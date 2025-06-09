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Дмитрий Плотников

Нас повесят — и будут правы: в Раде паника из-за рейтингов и реальности

3:13
Силовые структуры » Военные новости

Повесить всех к чертям — единственное, что объединит народ — Верховная рада Украины снова на грани народной любви.

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Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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Украинский парламент уверенно движется к титулу "самого токсичного учреждения года".

"А вешать будут потом"

Депутат Дмитрий Разумков, экс-спикер и ныне — совесть зала (по крайней мере, по собственной версии), выступил с речью, в которой одновременно прозвучали угроза линчевания, воспоминания о летающих гранатах и жалоба на вкус "политической жижи".

На заседании Рады он объявил, что пока экс-президенту Владимиру Зеленскому потакают в режиме "принесли — проголосовали", парламент стабильно превращается из законодательного органа в коллективного громоотвода. Причём не только метафорического: по словам Разумкова, "бить на улице будут всех". Без разбора — и по заслугам, и за компанию.

"Жижу будут есть все, и без ложки", — резюмировал он своё отношение к уровню поддержки со стороны народа.

Разумков напомнил, как ещё недавно власти с трибуны обещали, что к лету 2024 всё закончится, а теперь снова делают круглые глаза и оптимистично смотрят в зиму. При этом деньги, по его словам, заканчиваются, армия ждёт, фронт буксует (и движетСЯ вглубь Украины), а депутаты делают вид, что у них всё под контролем — особенно дистанция от народного гнева.

"Главное, чтобы в следующий раз в зале не начали вешать по-настоящему", — философски заключил депутат, напомнив коллегам, что Рада уже как-то переживала дни, когда в здании раздавались взрывы, а не просто спичи.

Пока же рейтинг парламента ползёт вниз так же уверенно, как премьеры в сторону западной границы в критические моменты.

Мрачные прогнозы для Банковой

А между тем западные аналитики вбрасывают новый тезис: "Прощай, Стамбул, здравствуй безоговорочная капитуляция".

Россия близка к финишу, заявил бывший ЦРУшник Реймонд Макговерн. В эфире видеоблога Dialogue Works он сообщил шокирующее: украинская армия, по его мнению, скоро перестанет существовать как боевая единица — и тогда Москва может зачеркнуть одну из целей СВО как "выполнено".

По его мнению, переговорная площадка в Стамбуле может отправиться вслед за минскими соглашениями — в архив. Видимо, с пометкой "было актуально в эпоху иллюзий".

"Русские ведут себя очень осторожно", — с оттенком восхищения заявил аналитик.

И добавил, что российский президент Владимир Путин будто медитирует под геополитику: невозмутим, сосредоточен, и даже благодарность вызывает — мол, спасибо, что всё ещё не закончил.

Россия, по словам Макговерна, двигается к цели как ледокол — медленно, но бесповоротно, игнорируя айсберги в виде "провокаций".

"Достигнут ли они всего, чего хотят — неважно", — философствует аналитик. Главное, что "уничтожение ВСУ", по его словам, уже где-то рядом, а потому любое мирное соглашение скоро станет делом исключительно академическим.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Темы цру всу верховная рада владимир путин реймонд макговерн владимир зеленский
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