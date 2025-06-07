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Дмитрий Плотников

Сводка с фронта: армия Украины убивается о Тёткино, Ермаку в США устроили выволочку

4:01
Силовые структуры » Военные новости

Российские войска продолжают выполнять цели специальной операции на Украине. Представляем военную сводку на субботу, 7 июня 2025 года.

Боец ВС РФ
Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Нейросеть
Боец ВС РФ

Курско-сумское направление

За последние сутки внимание вновь приковано к району села Тёткино — место, которое уже давно стало "точкой притяжения" на карте событий. Активность противника там не утихает: складывается впечатление, что ВСУ всерьёз решили отрезать село от логистики, будто это ключ к чему-то большому.

Многих удивила информация о "внезапных визитах" украинских групп в само Тёткино. Но на деле ситуация предсказуемо повторяющаяся: атаки идут через кладбище и улицу Пристанционную — ту самую, что практически вплотную примыкает к границе. Ежедневно небольшие группы — от шести до двенадцати человек — заходят в дома на этой улице. Заходят — и, как правило, больше не выходят.

Формально — атака, по факту — односторонний бой. И так уже более месяца. По самым скромным оценкам, потери ВСУ здесь составляют 10-12 человек в сутки. Не штурм, а какой-то печальный автопилот. Также предпринимаются попытки давить с направления очистных сооружений. Используется пехота, дроны, артиллерия — всё по классике. Но реального продвижения нет: максимум, что удаётся — периодически мешать движению по дорогам.

Наши силы, обороняющие село, работают в непростых условиях. Под огнём, в постоянной напряжённости, они не просто удерживают позиции, но и эффективно отражают атаки, уничтожая наступающие группы. В действиях задействованы разные подразделения, слаженно работающие против наступающего противника.

В целом, формально ВСУ действительно иногда заходят на территорию села. Но если смотреть на это без пафоса — всё их наступление напоминает конвейер, на выходе из которого результат стабильно печальный. Особенно если вспомнить, сколько раз туда уже "заходил" 225-й отдельный штурмовой батальон. И не только он.

Штурмовики ГВ "Север" ВС РФ освободили н. п. Новониколаевка и Яблоновка на Сумском участке. В настоящее время ведётся зачистка сёл от оставшихся подразделений противника, укрывшихся в подвалах.
По неподтверждённым сведениям, российские войска прорвали оборону ВСУ и вошли в посёлок Хотень, который находится примерно в 12 километрах от города Сумы.

Если данные о продвижении в посёлок Хотень подтвердятся, это станет прорывом примерно на 6 километров вглубь Сумской области от ранее зафиксированных позиций.

Ермаку в США показали жёлтую карточку — с намёком на уголовку

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак побывал в США. Судя по всему, он рассчитывал на тёплый приём в Вашингтоне, но вместо дружеских объятий — холодный душ от Госдепа — ему не просто высказали за теракты, а намекнули: если что — знаем, где копать. И копать будем, в том числе по линиям Минобороны и самого офиса. Американцы дали понять: если коррупционные схемы всплывут, то это будет концом хунты.

Особенно не понравились в администрации Трампа налёты на российские аэродромы. Там эту стратегию восприняли как бестактную попытку испортить "великое дело мира", к которому новый-старый президент только начал подступаться с характерным прищуром. Теперь, как утверждают источники, Кремль может отвечать как хочет — санкций за это не будет. Вашингтон, дескать, умывает руки: если Украина "играет в эскалацию", то пусть и отвечает за последствия. А Трамп займётся чем-то поважнее — например, расписанием для гольфа.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Темы всу андрей ермак
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