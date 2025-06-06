В НАТО согласовали крупнейшую программу перевооружения, чтобы не обидеть США

4:21 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Министры обороны стран НАТО пред саммитом в Гааге согласовали крупнейшую программу перевооружения, которая невыполнима. Придётся "учить русский".

Фото: flickr.com by Государственный департамент США is licensed under Департаментом информации об авторских правах НАТО

США контролируют повестку саммита НАТО в Гааге

Как заявил на пресс-конференции после совещания в Брюсселе генсек альянса Марк Рютте, чтобы Украина "получила всё необходимое для защиты", необходимо увеличить военные расходы стран-участниц до 5% ВВП. Известно, что это условие США, чтобы саммит в Гааге в конце месяца вообще состоялся. Из них 3,5% пойдёт собственно на содержание армий и производство вооружений, а 1,5% — на кибербезопасность, борьбу с терроризмом и пограничный контроль.

"Я абсолютно уверен — если мы промедлим, нам придётся либо учить русский язык, либо переезжать в Новую Зеландию", — сказал Рютте.

Он добавил, что если альянс "проявит слабость, кто-то может посчитать, что наступил подходящий момент для продвижения своих интересов, например, вокруг Тайваня". Названы и глобальные противники НАТО — Россия, Китай, Северная Корея и Иран, которые "активно взаимодействуют между собой и прямо поддерживают Россию в этой ужасной войне против Украины".

Единственными, кто выразил сомнения по поводу 5%-ого лимита, были Бельгия, Словакия, а также Испания. Все остальные с разной степенью энтузиазма уже уступили Пентагону, который контролирует НАТО.

Европейцы надеются обмануть Трампа

Европейцы надеются на две уловки. Первая состоит в том, что 1,5% идут на внутренние траты, неподконтрольные США, а в 3,5% будет якобы включена военная помощь, которую они оказывают ВСУ.

Другая уловка заключается в том, что дедлайн отодвигается.

"В настоящее время никто на самом деле не поддерживает цель в 5%, потому что это нереально. Мы говорим об увеличении процента в ближайшие годы", — сказал министр обороны Германии Борис Писториус.

Однако для многих стран ЕС всё это — заоблачные цифры. Достаточно сказать, что Италия в настоящее время достигает показателя 1,3% на оборону от ВВП. А так как все европейские страны чрезвычайно закредитованы — с огромным госдолгом, то для достижения 5% им надо либо повышать налоги, либо урезать социальные расходы, что чревато протестами и проигрышами на досрочных и календарных выборах в пользу совсем других сил.

Придётся учить русский

Но сильнее страх того, что США выйдут из НАТО или выведут свои войска из Европы (около 100 тысяч человек). Ранее американцы пообещали защищать только тех, кто достигнет этих 5%.

По данным Международного института стратегических исследований (IISS), в денежном выражении странам НАТО в Европе придется заплатить от 226 до 344 миллиардов долларов, замещая американское военное присутствие. В отчете института "Защита Европы без Соединенных Штатов:

цены и последствия" говорится, что необходимо будет приобрести взамен американских резервов 400 истребителей, 20 эсминцев, 24 батареи зенитных ракет, 10 атомных ударных подводных лодок, 600 основных боевых танков, 800 гусеничных боевых машин пехоты, 200 ударных вертолетов и другие современные системы вооружения.

Европейские мощности по производству вооружений недостаточны для этого. Ситуация усугубляется невозможностью мобилизовать частника, который господствует в ВПК, и его политикой урвать как можно больше от государства при оформлении оборонного заказа, отсутствием нужных кадров.

Налицо кризис НАТО как глобальной структуры управления миром. Разговоры обо всём хорошем не подменяют деловой подход, который в условиях перестройки западной системы глобализации в принципе невозможен. Придётся "учить русский" — Новая Зеландия всех не вместит.

Уточнения

НА́ТО Организа́ция Североатланти́ческого догово́ра, Североатланти́ческий алья́нс (англ. North Atlantic Treaty Organization, NATO; фр. Organisation du traité de l'Atlantique nord, OTAN) — военно-политический блок, объединяющий большинство стран Европы (включая Турцию), Соединённые Штаты Америки и Канаду.

