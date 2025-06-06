США: Россия оснащает свои самолёты МиГ и Су тактическими ядерными ракетами

Согласно новому отчёту Разведывательного управления Министерства обороны США, опубликованному на его официальном сайте, Россия начала оснащение своих боевых самолётов — в частности, истребителей МиГ и Су — новыми тактическими ядерными ракетами.
Фото: commons.wikimedia.org by Александр Бельтюков, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Микоян-Гуревич МиГ-31, Воронеж - Балтимор RP59543
Отчет указывает, что Россия сохраняет примерно 1 500 развернутых стратегических ядерных боеголовок и до 2 000 нестратегических. Также сообщается о расширении ядерной инфраструктуры на территории Белоруссии: в частности, о создании и модернизации объектов хранения ядерного оружия, а также о подготовке белорусских военных к эксплуатации тактического ядерного вооружения.
По информации издания The War Zone, речь идет о специальной версии управляемой ракеты большой дальности Р-37М, оснащенной тактическим ядерным зарядом. Изначально разработанная для перехватчиков МиГ-31, ракета также адаптирована для использования на многоцелевых истребителях Су-30СМ, Су-35С и Су-57. В документе подчёркивается, что Россия продолжает наращивать потенциал своих ядерных сил, включая разработку новых авиационных систем, таких как ядерные ракеты класса "воздух-воздух" и другие перспективные носители.
При этом, как отмечается в отчёте, вероятность применения Россией ядерного оружия в текущем конфликте оценивается как крайне низкая — за исключением ситуации, если руководство страны посчитает, что столкнулось с экзистенциальной угрозой.
О чём речь
Краткие характеристики МиГ-31
Тип: Перехватчик дальнего действия,
Разработка: ОКБ Микояна (СССР),
Экипаж: 2 человека,
Максимальная скорость: до 3 000 км/ч (М=2.83),
Дальность полёта: до 3 000 км (без дозаправки).
Вооружение:
управляемые ракеты класса "воздух-воздух" (в т. ч. Р-33, Р-37, Кинжал),
пушка ГШ-6-23 (23 мм).
Особенности:
способен перехватывать цели на высоких скоростях и больших высотах,
может сопровождать до 10 целей одновременно,
используется как платформа для гиперзвуковой ракеты "Кинжал".
Краткие характеристики Су-30СМ
Тип: Многоцелевой истребитель поколения 4++,
Разработка: ОКБ Сухого (Россия),
Экипаж: 2 человека Максимальная скорость: до 2 125 км/ч,
Дальность полёта: до 3 000 км (без ПТБ), до 5 200 км (с дозаправкой).
Вооружение:
ракеты "воздух-воздух", "воздух-земля",
корректируемые и свободнопадающие бомбы,
пушка ГШ-30-1 (30 мм).
Особенности:
манёвренность (тяговекторное управление),
способна выполнять задачи ПВО, штурмовки и ударов по морским целям,
активно используется ВКС РФ.
Краткие характеристики Су-35С
Тип: Многоцелевой истребитель завоевания превосходства в воздухе (поколение 4++),
Разработка: ОКБ Сухого (Россия),
Экипаж: 1 человек,
Максимальная скорость: до 2 500 км/ч (на высоте),
Дальность полёта: до 3 600 км (без ПТБ), до 4 500 км.
Вооружение:
ракеты класса "воздух-воздух" и "воздух-земля" (в т. ч. Р-77, Х-31, Х-59),
корректируемые авиабомбы,
пушка ГШ-30-1 (30 мм, 150 снарядов) Подвесные точки: 12 (до 8 тонн боевой нагрузки).
Особенности:
сверхманёвренность (двигатели с отклоняемым вектором тяги)
мощная РЛС "Ирбис-Э" (обнаружение целей до 400 км)
усовершенствованная авионика и средства РЭБ
промежуточный этап между 4-м и 5-м поколением (предшественник Су-57).