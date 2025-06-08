Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Дмитрий Плотников

Ракетный марафон, дубль первый: Герани вылетают — просьба пристегнуться и ждать продолжения

3:32
Силовые структуры » Военные новости

Ночной удар России накануне оказался не соло-номером, а уверенным вступлением к полноценному турне. Если кто-то думал, что это был единичный "привет" — то нет, это только разминка.

Удары по энергетике
Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Нейросеть
Удары по энергетике

Как говорят специалисты, начинается "циклическая фаза огневого воздействия" — а по-простому, серия ударов, после которых карты украинской энергосистемы придётся перерисовывать.

Следующая остановка: ГЭС, подстанции, инфраструктурная стабильность
Судя по логике ударов, мишени выбраны по принципу: "что ещё работает — значит, недоработали". Киевская ГЭС, ДнепроГЭС, крупные узлы на 750 кВ — в зоне внимания. Особенно те объекты, которые раньше обходили стороной, из чего можно сделать вывод: терпение, как и энергоресурсы, не бесконечно.

Микс в стиле техно: "Герани", ракеты, повтор и ремикс

Стиль остался узнаваемый — сначала "Герани" шумят над крышами, потом прилетают ракеты, потом снова волна. Всё как по нотам. Только теперь цикл стал длиннее, плотнее, ритм — ускорен. Это уже не джаз с паузами, это техно в индустриальной аранжировке. Украинская ПВО, особенно в центральных районах, начинает не справляться с нагрузкой, и нет, это не упрёк — просто ресурсы заканчиваются, а Patriot'ы — не грибы, чтобы после дождя расти.

Сложная логистика поражений

Разведка "до" и "после", удары по тем же координатам — выглядит как системный подход. Без эмоций, без спешки. Как если бы инженер-сапёр принялся разбирать энергосистему, слой за слоем. Главное — не столько что бьют, сколько как бьют: методично, с калибровкой, с упреждением.

Энергетика под прицелом: осталось только выключить свет

Если тенденция сохранится, то вопрос уже не в том, ударят ли по ключевым узлам — а в том, когда. И сколько ещё "переживёт" энергосеть Украины в её нынешнем виде. А пока — очередной сигнал "вверх" украинским штабам: свечки закупать лучше заранее.

НАТО паникует

В ближайшие дни возможен масштабный ответ России на удары по территории страны. Это пишет агентство Reuters со ссылкой на источники. В течение нескольких дней может последовать масштабный ответный удар России, включающий использование различных видов авиационных средств, отмечает издание.

Военный аналитик Майкл Кофман предположил, что в качестве одной из возможных целей может рассматриваться здание Службы безопасности Украины. По словам источников агентства, предполагается, что ответ может носить несоразмерный характер и будет отличаться высокой интенсивностью и продолжительностью.

По информации источников, недавняя массированная атака по военным объектам, энергетической и логистической инфраструктуре на территории Украины — это лишь начало в рамках более масштабного и многоэтапного ответа на удары по аэродромам стратегической авиации и организованные Киевом теракты на территории РФ.

Основной задачей удара было, по словам источника, нарушение логистических и производственных цепочек, обеспечивающих ВСУ в глубоком тылу, включая элементы военно-промышленной инфраструктуры, выявление и уничтожение средств ПВО, мест производства и хранения БЛПА. 

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Темы всу
Новости Все >
Тайна популярности Анапы: почему даже запрещающие таблички не останавливают туристов
Сочная, гладкая, крепкая: капуста, которая рвёт шаблоны
Пахнет вкусно, жужжит тишина: что сажают хитрые дачники против назойливых мух
Тёмная материя ближе, чем мы думали: чёрные дыры раскрывают секреты
Пугачёва нарушила затворничество: как 76-летняя звезда удивила всех своим стилем
Перед основным упражнением делаю это — и мышцы откликаются вдвое сильнее
Они знают раньше всех: 5 животных, которые чувствуют приближение смерти
Проблема не в яйцах, а в сочетании — чего стоит избегать за столом
Лёд, шум и запах: что не так с вашим холодильником и как это исправить
Полоса для велосипеда: как не нарваться на штраф велосипедистам и водителям
Сейчас читают
Из Москвы в Петербург дороже на 50% — поездка между столицами стала роскошью
Туризм
Из Москвы в Петербург дороже на 50% — поездка между столицами стала роскошью Аудио 
Он висит на стене — и крадёт ваш интернет: главный враг Wi-Fi нашёлся в каждой квартире
Недвижимость
Он висит на стене — и крадёт ваш интернет: главный враг Wi-Fi нашёлся в каждой квартире Аудио 
Популярное
Стираете при 40 °C? Вы выбрасываете деньги на ветер! Назван лучший режим для стирки

Узнайте, как сократить расходы на стирку, используя профессиональные хитрости. Грамотный температурный режим, оптимизация процесса и экологичные альтернативы помогут сэкономить на коммунальных услугах и сохранить качество одежды.

Стираете при 40 °C? Вы выбрасываете деньги на ветер! Назван лучший режим для стирки
Эти машины берут знающие: не ломаются и не просят денег
Эти машины берут знающие: не ломаются и не просят денег
Он висит на стене — и крадёт ваш интернет: главный враг Wi-Fi нашёлся в каждой квартире
Машина, после которой не хочется экспериментировать: 95% готовы взять Geely снова
Сводка с фронта: Украина предала своих солдат дважды, у США кончились Patriot для ВСУ Дмитрий Плотников В НАТО согласовали крупнейшую программу перевооружения, чтобы не обидеть США Любовь Степушова
LADA Granta уходит, Iskra дешевеет — почему рынок встрепенулся
Выглядят, как премиум, ломаются, как старый чайник: паркетники, которые подведут
Вкусно, сочно, без кукурузы: крабовый салат, который съедается первым
Вкусно, сочно, без кукурузы: крабовый салат, который съедается первым
Последние материалы
Красивая укладка с секретом: что остаётся на коже после модного средства
Раньше его боялись как змею в бардачке: почему теперь вариатору не страшны ни грязь, ни газ в пол
Половина страны даже не пробовала: как обычная свекла стала основой крутого летнего супа
Как отдыхали советские граждане: от домиков в Крыму до трудовых путёвок в Сибирь
Скандальный упрёк на премии МУЗ-ТВ: Люся Чеботина требует вернуть свои песни
Как буддийский монастырь в Северном Таиланде изменил мировосприятие путешественника — секреты внутреннего покоя
Генетическая предрасположенность: Алёна Кравец откровенно высказалась о корнях проблем приёмной дочери
Полнолуние действует даже на домашних: что питомцы чувствуют, пока вы спите
Перец тронулся в рост сразу после пересадки — всё благодаря одному мягкому трюку
Подводный диалог: горбатые киты открыли новый язык
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.