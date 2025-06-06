Как Всероссийский атаман навестил казаков-добровольцев в зоне СВО

Атаман Всероссийского казачьего общества Виталий Кузнецов вместе со своим штабом и журналистами совершил рабочую поездку в зону проведения специальной военной операции.

Атаман Всероссийского казачьего общества Виталий Кузнецов награждает казаков-добровольцев в зоне СВО

За неделю мы посетили три новых российских региона: Луганскую и Донецкую народные республики, а также Запорожскую область. Это была интересная, познавательная и захватывающая поездка. Но об этом стоит рассказать отдельно и подробно. Сейчас скажу о главном.

Программа была насыщенной: по несколько мероприятий в день, и снова нужно было прыгать в машину и мчать сотни километров по прифронтовым дорогам. Первый регион — Луганская область, где…

Представительная делегация казаков посетила казачьи кадетские корпуса

И действительно, не каждый день увидишь казачьих атаманов четырёх войсковых обществ в сборе: атаман Терского казачьего войска Владимир Савченко, атаман Волжского казачьего воинства Константин Давитьян, атаман Северо-Западного казачьего войска Максим Буга и атаман Енисейского казачьего войска Павел Артамонов. Среди почётных гостей — первый Герой ЛНР Владимир Полуполтинных.

Представительное собрание инспектировало казачьи кадетские корпуса. Помимо раздачи подарков, гуманитарной помощи и награждения отличившихся, необходимо было обсудить с директорами и преподавателями вопросы казачьего образования. Совместно решалось, как выстроить эффективную систему обучения — начиная со школы и до самого вуза. Цель — подготовить будущих военных, инженеров, айтишников, взращённых в духе казачьих традиций.

Все рациональные предложения по развитию кадетского образования будут представлены на заседании межведомственной комиссии по реализации Стратегии государственной политики РФ в отношении российского казачества на 2021-2030 годы. Председатель комиссии — вице-премьер Татьяна Голикова. Это высокий уровень, поэтому подготовка к встрече идёт серьёзная и обстоятельная. Но вернёмся в Луганскую область.

Интерактивный музей казачества для кадетов

За один день мы посетили Луганский, Алчевский и Старобельский казачьи кадетские корпуса. Каждое учебное заведение отличалось друг от друга. Первым в списке — Старобельский корпус имени В. Ф. Маргелова. Кадеты выстроились в актовом зале со своим знаменем. Прошло торжественное награждение и просмотр фильма, рассказывающего об училище. Мы приехали к молодым казакам не с пустыми руками: волонтёры собрали 20 тонн необходимых вещей — спортивную форму, предметы быта.

В Алчевском казачьем кадетском корпусе имени генерала Платова создали музей истории казачества со своими экспонатами и интерактивными сенсорными экранами. Был интересный момент во время экскурсии, которую проводил директор. Он посетовал, что им не хватает часовни. И вот бы хорошо её построить, ведь местным жителям до ближайшего храма далеко идти. На вопрос атамана: "А что вы для этого делаете?" последовал ответ: мол, думаем, где найти спонсоров и благотворителей. И тут Виталий Владимирович неожиданно произнёс:

— А вы заложите камень под будущую часовню. Обещаю — приеду на освящение. А главное — люди будут знать: здесь будет построена часовня. И вот увидите, как дело быстро пойдёт. Ведь камень — это один из символов самого Христа и первый шаг.

— Действительно, как мы сами раньше не догадались. Господин атаман, обещаем, что в этом году выберем место и заложим камень.

После кружки чая с баранками и печеньем нас ждал…

Парад в Луганском казачьем корпусе

На плацу, расположенном на заднем дворе училища, собрались кадеты в парадных мундирах. Они ловко построились и замерли по команде: "Смирно!" Как отлаженно действуют ребята — молодцы! Выяснилось, что кадеты недавно вернулись из Москвы, где принимали участие в парадном марше на Поклонной горе. У них были открытые, благородные лица, глаза горели. Когда стояли "вольно" — общались между собой спокойно, по-дружески. По команде кадеты красиво, чеканя шаг, с гордо поднятой головой прошли мимо почётной трибуны. Атаман вместе с другими старшими атаманами подошёл к ним и сообщил радостную новость: согласно военным законам, они теперь являются участниками парада пожизненно. Будущие казаки обрадовались, распрямили плечи, и вид у них был крайне довольный. Что ж, молодцы, не зря оттачивали строевую подготовку.

Всероссийский атаман Виталий Кузнецов на каждой встрече вручал памятную фотографию в рамке под названием: "Установка казаками Поклонного Креста на освобождённых территориях 21 декабря 2024 года". Это изображение уже стало символом СВО, как яркий образ борьбы добра со злом.

Верстание в казаки. Что это такое и как происходит?

На следующий день делегация отправилась в расположение казачьей разведбригады "Терек", батальона "Форштадт". После утренней молитвы у иконы святителя Ермогена 40 добровольцев были верстаны в казаки. Повторяя слова клятвы за Всероссийским атаманом, они затем по очереди прикладывались к иконе, окроплялись святой водой и, преклонив колено, целовали боевое знамя. Так они приняли казачью присягу — верстание. Теперь они влились в большую братскую боевую семью. А это не только честь, но и ответственность — ведь по их поведению будут судить обо всём казачестве.

Бойцы построились перед знаменем. Им доставили особенный подарок — походную звонницу с колоколами, переданную в дар директором Воронежского литейного завода. Батюшка освятил звонницу, и колокола зазвенели радостными переливами.

Награждение героев

Затем началось награждение отличившихся бойцов бригады "Терек" и их гостей из батальона "Форштадт" высшей казачьей наградой — медалью "За выдающийся вклад в развитие российского казачества". Казаки подходили к Всероссийскому атаману, получали медаль и, отдавая честь, произносили:

— Служу Отечеству, казачеству и вере православной!

После награждения Виталий Кузнецов обратился к бойцам:

— Казаки — это опора общества. Только в единстве — наша сила. Помните, мы должны победить, чтобы осколки этой войны не достались нашим детям.

Раздались возгласы:

— Любо, любо!

Всероссийский атаман со штабом и своими братьями — атаманами — посетил расположения добровольческих подразделений казаков во всех трёх регионах, где передал памятные подарки и провёл награждения бойцов, отличившихся храбростью на поле боя.

Что значит для казака православная вера?

В своих выступлениях Всероссийский атаман Виталий Кузнецов всегда особо подчёркивает важность православной веры как духовного стержня казачества. Он передал бойцам благословение Святейшего Патриарха Кирилла, в частности сказав:

— Мы, казачество — и есть православная церковь. Казак должен молиться, ходить в храм, исповедоваться и причащаться, быть искренне верующим человеком.

Это не пустые слова для атамана. За одну неделю он вместе с атаманами и бойцами установил на линии фронта два Поклонных Креста — прямо под носом у противника. Подробнее об этой операции, духовном символизме и реакции противника я расскажу в следующей статье.

Но не только об этом. Во время поездки мне было важно посмотреть на казаков, что называется, изнутри. Поговорить с ними, а главное — выслушать их истории. Узнать, почему, оставив семьи, они оказались здесь, в боевой обстановке. Не выдавая все секреты, поделюсь с вами разговорами с атаманом и старшими казаками за общим столом. Расскажу также о своих впечатлениях от этих весёлых и в то же время суровых людей, которые знают цену словам и делам.

С одними общался недолго, с другими — всю поездку. Также расскажу, как живут мирные люди в освобождённых регионах: какие дороги, цены в магазинах, где вкусно поесть и в каком городе можно хорошо отдохнуть.

Продолжение следует…