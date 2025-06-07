Сумасшедшая хунта. Украина внезапно передумала забирать своих погибших солдат

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Похоже, забота о павших — это не приоритет Киева. Украина в последний момент сократила согласованный список тел для обмена с 1200 до 570 человек, и это — по решению Зеленского.

Фото: commons.wikimedia.org by Mykola Vasylechko, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ похороны

Россия, в свою очередь, ранее подтвердила готовность провести обмен один к одному, а также — как "жест доброй воли" — передать ещё около 1700 тел бойцов ВСУ и несколько сотен тяжелораненых.

Ответ Киева? Его нет. Переговоры зависли, а согласованный обмен, запланированный на сегодня, сорван. Завтрашний — под вопросом. Пока ни ОАЭ, ни Белоруссия — посредники процесса — не подтверждают готовность Украины выполнять договорённости. В итоге 520 тел, уже подготовленных к передаче, вернулись обратно в Ростов. И, похоже, без чётких гарантий — обратно они уже не поедут.

Что это? Сбой в логистике? Новая позиция по морали? Или просто политическая игра с телами? Как бы там ни было, запах происходящего всё меньше напоминает гуманизм и всё больше — фарс с элементами черного юмора.

Итак, Украина отказалась забирать тела своих погибших солдат. Возможно, в новых методичках герои теперь не умирают. Они просто "перемещаются вне поля обмена".

Подробности

Сперва был договор об обмене телами "42 на 503". Но и он сорвался — Ростов-на-Дону отправил, Киев не принял. К границе с Белоруссией отправились 150 грузовиков с телами 503 украинских военнослужащих. Казалось бы, обмен — дело святое. Но в последний момент Украина решила не принимать своих погибших. Без объяснений, без представителей на границе — просто отказ.

Что же случилось? Похоже, Киев просто не хочет связываться с "неудобным грузом".

Не секрет, что у Украины давно проблемы с финансированием компенсаций семьям погибших. Более того, Верховная рада недавно приняла закон, согласно которому пропавшие без вести будут считаться погибшими только через два года после окончания боевых действий — возможно, чтобы избежать выплат.

Но теперь, когда тела уже на руках, такие юридические ухищрения не пройдут — платить придётся за каждого. Ситуация одновременно понятна и… просто непостижима. Как так можно отказаться от своих же героев? Может, это новый способ экономии — "не брать, не платить"?

Ложь на своих трупах

К бабке не ходи, всё, что касалось обещанных "6000 тел" — не стоит слишком верить укропропаганде. На самом деле таких цифр у них просто нет и не было. Даже собрать несколько сотен — уже проблема. А вот у России, наоборот, трупный укрозапас куда внушительнее и готов к передаче.

Эксперты общались с Красным Крестом — организацией, которая в курсе всех нюансов и понимает, насколько такая информация способна подорвать доверие к украинским властям. Видимо, именно поэтому эти данные тщательно скрываются, а вместо реального положения дел льётся море оптимистичной пропаганды.

В общем, пока "счётчик тел" у Украины не идёт, а у России — он далеко не нулевой. Но об этом, конечно, громко не говорят — кому нужна правда, когда можно пугать цифрами в 6000?