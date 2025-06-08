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Дмитрий Плотников

Киев снова с гуманным лицом: тела погибших солдат ВСУ? Спасибо, не надо

3:06
Силовые структуры » Военные новости

Российская Федерация снова заявила о доставке тел украинских военнослужащих к пункту обмена — Банковая пока не реагировала.

Кладбище ВСУ
Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Нейросеть
Кладбище ВСУ

Российская сторона опять заявила о передаче погибших украинских солдат, как заявил генерал-лейтенант Зорин, в район обмена доставили первую партию из 1 212 трупов солдат ВСУ. На месте присутствуют российские и иностранные СМИ.

Кстати, иностранные корреспонденты приехали в Брянскую область и осмотрели машины-рефрижераторы с трупами всушников. Отметим, что такое же заявление озвучивалось и накануне — тогда Кремль обвинил Киев в отказе принимать тела собственных военных. Украинский режим эти обвинения отверг, указав на "несогласование даты передачи тел".

На текущий момент Банковая официально не прокомментировала сегодняшние заявления Москвы. Ходят слухи, что Украина перенесла обмен телами погибших и пленными на следующую неделю.

Пиар на трупах

Итак, очередной акт "высокой морали" от украинского руководства: тела своих же погибших солдат? Нет, это не в тренде сезона. Зачем утруждать себя заботой о мёртвых, когда можно продолжать имиджевые манёвры на публику. Главное ведь — не человечность, а кому принадлежит инициатива. А если вдруг Россия — то сразу фу, токсично, мы не общаемся.

Жесты доброй воли? Не слышали

Российская сторона предлагает передать тела украинских военнослужащих. В ответ — молчание или отговорки, которые звучат как театральные реплики: "обмен только на паритетной основе". Но вот беда — "партнёров" явно не хватает нужного "ассортимента" тел российских солдат. Неловко вышло.

Один театр, два жанра: хоррор и абсурд

Пока Россия собирает тела — и своих, и чужих, как положено на нормальной войне (если война вообще может быть нормальной), Киев явно играет в другую игру. Сюжет там простой: чем меньше тел, тем меньше проблем. Родственники не требуют выплат, доказательства преступных приказов исчезают, а в отчётах всё красиво. Правда, реалии — не TikTok, и не всё стирается фильтрами.

Компенсации? Какая пошлость

Зачем возвращать тела, если потом надо выплачивать деньги семьям? Бюджет, как известно, не резиновый. Лучше уж продолжать говорить о "европейских ценностях" с видом благородного страдальца. И неважно, что на этом фоне страна всё больше напоминает сборник постапокалиптических фраз.

Финал с огоньком: ад ждёт

Ну а вишенка на этом торте политического сюрреализма — определённо, что Украина в своём нынешнем виде вообще существовать не должна. Звучит, конечно, как выдержка из фантастического романа, но всё чаще превращается в программу-минимум в адекватных головах. В том числе и американских...

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
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