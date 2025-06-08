Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Любовь Степушова

Российская армия развивает наступление в Днепропетровской области на самом опасном для ВСУ направлении

Силовые структуры » Военные новости

Для ускорения капитуляции киевского режима необходима нестандартная операция в Днепропетровской области — на самом опасном для ВСУ направлении.

Схема наступления ВС РФ в Днепропетровской области
Фото: Карты Google by Pravda.Ru
Схема наступления ВС РФ в Днепропетровской области

Вооружённые силы РФ начали наступление в Днепропетровской области, перейдя границу с ДНР, сообщило Миноборны РФ.

"Подразделения 90-й танковой дивизии группировки войск "Центр" вышли на западную границу Донецкой Народной Республики и продолжают развивать наступление на территории Днепропетровской области", — говорится в сводке за 8 июня, опубликованной в Telegram.

Российские военкоры уже неделю, как говорят об этом, и называют населённые пункты Новониколаевка и Орехово, где граница пересечена. Также приближается взятие Комара, от которого чуть севернее расположено шоссе, ведущее в Днепропетровскую область.

Местные власти объявили обязательную эвакуацию второй волны из 14 прифронтовых населенных пунктах Межевского, Великомихайловского и Маломихайловского районов.

С военной точки зрения надо сначала брать Новопавловку в Днепропетровской области, которая не только является логистическим хабом, но и "нависает" (см. схему) над несколькими районами ДНР. Поэтому для создания буферной зоны потребуется занятие нескольких крупных населенных пунктов области — Ивановки, Гавриловки и части сельской агломерации упомянутых районов.

В Днепропетровской области кроме узкой полосы вдоль административной границы нет подготовленных оборонительных позиций, поэтому можно развивать наступление и вглубь вплоть до Днепра. Есть выкладки украинских аналитиков, что это направление в военном стратегическом плане приоритетнее для ВС РФ, чем даже краматорско-славянское, так успехи на нём ведут к капитуляции режима.

Развитие наступления на запад обеспечит выход в тыл запорожской линии обороны от Гуляй Поля до Орехова, а севернее — выход к  Павлодару и Днепропетровску. Даже оперативное окружение этих крупных промышленных городов (и Запорожья) с выходом на левый берег Днепра будет означать катастрофу для логистики ВСУ на всём южном и юго-восточном участке фронта и откроет путь для создания плацдармов на правом берегу Днепра. Дальнейшее продвижение ВС РФ, очевидно, будет в направлении Приднестровья с отрезанием Украины от моря.

Сражение за города с населением близким к миллиону человек может вызвать волну паники и потоки беженцев, не говоря уже о внутреннем и внешнем давлении на украинский режим, что в совокупности с обвалом фронта приведёт к его капитуляции.

Присутствует и политическое значение продвижения ВС РФ в Днепропетровской области в контексте переговоров, которые проводит Вашингтон с целью "положить конец войне". Заявлено, что Россия будет расширять свои территориальные амбиции на переговорных позициях в Стамбуле или в другом месте. Сейчас очень нужны нестандартные операции, наступление в тылу южного фронта ВСУ было бы таким решением.

Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Темы запорожье днепропетровск днепропетровская область
Новости Все >
Луна сольётся с двумя планетами: невидимые станут явными
Люксовые пляжи Бодрума ставят ценник как за пятизвёздочный отель — туристы в шоке
От дивана до Ironman за год: как айтишник без спорта стал ультратриатлетом
МАЗ, КрАЗ и ЛуАЗ: легенды советского автопрома
Дешевле лосося, но не менее полезная: секреты рыбы, которая укрепляет здоровье
Руки, вода и 60 секунд тишины — и лицо начинает новую жизнь
Когда барбекю догорает, начинается опасность — особенно у стены дома
Сладкие плоды или густые заросли? Всё решает один жест
Туризм и общепит: доходы сотрудников значительно выросли
Не дайте шансам клещам: защищаем домашних животных от паразитов
Сейчас читают
Из Москвы в Петербург дороже на 50% — поездка между столицами стала роскошью
Туризм
Из Москвы в Петербург дороже на 50% — поездка между столицами стала роскошью Аудио 
Глянец снаружи, слёзы внутри: машины, которые не оправдали ни одного обещания
Авто
Глянец снаружи, слёзы внутри: машины, которые не оправдали ни одного обещания Аудио 
Эти машины берут знающие: не ломаются и не просят денег
Авто
Эти машины берут знающие: не ломаются и не просят денег Аудио 
Популярное
Стираете при 40 °C? Вы выбрасываете деньги на ветер! Назван лучший режим для стирки

Узнайте, как сократить расходы на стирку, используя профессиональные хитрости. Грамотный температурный режим, оптимизация процесса и экологичные альтернативы помогут сэкономить на коммунальных услугах и сохранить качество одежды.

Стираете при 40 °C? Вы выбрасываете деньги на ветер! Назван лучший режим для стирки
Эти машины берут знающие: не ломаются и не просят денег
Эти машины берут знающие: не ломаются и не просят денег
Он висит на стене — и крадёт ваш интернет: главный враг Wi-Fi нашёлся в каждой квартире
Жадность АвтоВАЗа достигла пика: новая Лада Искра только для богатых
Киев снова с гуманным лицом: тела погибших солдат ВСУ? Спасибо, не надо Дмитрий Плотников В НАТО согласовали крупнейшую программу перевооружения, чтобы не обидеть США Любовь Степушова
Машина, после которой не хочется экспериментировать: 95% готовы взять Geely снова
Выглядят, как премиум, ломаются, как старый чайник: паркетники, которые подведут
LADA Granta уходит, Iskra дешевеет — почему рынок встрепенулся
LADA Granta уходит, Iskra дешевеет — почему рынок встрепенулся
Последние материалы
МАЗ, КрАЗ и ЛуАЗ: легенды советского автопрома
Дешевле лосося, но не менее полезная: секреты рыбы, которая укрепляет здоровье
Руки, вода и 60 секунд тишины — и лицо начинает новую жизнь
Когда барбекю догорает, начинается опасность — особенно у стены дома
Сладкие плоды или густые заросли? Всё решает один жест
Туризм и общепит: доходы сотрудников значительно выросли
Не дайте шансам клещам: защищаем домашних животных от паразитов
Чем удивляет Екатерина Мизулина: SHAMAN поделился интимными подробностями
Москва побила мировой рекорд ракетками!
Связь потеряна навсегда: нечто уничтожило космический и угрожает остальным
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.