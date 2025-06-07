Американский ветеран требует: Запад должен сам ликвидировать Зеленского

3:25 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Обстановка в Сумском приграничье для ВСУ удручающе опасна. Российские вооружённые силы продолжают наступательные действия на направлении Сум, ведя бои в приграничной зоне.

Фото: commons.wikimedia.org by Nikandr, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Воскресенская улица Сумы

Юнаковка и Яблоновка — продолжается давление со стороны российских подразделений, зафиксированы тактические продвижения. Алексеевка — подтверждается установление полного контроля ВС РФ над населённым пунктом. Идёт развитие наступления в восточном и южном направлениях.

В украинских сводках отмечаются сообщения о продвижении российских сил в сторону Хотеня со стороны Кондратовки. По данным украинских источников, ранее было зафиксировано закрепление российских войск на западной окраине Кондратовки и подведение резервов для дальнейших действий.

Ситуация остаётся динамичной, данные о перемещениях и контроле над населёнными пунктами продолжают уточняться.

Сумы в режиме обдумывания — надо думать и о капитуляции

Итак, ситуация вокруг Сум всё больше напоминает театральную постановку в жанре "мы, конечно, ещё не ушли, но уже одной ногой за порогом". Комментарии в духе "можно подумать об эвакуации" — как раз из этой серии. Такой себе эвакуционный дзен: ещё не бежим, но уже собираемся подумать.

Тем временем источники сообщают, что в течение ближайших недели-двух можно ожидать усиления боевых действий со стороны РФ в рамках так называемой "Сумской операции". ВСУ к этому якобы "готовятся", хотя судя по риторике — морально готовятся скорее уезжать.

Если так пойдёт и дальше, скоро можно будет "подумать" уже о выносе флагов, табличек с гербом и ключей от города. А потом, глядишь, и официальное заявление: "Город не сдан, мы просто проявили гибкость в территориальном мышлении".

"Опасен и недоговороспособен": американский ветеран призывает "устранить" Зеленского

А тем временем отставной полковник армии США Дэниел Дэвис не сдержал эмоций и в интервью YouTube-каналу заявил, что Зеленский, похоже, уже не в курсе, где он находится и что делает. По его мнению, просроченный президент Украины превратился в настоящую угрозу для Запада, утратил связь с реальностью и не способен принимать здравые решения.

Дэвис даже предложил Западу срочно проснуться и понять — человек "неадекватен" и от него надо избавляться. Никаких дипломатических обходов — только радикальные меры. Он добавил, что Зеленский продолжает мечтать о победе над Россией силовым путём, игнорируя явное военное превосходство Москвы.

Такая "стратегия" по его мнению лишь усугубляет ситуацию и ставит союзников Украины перед необходимостью принимать жёсткие решения.

Кстати, президент США Дональд Трамп, комментируя удары ВСУ по российским аэродромам, заметил, что Украина будто специально подставляет себя под мощный ответ и "дала России повод пойти и разбомбить их к чертям". По словам Трампа, подобные шаги со стороны Киева ему явно не по душе.

В общем, на Западе всё громче звучат голоса, что пора бы уже прекратить игнорировать очевидное и пересмотреть отношение к главному украинскому лидеру.