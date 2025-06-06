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Дмитрий Плотников

Массированный удар по объектам Украины: ответка за Паутину только началась

4:13
Силовые структуры » Военные новости

В ночь на 6 июня по ряду регионов Украины были нанесены ракетные удары. По предварительной информации, атаки затронули военные и инфраструктурные объекты.

Удары по энергетике
Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Нейросеть
Удары по энергетике

Ответка за "Паутину"

В Луцке (Волынская область) под удар попало предприятие "Мотор", которое, по сообщениям, занимается ремонтом техники. На кадрах видно четыре последовательных взрыва. Также пострадал склад, что вызвало масштабный пожар.

В Киеве под удар, предположительно, попали ТЭЦ-4 и ТЭЦ-5. Также сообщается о повреждении железнодорожной инфраструктуры в области, что привело к задержкам в движении поездов и работе метрополитена. Плюс уничтожены позиции ЗРК Patriot. 

Хмельницкая область: удары пришлись по промышленным объектам, в том числе по аэродрому в Староконстантинове. По неподтверждённым данным, на месте могло находиться вооружение западного производства.

В Тернополе повреждён газопровод, часть города временно осталась без электроэнергии. Местные власти подтвердили повреждения на промобъектах.

В Чернигове под удары попали объекты критической инфраструктуры, характер повреждений уточняется.

Во Львовской области пострадало промышленное предприятие, отмечаются проблемы с подачей электроэнергии.

Также о взрывах сообщалось из Николаевской, Харьковской, Житомирской, Ровенской и Днепропетровской областей. Масштаб повреждений уточняется.

С учётом прошлой масштабности ударов пока массовых налётов не фиксируется. Масштаб ударов в текущей фазе, судя по всему, был ограничен и носил подготовительный характер. Не исключено, что последующая ответка за "Паутину" будет более масштабной.

 

Слёзы Залужного

А тем временем бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный недавно довольно откровенно рассказал, что украинская армия сегодня — это не та могучая машина, чтобы разгоняться и штурмовать. Как оказалось, ни численность войск, ни экономика, ни логистика не позволяют устроить масштабный наступательный марафон. Ну, скажем прямо — силёнок мало, денег — тоже, а танки и солдаты — в дефиците.

В итоге, по словам самого Залужного, Украина выбрала "план Б" — оборонительная война с прицелом на высокотехнологичные "игрушки": FPV-дроны, диверсионно-разведывательные группы и артиллерия, но только там, где она ещё осталась. То есть не наступать — а просто стоять и попадать куда можно, пока кто-то снаружи подкидывает новые батарейки и боеприпасы.

В плане кадров дела тоже не блещут: потери восполняются с опозданием, а снижение призывного возраста и ужесточение борьбы с уклонистами только усугубляют ситуацию. Словом, даже с управлением войсками начинают появляться сложности — видимо, командиры тоже устали бегать по пустым казармам.

Финансирование? О, тут всё просто: армия полностью "на кормлении" Запада. Неофициально уже просят европейцев не просто помочь, а включить ВСУ в оборонные бюджеты на постоянной основе — типа абонемента на военную помощь. Смешно, но это признание — без европейских денег Украина сама не вытянет.

Так что любые мечты о масштабных операциях на дальних рубежах выглядят как фантастика. Главное теперь — не упасть, удерживать то, что есть, избирательно пощёлкать дронами, и молиться, чтобы с поставками не подвели.

В итоге ВСУ превращаются из самостоятельного игрока в "фронтовой инструмент" под управлением спонсоров. Крах? Пока нет. Но теперь устойчивость армии определяется не генералами, а… там, за бугром.

И да, идея сделать контрнаступление 2.0 с помощью новой корпусной системы ещё жива. Но пройдет 6-8 месяцев — и станет ясно, насколько это похоже на реальность, а не на очередной "большой план".

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Темы киев тернополь ракетный удар валерий залужный
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