Как Всероссийский атаман навестил казаков-добровольцев в зоне СВО

Атаман Всероссийского казачьего общества Виталий Кузнецов вместе со своим штабом и журналистами совершил рабочую поездку в зону проведения специальной военной операции.
За неделю мы посетили три новых российских региона: Луганскую и Донецкую народные республики, а также Запорожскую область. Это была интересная, познавательная и захватывающая поездка. Но об этом стоит рассказать отдельно и подробно. Сейчас скажу о главном.
Программа была насыщенной: по несколько мероприятий в день, и снова нужно было прыгать в машину и мчать сотни километров по прифронтовым дорогам. Первый регион — Луганская область, где…
Представительное собрание инспектировало казачьи кадетские корпуса. Помимо раздачи подарков, гуманитарной помощи и награждения отличившихся, необходимо было обсудить с директорами и преподавателями вопросы казачьего образования. Совместно решалось, как выстроить эффективную систему обучения — начиная со школы и до самого вуза. Цель — подготовить будущих военных, инженеров, айтишников, взращённых в духе казачьих традиций.
Все рациональные предложения по развитию кадетского образования будут представлены на заседании межведомственной комиссии по реализации Стратегии государственной политики РФ в отношении российского казачества на 2021-2030 годы. Председатель комиссии — вице-премьер Татьяна Голикова. Это высокий уровень, поэтому подготовка к встрече идёт серьёзная и обстоятельная. Но вернёмся в Луганскую область.
В Алчевском казачьем кадетском корпусе имени генерала Платова создали музей истории казачества со своими экспонатами и интерактивными сенсорными экранами. Был интересный момент во время экскурсии, которую проводил директор. Он посетовал, что им не хватает часовни. И вот бы хорошо её построить, ведь местным жителям до ближайшего храма далеко идти. На вопрос атамана: "А что вы для этого делаете?" последовал ответ: мол, думаем, где найти спонсоров и благотворителей. И тут Виталий Владимирович неожиданно произнёс:
— А вы заложите камень под будущую часовню. Обещаю — приеду на освящение. А главное — люди будут знать: здесь будет построена часовня. И вот увидите, как дело быстро пойдёт. Ведь камень — это один из символов самого Христа и первый шаг.
— Действительно, как мы сами раньше не догадались. Господин атаман, обещаем, что в этом году выберем место и заложим камень.
После кружки чая с баранками и печеньем нас ждал…
Бойцы построились перед знаменем. Им доставили особенный подарок — походную звонницу с колоколами, переданную в дар директором Воронежского литейного завода. Батюшка освятил звонницу, и колокола зазвенели радостными переливами.
— Служу Отечеству, казачеству и вере православной!
После награждения Виталий Кузнецов обратился к бойцам:
— Казаки — это опора общества. Только в единстве — наша сила. Помните, мы должны победить, чтобы осколки этой войны не достались нашим детям.
Раздались возгласы:
— Любо, любо!
Всероссийский атаман со штабом и своими братьями — атаманами — посетил расположения добровольческих подразделений казаков во всех трёх регионах, где передал памятные подарки и провёл награждения бойцов, отличившихся храбростью на поле боя.
— Мы, казачество — и есть православная церковь. Казак должен молиться, ходить в храм, исповедоваться и причащаться, быть искренне верующим человеком.
Это не пустые слова для атамана. За одну неделю он вместе с атаманами и бойцами установил на линии фронта два Поклонных Креста — прямо под носом у противника. Подробнее об этой операции, духовном символизме и реакции противника я расскажу в следующей статье.
Но не только об этом. Во время поездки мне было важно посмотреть на казаков, что называется, изнутри. Поговорить с ними, а главное — выслушать их истории. Узнать, почему, оставив семьи, они оказались здесь, в боевой обстановке. Не выдавая все секреты, поделюсь с вами разговорами с атаманом и старшими казаками за общим столом. Расскажу также о своих впечатлениях от этих весёлых и в то же время суровых людей, которые знают цену словам и делам.
С одними общался недолго, с другими — всю поездку. Также расскажу, как живут мирные люди в освобождённых регионах: какие дороги, цены в магазинах, где вкусно поесть и в каком городе можно хорошо отдохнуть.
Продолжение следует…
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