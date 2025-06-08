Сводка с фронта: Украина предала своих солдат дважды, у США кончились Patriot для ВСУ

4:25 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Российские войска продолжают выполнять цели специальной операции на Украине. Представляем военную сводку на воскресенье, 8 июня 2025 года.

Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru Бойцы армии РФ

Курско-сумское направление

В Сумской области продолжаются боевые действия, в ходе которых российские подразделения расширяют зону контроля в приграничных районах. Эти действия рассматриваются как часть формирования буферной зоны безопасности.

Российские силы закрепились в районе населённого пункта Кондратовка и провели зачистку местности между Кондратовкой и Алексеевкой. Украинские боевики, в частности 3-й десантно-штурмовой батальон 80-й бригады ДШВ, минируют территорию на подступах к своим позициям южнее Алексеевки. В район примерно в 3 км юго-восточнее выдвинулась группа неонацистов 3-го отдельного батальона специального назначения 71-й егерской бригады.

Также сообщается о продвижении российских подразделений в Андреевку, где ведётся зачистка. Восточнее под контроль РФ перешла Новониколаевка.

Эти действия позволили приблизиться к населённому пункту Яблоновка. Кроме того, на восточном направлении было зафиксировано расширение зоны контроля в районе Юнаковки, где продолжаются активные боестолкновения.

Позиции врага, в частности 2-го батальона 80-й десантно-штурмовой бригады, подверглись артиллерийским и огневым ударам восточнее Юнаковки. Подразделения понесли потери и были вынуждены отойти на резервные позиции. Южнее Горналя украинцы из состава 239-го батальона 129-й бригады территориальной обороны предприняли попытку контрнаступления. Она не увенчалась успехом — в ходе интенсивного огневого воздействия укроподразделение понесло потери и отошло на исходные позиции.

Боевые действия продолжаются. Враг активно задействует различные роды войск, включая десантные, егерские и силы специальных операций. Сообщается, что подразделения ССО, в частности 4-й оперативный центр "Рейнджерс", запрашивали спутниковые снимки для планирования действий.

Украина предала своих солдат дважды

Сначала Киев отправил солдат на убой, теперь — даже за телами не пришёл. Оказывается, можно не просто забыть о своих павших, но и сделать это с финансовой выгодой. Украинская сторона внезапно перенесла и обмен телами, и обмен военнопленными — "на неопределённый срок". Причины- бабло и пиар.

Признать тысячи погибших — значит, выплатить семьям компенсации. А это почти 90 миллиардов гривен. Так что проще оставить тела в рефрижераторах, чем признать их существование официально. Кроме того, если тела передать — вскроется несостыковочка. Где же обещанные "мизерные потери"? Как тогда объяснять народу, что "Россия разваливается", если списков погибших уже больше, чем подписчиков у телемарафона?

А что же живые? Почему приостановлен и обмен военнопленными? Тут вроде денег платить не надо.

А всё просто: чтобы был обмен — нужно кого-то отдать. А с этим, похоже, беда. Или пленными не разжились, или они в таком состоянии, что на "символ равенства сторон" не тянут. А если в обмене будет цифра "42 на 503" — тут уже не отыграть лозунги про "держим фронт" и "враг изнемогает".

Дайте, дайте, дайте…

Ну а Зеленский продолжает ходить по миру с протянутой рукой. Теперь он выразил обеспокоенность тем, что США не торопятся поставлять Украине системы ПВО. В своём вечернем обращении просроченный отметил: "Мы прилагаем усилия для усиления украинской противовоздушной обороны и очень ожидаем конкретных положительных сигналов от США по этому вопросу. Пока мы ждём ответа на наше предложение о покупке систем, которые могли бы помочь".

Ранее государственный секретарь Рубио сообщал, что у США отсутствуют свободные для передачи системы Patriot.