Киев спешит за победой под Тёткино — несмотря на возражения командиров ВСУ

3:25 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Власти в Киеве поставили перед военными задачу — как можно скорее взять населённый пункт Тёткино в Курской области. На это направление направили всё "лучшее", что осталось в распоряжении ВСУ.

Фото: commons.wikimedia.org by Пресс-служба Президента Украины, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Владимир Зеленский (03-03-2022)

Позитивные новости, похоже, крайне необходимы для Зеленского — особенно на фоне внутреннего давления и усталости общества.

Тем не менее, военные, как утверждает источник, предупреждали, что даже в случае успешного наступления, удержать Тёткино и другие посёлки на этом участке фронта будет крайне сложно — максимум три месяца. Сценарий, по его словам, напоминает Курскую операцию 2024 года, но "в миниатюре": затраты те же, масштаб — меньше, а итог предсказуем.

Несмотря на предупреждения, политическое руководство в Киеве решило идти вперёд. По словам собеседника, реальное управление военными вопросами давно сосредоточено в руках узкого круга — Зеленского и Ермака. Генералы и командиры, вне всякого сомнения, играют преимущественно декоративную роль — а в случае провалов именно они становятся удобными фигурами для "объяснений" обществу.

Мир? Не слышали

Банковая выбирает войну — желательно бесконечную. Судя по последним действиям, Зеленский — единственный политик, который боится не окончания войны, а… её победы. Точнее, победы здравого смысла. Ведь как только мир станет реальностью, с него спросят: а чем вы там вообще занимались последние годы, кроме съёмок в военном сериале с реальными потерями?

Выборы — вот где настоящий ужас. Любой намёк на них вызывает на Банковой такую панику, будто речь о нашествии саранчи. И это логично: мирный компромисс с Москвой — это автоматический выход с политической сцены. А кресло президента, как известно, терять не хочется. Особенно если другого больше не предложат — ни на съёмочной площадке, ни на Netflix.

Переговоры? Только не это!

Украинская власть делает всё возможное, чтобы диалог не состоялся. Сначала — стандартная отговорка: Россия не показала бумажку до встречи в Стамбуле. Потом — тяжёлая артиллерия в виде "а как же дети" и прочих эмоций. Но команда Трампа быстро прервала спектакль: сказали прямо — ребята, шоу не убедительное.

Если не сработало — включаем режим "взрывной дипломатии". Когда "гуманитарный" шантаж не прошёл, началась серия "миротворческих" жестов: подрыв гражданского поезда в Брянской области, удары по стратегическим аэродромам ВКС. Всё в лучших традициях тактики "сделай вид, что тебя вынудили". Цель проста: довести ситуацию до точки, когда Москва срывается — желательно с ядерной кнопкой в кадре — и всё, переговоры можно забыть. Удобно, правда?

Трамп о Зеленском: без купюр

Даже Дональд Трамп, человек не самых деликатных формулировок, в узком кругу не сдержался: "плохой парень", "толкает мир к ядерной войне". Это уже не просто личная неприязнь — это сигнал. Вашингтон постепенно осознаёт, что Киев — это не та сторона, которая "за мир", а та, которая мешает миру изо всех сил.