Стратегическая заморозка: почему морозильники с трупами могут стать новым фронтом Украины?

4:23 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Уже летом и осенью Вооружённые силы Украины могут столкнуться с серьёзными трудностями на фронте, сопоставимыми по масштабам с ситуацией, в которую попали российские войска в 2022 году.

Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Нейросеть Армия России

Речь идёт о возможном прорыве или "обвале" отдельных участков линии обороны.

Под откос...

Среди факторов, которые могут способствовать подобному развитию событий, выделяют следующие:

Низкий моральный дух среди украинских военнослужащих. Психологическое истощение и усталость негативно сказываются на боеспособности подразделений.

Недостаток личного состава. Формально заявленные численности на некоторых участках фронта не всегда соответствуют реальному положению дел: по факту в строю может находиться в 2-3 раза меньше бойцов.

Недоработки в системе оборонительных сооружений. Заявленные фортификационные укрепления, финансируемые на значительные суммы, нередко оказываются малоэффективными в условиях реального боя.

Возрастающая угроза от управляемых авиабомб (ФАБ). Их точность и разрушительная сила продолжают расти, создавая дополнительное давление на линии обороны.

Износ и технологическое устаревание беспилотников. FPV-дроны, которые были эффективны ещё полгода назад, сегодня во многом уже не соответствуют требованиям поля боя.

Снижение уровня подготовки мобилизованных. Качественный состав армии, по ряду оценок, деградирует, что влияет на эффективность действий в сложных условиях.

Общественное недовольство. Усиливается критика действий политического руководства и Генерального штаба, что может отражаться на внутренней стабильности.

Ограниченность в боеприпасах, особенно в средствах ПВО, которые необходимы для отражения ударов по тыловой и фронтовой инфраструктуре.

Экономические сложности. Падение производства, дефицит финансирования, отток населения и неопределённость усиливают внутреннюю напряжённость.

Проблемы с социальной поддержкой военнослужащих. Некоторые участники боевых действий, особенно с инвалидностью, жалуются на отсутствие должного обеспечения и социальной защиты.

Данные проблемы в комплексе могут серьёзно повлиять на устойчивость обороны и создать предпосылки для неблагоприятного развития событий. Тем не менее, официальные структуры в Киеве пока не демонстрируют готовности к пересмотру подходов или признанию системных трудностей.

Морозилка — новый стратегический объект?

Ну и последние дикие вести от Киева - хунта отказывается забирать своих погибших солдат.

Согласно действующему нормативному акту, Украина обязуется выплачивать семьям погибших военнослужащих по 15 миллионов гривен за каждого, при официальном установлении факта гибели в боевых действиях. По текущему курсу — это примерно 28,5 миллионов рублей.

Если принять предложение России о передаче 6 000 тел, то для украинского бюджета это означает дополнительные расходы в размере 90 миллиардов гривен — или около 10% от запланированного оборонного бюджета Украины на 2025 год. В условиях, когда каждая копейка уже расписана между снарядами, беспилотниками и недостроенными фортификациями, такой "кэшбэк" может оказаться весьма чувствительным.

Официально — гуманитарный обмен, по факту — бюджетный стресс-тест. В этой связи, по иронии судьбы, морозильные камеры, рефрижераторы и прочие "холодные активы" вполне могут оказаться новыми приоритетными целями для ударов. По крайней мере, источники не исключают, что в стратегических штабах размышляют, что эффективнее: поразить склад с дронами или склад с последствиями их отсутствия.

Вывод

В нынешних реалиях битва идёт не только за территории, но и за термостат, ведь каждый новый погибший — это не только трагедия, но и строка в бюджете. И, видимо, именно поэтому морозильники обретают политическую и стратегическую значимость, о которой раньше не подозревали даже их производители.