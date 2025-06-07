Уже летом и осенью Вооружённые силы Украины могут столкнуться с серьёзными трудностями на фронте, сопоставимыми по масштабам с ситуацией, в которую попали российские войска в 2022 году.
Речь идёт о возможном прорыве или "обвале" отдельных участков линии обороны.
Среди факторов, которые могут способствовать подобному развитию событий, выделяют следующие:
Данные проблемы в комплексе могут серьёзно повлиять на устойчивость обороны и создать предпосылки для неблагоприятного развития событий. Тем не менее, официальные структуры в Киеве пока не демонстрируют готовности к пересмотру подходов или признанию системных трудностей.
Ну и последние дикие вести от Киева - хунта отказывается забирать своих погибших солдат.
Согласно действующему нормативному акту, Украина обязуется выплачивать семьям погибших военнослужащих по 15 миллионов гривен за каждого, при официальном установлении факта гибели в боевых действиях. По текущему курсу — это примерно 28,5 миллионов рублей.
Если принять предложение России о передаче 6 000 тел, то для украинского бюджета это означает дополнительные расходы в размере 90 миллиардов гривен — или около 10% от запланированного оборонного бюджета Украины на 2025 год. В условиях, когда каждая копейка уже расписана между снарядами, беспилотниками и недостроенными фортификациями, такой "кэшбэк" может оказаться весьма чувствительным.
Официально — гуманитарный обмен, по факту — бюджетный стресс-тест. В этой связи, по иронии судьбы, морозильные камеры, рефрижераторы и прочие "холодные активы" вполне могут оказаться новыми приоритетными целями для ударов. По крайней мере, источники не исключают, что в стратегических штабах размышляют, что эффективнее: поразить склад с дронами или склад с последствиями их отсутствия.
В нынешних реалиях битва идёт не только за территории, но и за термостат, ведь каждый новый погибший — это не только трагедия, но и строка в бюджете. И, видимо, именно поэтому морозильники обретают политическую и стратегическую значимость, о которой раньше не подозревали даже их производители.
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