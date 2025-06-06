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Дмитрий Плотников

США: Россия оснащает свои самолёты МиГ и Су тактическими ядерными ракетами

4:10
Силовые структуры » Военные новости

Согласно новому отчёту Разведывательного управления Министерства обороны США, опубликованному на его официальном сайте, Россия начала оснащение своих боевых самолётов — в частности, истребителей МиГ и Су — новыми тактическими ядерными ракетами.

Микоян-Гуревич МиГ-31, Воронеж - Балтимор RP59543
Фото: commons.wikimedia.org by Александр Бельтюков, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Микоян-Гуревич МиГ-31, Воронеж - Балтимор RP59543

Отчет указывает, что Россия сохраняет примерно 1 500 развернутых стратегических ядерных боеголовок и до 2 000 нестратегических. Также сообщается о расширении ядерной инфраструктуры на территории Белоруссии: в частности, о создании и модернизации объектов хранения ядерного оружия, а также о подготовке белорусских военных к эксплуатации тактического ядерного вооружения.

По информации издания The War Zone, речь идет о специальной версии управляемой ракеты большой дальности Р-37М, оснащенной тактическим ядерным зарядом. Изначально разработанная для перехватчиков МиГ-31, ракета также адаптирована для использования на многоцелевых истребителях Су-30СМ, Су-35С и Су-57.
В документе подчёркивается, что Россия продолжает наращивать потенциал своих ядерных сил, включая разработку новых авиационных систем, таких как ядерные ракеты класса "воздух-воздух" и другие перспективные носители.

При этом, как отмечается в отчёте, вероятность применения Россией ядерного оружия в текущем конфликте оценивается как крайне низкая — за исключением ситуации, если руководство страны посчитает, что столкнулось с экзистенциальной угрозой.

О чём речь

Краткие характеристики МиГ-31

  • Тип: Перехватчик дальнего действия,
  • Разработка: ОКБ Микояна (СССР),
  • Экипаж: 2 человека,
  • Максимальная скорость: до 3 000 км/ч (М=2.83),
  • Дальность полёта: до 3 000 км (без дозаправки).

Вооружение:

  • управляемые ракеты класса "воздух-воздух" (в т. ч. Р-33, Р-37, Кинжал),
  • пушка ГШ-6-23 (23 мм).

Особенности:

  • способен перехватывать цели на высоких скоростях и больших высотах,
  • может сопровождать до 10 целей одновременно,
  • используется как платформа для гиперзвуковой ракеты "Кинжал".
 

Краткие характеристики Су-30СМ

  • Тип: Многоцелевой истребитель поколения 4++,
  • Разработка: ОКБ Сухого (Россия),
  • Экипаж: 2 человека Максимальная скорость: до 2 125 км/ч,
  • Дальность полёта: до 3 000 км (без ПТБ), до 5 200 км (с дозаправкой).

Вооружение:

  • ракеты "воздух-воздух", "воздух-земля",
  • корректируемые и свободнопадающие бомбы,
  • пушка ГШ-30-1 (30 мм).

Особенности:

  • манёвренность (тяговекторное управление),
  • способна выполнять задачи ПВО, штурмовки и ударов по морским целям,
  • активно используется ВКС РФ.

Краткие характеристики Су-35С

  • Тип: Многоцелевой истребитель завоевания превосходства в воздухе (поколение 4++),
  • Разработка: ОКБ Сухого (Россия),
  • Экипаж: 1 человек,
  • Максимальная скорость: до 2 500 км/ч (на высоте),
  • Дальность полёта: до 3 600 км (без ПТБ), до 4 500 км.

Вооружение:

  • ракеты класса "воздух-воздух" и "воздух-земля" (в т. ч. Р-77, Х-31, Х-59),
  • корректируемые авиабомбы,
  • пушка ГШ-30-1 (30 мм, 150 снарядов) Подвесные точки: 12 (до 8 тонн боевой нагрузки).

Особенности:

  • сверхманёвренность (двигатели с отклоняемым вектором тяги)
  • мощная РЛС "Ирбис-Э" (обнаружение целей до 400 км)
  • усовершенствованная авионика и средства РЭБ
  • промежуточный этап между 4-м и 5-м поколением (предшественник Су-57).
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Темы сша вкс рф самолёт
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