Вашингтон в бешенстве. Россия предложила Индии Су-57 с исходным кодом

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Вашингтон активно пытается включить истребитель F-35 в оборонные сделки с Индией, однако Дели не спешит инвестировать в самолёт с неоднозначной репутацией.

Фото: commons.wikimedia.org by Boevaya mashina, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Су-57

В этом контексте предложение России, включающее экспортный вариант Су-57Э и полный доступ к исходному коду, значительно осложнило ситуацию.

США подождут

Исторически отношения России и Индии в области обороны насчитывают более полувека. Советский Союз играл важную роль в укреплении безопасности Индии в 1970-х годах, что заложило основу стратегического партнерства, сохраняющегося и сегодня. Россия остаётся ключевым поставщиком военной техники, включая танки, бронемашины, системы ПВО и авиацию.

ОКБ Сухого является одним из основных партнёров Военно-воздушных сил Индии (IAF), которые эксплуатируют сотни Су-30МКИ. Эти истребители показали высокую эффективность в конфликте с Пакистаном, что снизило интерес Индии к французским Rafale. Запрос Индии на исходный код Rafale для интеграции собственного вооружения был отклонён Францией, что также повлияло на решение Дели.

Су-30МКИ, в отличие от Rafale, производится в Индии, что снижает затраты и поддерживает национальную аэрокосмическую промышленность. В связи с этим Индия рассматривает расширение сотрудничества с Россией.

4 июня 2025 года Объединённая авиастроительная корпорация (ОАК) предложила Дели Су-57Э с доступом к исходному коду, что открыло новые возможности по интеграции отечественных систем и развитию программ "Сделано в Индии".

Напомним, Су-57Э оснащён современными технологиями, включая радар с активной фазированной антенной решёткой на основе нитрида галлия и индийский бортовой компьютер. Истребитель способен использовать индийские боеприпасы, что повысит автономность вооружённых сил Индии и снизит зависимость от зарубежных поставок.

Предложение России может стать стимулом для возрождения программы создания истребителя пятого поколения на базе Су-57. Кроме того, Су-57Э значительно дешевле Rafale и показывает хорошие результаты в условиях боевых действий, в отличие от французского истребителя.

Шаг в будущее

Данное сотрудничество имеет важные геополитические последствия, снижая зависимость Индии от Запада в области оборонных технологий и усиливая её стратегическую независимость. Другие страны, например Алжир, также проявляют интерес к Су-57, стремясь избежать политического давления Запада.

На этом фоне США усиливают давление на Индию. Министр торговли США Говард Лютник критиковал Дели за тесные связи с Москвой и участие в БРИКС, что, по его мнению, не способствует укреплению отношений с США. Несмотря на это, Индия продолжает приобретать у Пентагона некоторые виды вооружений, но не истребители.

Вывод

Попытки США включить F-35 в оборонные сделки осложняются не только техническими проблемами самолёта, но и привлекательным российским предложением Су-57Э с доступом к исходному коду, что для Индии является значительным преимуществом.

Новый СУ - 57 Э - авиасалон в Индии