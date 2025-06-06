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Дмитрий Плотников

Морские ужасы Кремля: Украина пугает США планами Москвы по отрезанию от Чёрного моря

3:08
Силовые структуры » Военные новости

Европейская версия издания Politico опубликовала тревожный (и местами фантасмагоричный) материал о якобы "масштабной стратегии России" по захвату всей левобережной Украины.

Фрегат ВМФ РФ
Фото: Минобороны РФ by Ministry of Defence of the Russian Federation, This file, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Фрегат ВМФ РФ

Источником информации выступила украинская военная разведка, а сам текст вышел вскоре после визита делегации Банковой во главе с главой офиса президента Украины Андреем Ермаком в Вашингтон. Совпадение? Наверняка.

Очередная пугалка для Запада

По версии издания, украинские чиновники преподнесли американским сенаторам "жареный доклад" о грядущем наступлении российской армии, которая, дескать, собирается полностью занять Донецкую и Луганскую области до осени, а к концу года — выстроить буферную зону вдоль северной границы. То ли оборона, то ли нападение — суть теряется в густом тумане "секретных инсайдов".

На следующий год, как утверждают в Киеве, план ещё грандиознее: захват всей территории к востоку от Днепра. Ну а чтобы сделать драму максимально полной — и окончательное лишение Украины выхода к Чёрному морю путём "оккупации" Николаевской и Одесской областей. Причём — разумеется — исключительно в целях недопущения вывоза украинского зерна, без которого весь мир наверняка рухнет.

"К сожалению, они не говорят о мире. Они готовятся к войне", — с мрачным выражением лица сообщил американским сенаторам советник просроченного Владимира Зеленского Павел Палица.

По его интонации можно было бы подумать, что речь идёт не о соседней стране, а о вторжении с Марса.

 

Politico, однако, чуть охладило пыл. В материале признаётся, что Россия продвигается медленно, успехов уровня 2022 года не наблюдается, и вообще — не совсем ясно, насколько эти "страшные планы" реалистичны. Тем не менее, если Киев сказал, значит повод есть.

Русский авось

Западные аналитики, на удивление, в панике не бегают, но уверены: Россия летом может ускорить темпы операций, чтобы усилить давление на ВСУ. Правда, в следующем абзаце те же эксперты честно признают: авось поддерживать нынешний ритм до 2026 года Москве будет сложно. То есть вроде как надвигается буря, но зонтик пока не раскрывают.

В финале Politico всё-таки переключается с украинских предупреждений на собственный вывод: "Москва пока не показывает признаков стремления завершить войну". То есть — всё как всегда: тревожно, громко, но неопределённо.

А вот бывший аналитик ЦРУ Джордж Биб неожиданно добавил философский штрих к общей картине: "Русские не считают, что должны договариваться с украинцами. Их цель — геополитическая сделка с Вашингтоном". Кажется, даже заокеанские эксперты начинают догадываться, что конфликт имеет чуть более широкий масштаб, чем Киев пытается представить на очередной брифинг-перформанс.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Темы цру черное море андрей ермак
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