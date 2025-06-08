Российская армия развивает наступление в Днепропетровской области на самом опасном для ВСУ направлении

Для ускорения капитуляции киевского режима необходима нестандартная операция в Днепропетровской области — на самом опасном для ВСУ направлении.

Фото: Карты Google by Pravda.Ru Схема наступления ВС РФ в Днепропетровской области

Вооружённые силы РФ начали наступление в Днепропетровской области, перейдя границу с ДНР, сообщило Миноборны РФ.

"Подразделения 90-й танковой дивизии группировки войск "Центр" вышли на западную границу Донецкой Народной Республики и продолжают развивать наступление на территории Днепропетровской области", — говорится в сводке за 8 июня, опубликованной в Telegram.

Российские военкоры уже неделю, как говорят об этом, и называют населённые пункты Новониколаевка и Орехово, где граница пересечена. Также приближается взятие Комара, от которого чуть севернее расположено шоссе, ведущее в Днепропетровскую область.

Местные власти объявили обязательную эвакуацию второй волны из 14 прифронтовых населенных пунктах Межевского, Великомихайловского и Маломихайловского районов.

С военной точки зрения надо сначала брать Новопавловку в Днепропетровской области, которая не только является логистическим хабом, но и "нависает" (см. схему) над несколькими районами ДНР. Поэтому для создания буферной зоны потребуется занятие нескольких крупных населенных пунктов области — Ивановки, Гавриловки и части сельской агломерации упомянутых районов.

В Днепропетровской области кроме узкой полосы вдоль административной границы нет подготовленных оборонительных позиций, поэтому можно развивать наступление и вглубь вплоть до Днепра. Есть выкладки украинских аналитиков, что это направление в военном стратегическом плане приоритетнее для ВС РФ, чем даже краматорско-славянское, так успехи на нём ведут к капитуляции режима.

Развитие наступления на запад обеспечит выход в тыл запорожской линии обороны от Гуляй Поля до Орехова, а севернее — выход к Павлодару и Днепропетровску. Даже оперативное окружение этих крупных промышленных городов (и Запорожья) с выходом на левый берег Днепра будет означать катастрофу для логистики ВСУ на всём южном и юго-восточном участке фронта и откроет путь для создания плацдармов на правом берегу Днепра. Дальнейшее продвижение ВС РФ, очевидно, будет в направлении Приднестровья с отрезанием Украины от моря.

Сражение за города с населением близким к миллиону человек может вызвать волну паники и потоки беженцев, не говоря уже о внутреннем и внешнем давлении на украинский режим, что в совокупности с обвалом фронта приведёт к его капитуляции.

Присутствует и политическое значение продвижения ВС РФ в Днепропетровской области в контексте переговоров, которые проводит Вашингтон с целью "положить конец войне". Заявлено, что Россия будет расширять свои территориальные амбиции на переговорных позициях в Стамбуле или в другом месте. Сейчас очень нужны нестандартные операции, наступление в тылу южного фронта ВСУ было бы таким решением.