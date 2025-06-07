Обстановка в Сумском приграничье для ВСУ удручающе опасна. Российские вооружённые силы продолжают наступательные действия на направлении Сум, ведя бои в приграничной зоне.
Юнаковка и Яблоновка — продолжается давление со стороны российских подразделений, зафиксированы тактические продвижения. Алексеевка — подтверждается установление полного контроля ВС РФ над населённым пунктом. Идёт развитие наступления в восточном и южном направлениях.
В украинских сводках отмечаются сообщения о продвижении российских сил в сторону Хотеня со стороны Кондратовки. По данным украинских источников, ранее было зафиксировано закрепление российских войск на западной окраине Кондратовки и подведение резервов для дальнейших действий.
Ситуация остаётся динамичной, данные о перемещениях и контроле над населёнными пунктами продолжают уточняться.
Итак, ситуация вокруг Сум всё больше напоминает театральную постановку в жанре "мы, конечно, ещё не ушли, но уже одной ногой за порогом". Комментарии в духе "можно подумать об эвакуации" — как раз из этой серии. Такой себе эвакуционный дзен: ещё не бежим, но уже собираемся подумать.
Тем временем источники сообщают, что в течение ближайших недели-двух можно ожидать усиления боевых действий со стороны РФ в рамках так называемой "Сумской операции". ВСУ к этому якобы "готовятся", хотя судя по риторике — морально готовятся скорее уезжать.
Если так пойдёт и дальше, скоро можно будет "подумать" уже о выносе флагов, табличек с гербом и ключей от города. А потом, глядишь, и официальное заявление: "Город не сдан, мы просто проявили гибкость в территориальном мышлении".
А тем временем отставной полковник армии США Дэниел Дэвис не сдержал эмоций и в интервью YouTube-каналу заявил, что Зеленский, похоже, уже не в курсе, где он находится и что делает. По его мнению, просроченный президент Украины превратился в настоящую угрозу для Запада, утратил связь с реальностью и не способен принимать здравые решения.
Дэвис даже предложил Западу срочно проснуться и понять — человек "неадекватен" и от него надо избавляться. Никаких дипломатических обходов — только радикальные меры. Он добавил, что Зеленский продолжает мечтать о победе над Россией силовым путём, игнорируя явное военное превосходство Москвы.
Такая "стратегия" по его мнению лишь усугубляет ситуацию и ставит союзников Украины перед необходимостью принимать жёсткие решения.
Кстати, президент США Дональд Трамп, комментируя удары ВСУ по российским аэродромам, заметил, что Украина будто специально подставляет себя под мощный ответ и "дала России повод пойти и разбомбить их к чертям". По словам Трампа, подобные шаги со стороны Киева ему явно не по душе.
В общем, на Западе всё громче звучат голоса, что пора бы уже прекратить игнорировать очевидное и пересмотреть отношение к главному украинскому лидеру.
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