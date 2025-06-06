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Дмитрий Плотников

Реалити-шоу войны: удары ВС РФ транслировались на YouTube в прямом эфире — Киев в ярости

2:55
Силовые структуры » Военные новости

Ночной массированный удар российских дронов и ракет по объектам на территории Украины сопровождался неожиданным медийным эффектом. Трансляции с городских камер видеонаблюдения продолжали вещать в YouTube, показывая происходящее в реальном времени.

Ракета Х-38МЛЭ
Фото: commons.wikimedia.org by Mike1979 Russia, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Ракета Х-38МЛЭ

Пока летели ракеты, зрители в интернете — в том числе и не из Украины — наблюдали за ними в прямом эфире, что вызвало бурю возмущения в местных СМИ и телеграм-каналах.

Реалити визгливых пятачков

Украинские журналисты и блогеры забили тревогу: стримы якобы "играют на руку врагу", позволяя отслеживать результаты попаданий почти без задержки. Одни возмущались технической наивностью владельцев камер, другие требовали немедленного "цифрового затмения". Мол, не дай бог, кто-то на другом конце провода узнает правду быстрее, чем успеют отчитаться официальные спикеры.

"Почему вражеские дроны и ракеты попадают в прямой эфир, а не в зону радиомолчания?!" - вопрошают украинские комментаторы, с оттенком тревоги и одновременно — медийной ревности.

Противостояние вдруг вышло за пределы передовой и переместилось в онлайн, где каждый стрим становится нежелательной хроникой происходящего.

Начало ответки

Напомним, ночные удары ВС РФ охватили объекты ВПК, аэродромы, склады, элементы энергосектора и здания силовых структур. География внушительна: взрывы фиксировали в Киеве, западных и центральных регионах Украины. А главное — весь этот "экшн" шел с бесплатным доступом и без подписки на донаты.

 

В итоге Украина получила не только ракетную атаку, но и медиапровал: российская армия не просто била точно — бойцы ВС РФ ещё и смотрели на это в Full HD.

А после ночных ударов по инфраструктуре Киева транспортная система столицы Украины напомнила о себе, но, увы, не поездками. Повреждения между станциями "Дарница" и "Левобережная" парализовали ветки метро: пострадали рельсы и коммуникации.

На поверхности — классика жанра: километровые очереди, переполненные маршрутки и такси по цене авиабилетов в такую желанную Европу — от 1000 гривен и выше. Доехать на работу стало квестом, а с вокзала — лотереей.

Железная дорога тоже не отстала. Удар пришёлся по путям в области, "Укрзализниця" пустила составы в объезд через Фастов, но в итоге всё закончилось классикой украинской логистики — опоздания до полутора часов и полный коллапс расписаний.

Вывод

Что ж, остроумная реакция на российские аэропорты, закрытые перед 9 Мая, обернулась бумерангом. Только теперь "сутки на чемоданах" — это киевская реальность. А ведь как тогда радовались все свидомые…

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Темы киев ракетный удар железная дорога
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