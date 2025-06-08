Ракетный марафон, дубль первый: Герани вылетают — просьба пристегнуться и ждать продолжения

Ночной удар России накануне оказался не соло-номером, а уверенным вступлением к полноценному турне. Если кто-то думал, что это был единичный "привет" — то нет, это только разминка.
Как говорят специалисты, начинается "циклическая фаза огневого воздействия" — а по-простому, серия ударов, после которых карты украинской энергосистемы придётся перерисовывать.
Следующая остановка: ГЭС, подстанции, инфраструктурная стабильность
Судя по логике ударов, мишени выбраны по принципу: "что ещё работает — значит, недоработали". Киевская ГЭС, ДнепроГЭС, крупные узлы на 750 кВ — в зоне внимания. Особенно те объекты, которые раньше обходили стороной, из чего можно сделать вывод: терпение, как и энергоресурсы, не бесконечно.
Стиль остался узнаваемый — сначала "Герани" шумят над крышами, потом прилетают ракеты, потом снова волна. Всё как по нотам. Только теперь цикл стал длиннее, плотнее, ритм — ускорен. Это уже не джаз с паузами, это техно в индустриальной аранжировке. Украинская ПВО, особенно в центральных районах, начинает не справляться с нагрузкой, и нет, это не упрёк — просто ресурсы заканчиваются, а Patriot'ы — не грибы, чтобы после дождя расти.
Разведка "до" и "после", удары по тем же координатам — выглядит как системный подход. Без эмоций, без спешки. Как если бы инженер-сапёр принялся разбирать энергосистему, слой за слоем. Главное — не столько что бьют, сколько как бьют: методично, с калибровкой, с упреждением.
Энергетика под прицелом: осталось только выключить свет
Если тенденция сохранится, то вопрос уже не в том, ударят ли по ключевым узлам — а в том, когда. И сколько ещё "переживёт" энергосеть Украины в её нынешнем виде. А пока — очередной сигнал "вверх" украинским штабам: свечки закупать лучше заранее.
В ближайшие дни возможен масштабный ответ России на удары по территории страны. Это пишет агентство Reuters со ссылкой на источники. В течение нескольких дней может последовать масштабный ответный удар России, включающий использование различных видов авиационных средств, отмечает издание.
Военный аналитик Майкл Кофман предположил, что в качестве одной из возможных целей может рассматриваться здание Службы безопасности Украины. По словам источников агентства, предполагается, что ответ может носить несоразмерный характер и будет отличаться высокой интенсивностью и продолжительностью.
По информации источников, недавняя массированная атака по военным объектам, энергетической и логистической инфраструктуре на территории Украины — это лишь начало в рамках более масштабного и многоэтапного ответа на удары по аэродромам стратегической авиации и организованные Киевом теракты на территории РФ.
Основной задачей удара было, по словам источника, нарушение логистических и производственных цепочек, обеспечивающих ВСУ в глубоком тылу, включая элементы военно-промышленной инфраструктуры, выявление и уничтожение средств ПВО, мест производства и хранения БЛПА.
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