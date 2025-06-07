Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Дмитрий Плотников

Стратегическая заморозка: почему морозильники с трупами могут стать новым фронтом Украины?

4:23
Силовые структуры » Военные новости

Уже летом и осенью Вооружённые силы Украины могут столкнуться с серьёзными трудностями на фронте, сопоставимыми по масштабам с ситуацией, в которую попали российские войска в 2022 году.

Армия России
Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Нейросеть
Армия России

Речь идёт о возможном прорыве или "обвале" отдельных участков линии обороны.

Под откос...

Среди факторов, которые могут способствовать подобному развитию событий, выделяют следующие:

  • Низкий моральный дух среди украинских военнослужащих. Психологическое истощение и усталость негативно сказываются на боеспособности подразделений.
  • Недостаток личного состава. Формально заявленные численности на некоторых участках фронта не всегда соответствуют реальному положению дел: по факту в строю может находиться в 2-3 раза меньше бойцов.
  • Недоработки в системе оборонительных сооружений. Заявленные фортификационные укрепления, финансируемые на значительные суммы, нередко оказываются малоэффективными в условиях реального боя.
  • Возрастающая угроза от управляемых авиабомб (ФАБ). Их точность и разрушительная сила продолжают расти, создавая дополнительное давление на линии обороны.
  • Износ и технологическое устаревание беспилотников. FPV-дроны, которые были эффективны ещё полгода назад, сегодня во многом уже не соответствуют требованиям поля боя.
  • Снижение уровня подготовки мобилизованных. Качественный состав армии, по ряду оценок, деградирует, что влияет на эффективность действий в сложных условиях.
  • Общественное недовольство. Усиливается критика действий политического руководства и Генерального штаба, что может отражаться на внутренней стабильности.
  • Ограниченность в боеприпасах, особенно в средствах ПВО, которые необходимы для отражения ударов по тыловой и фронтовой инфраструктуре.
  • Экономические сложности. Падение производства, дефицит финансирования, отток населения и неопределённость усиливают внутреннюю напряжённость.
  • Проблемы с социальной поддержкой военнослужащих. Некоторые участники боевых действий, особенно с инвалидностью, жалуются на отсутствие должного обеспечения и социальной защиты.

Данные проблемы в комплексе могут серьёзно повлиять на устойчивость обороны и создать предпосылки для неблагоприятного развития событий. Тем не менее, официальные структуры в Киеве пока не демонстрируют готовности к пересмотру подходов или признанию системных трудностей.

 

Морозилка — новый стратегический объект?

Ну и последние дикие вести от Киева - хунта отказывается забирать своих погибших солдат.

Согласно действующему нормативному акту, Украина обязуется выплачивать семьям погибших военнослужащих по 15 миллионов гривен за каждого, при официальном установлении факта гибели в боевых действиях. По текущему курсу — это примерно 28,5 миллионов рублей.

Если принять предложение России о передаче 6 000 тел, то для украинского бюджета это означает дополнительные расходы в размере 90 миллиардов гривен — или около 10% от запланированного оборонного бюджета Украины на 2025 год. В условиях, когда каждая копейка уже расписана между снарядами, беспилотниками и недостроенными фортификациями, такой "кэшбэк" может оказаться весьма чувствительным.

Официально — гуманитарный обмен, по факту — бюджетный стресс-тест. В этой связи, по иронии судьбы, морозильные камеры, рефрижераторы и прочие "холодные активы" вполне могут оказаться новыми приоритетными целями для ударов. По крайней мере, источники не исключают, что в стратегических штабах размышляют, что эффективнее: поразить склад с дронами или склад с последствиями их отсутствия.

Вывод

В нынешних реалиях битва идёт не только за территории, но и за термостат, ведь каждый новый погибший — это не только трагедия, но и строка в бюджете. И, видимо, именно поэтому морозильники обретают политическую и стратегическую значимость, о которой раньше не подозревали даже их производители.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Темы всу киев
Новости Все >
Вишня цветёт, но ягод нет? Возможно, она просто скучает по партнёру
Внезапное возвращение степ-аэробики: как интернет возродил тренд 90-х
Тени на планах: рынок затаил дыхание, но карты раскрыты не все
Как влюбляется медведь: странные ухаживания лесного гиганта
Ни родословной, ни понтов — а пользы в пять раз больше: за что любят дворовых котов
Брюки долой!: Бейонсе превратила конфуз на сцене в вирусный триумф
Сапбординг как образ жизни: как начать и не бросить после первого раза
Хрустят, тянут, тают: сырные слойки, которые готовятся быстрее, чем исчезают
7 ошибок в одежде, которые подчёркивают живот вместо маскировки
Жимолость обгонит даже клубнику — вот как добиться раннего урожая
Сейчас читают
Масло, которое стирает возраст: простая капля против сложных морщин
Здоровье
Масло, которое стирает возраст: простая капля против сложных морщин Аудио 
Стираете при 40 °C? Вы выбрасываете деньги на ветер! Назван лучший режим для стирки
Недвижимость
Стираете при 40 °C? Вы выбрасываете деньги на ветер! Назван лучший режим для стирки Аудио 
Пусть гниют: Зеленский принял решение, которое взорвет Украину
Военные новости
Пусть гниют: Зеленский принял решение, которое взорвет Украину Аудио 
Популярное
Пигментные пятна исчезают: простые методы, которые работают

Пигментные пятна появляются с возрастом, после солнца или прыщей. Как эффективно от них избавиться — рассказываем про лучшие домашние и салонные методы.

Пигментные пятна исчезают: простые методы, которые работают
Весит 200 кг и движется молча: в джунглях нашли змею из кошмаров
Весит 200 кг и движется молча: в джунглях нашли змею из кошмаров
Toyota подвинули с трона: кто теперь король надёжности на колёсах — ответ вас удивит
Логистический ад для ВСУ: Россия разрушила планы Киева
Стратегическая заморозка: почему морозильники с трупами могут стать новым фронтом Украины? Дмитрий Плотников В НАТО согласовали крупнейшую программу перевооружения, чтобы не обидеть США Любовь Степушова
Стираете при 40 °C? Вы выбрасываете деньги на ветер! Назван лучший режим для стирки
Они выжили там, где другие сдались: три китайских авто, которые не боятся пробега
Американский бум на рыбные консервы: эта простая еда полезнее, чем вы думали
Американский бум на рыбные консервы: эта простая еда полезнее, чем вы думали
Последние материалы
Жимолость обгонит даже клубнику — вот как добиться раннего урожая
Заправили — и сразу на мойку: ошибка, за которую платят кузовом
Завод мороженого в Новосибирске продают: сделка с миллиардным оборотом
Свежо, просто, с восточным шиком: салат, который спасает ужин
Россия нашла замену препаратам из Китая — это изменит подход к лечению диабета
Этот элемент сделает из вас титана: 12 продуктов, которые помогут выстоять в сезон простуд
Советский хит вернулся: закуска с характером
Сумасшедшая хунта. Украина внезапно передумала забирать своих погибших солдат
Характер хуже, чем у тёщи: вот почему бегемота невозможно приручить
Участок в тени — не приговор: вот какие цветы оживят даже северную стену
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.