек,

Максимальная скорость: до 2 500 км/ч (на высоте),

Дальность полёта: до 3 600 км (без ПТБ), до 4 500 км.

Вооружение:

ракеты класса "воздух-воздух" и "воздух-земля" (в т. ч. Р-77, Х-31, Х-59),

корректируемые авиабомбы,

пушка ГШ-30-1 (30 мм, 150 снарядов) Подвесные точки: 12 (до 8 тонн боевой нагрузки).

Особенности:

сверхманёвренность (двигатели с отклоняемым вектором тяги)

мощная РЛС "Ирбис-Э" (обнаружение целей до 400 км)

усовершенствованная авионика и средства РЭБ

промежуточный этап между 4-м и 5-м поколением (предшественник Су-57).