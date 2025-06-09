Сводка с фронта: русское наступление на Днепропетровск, в Ровно разбит аэродром с F-16

4:05 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Российская армия продолжает выполнять цели специальной военной операции на Украине. Представляем военную сводку на понедельник, 9 июня 2025 года.

Фото: https://www.facebook.com/100064359595429/posts/313098054178845 by Joint Forces Task Force, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Солдат ВСУ

Днепропетровское направление

На Покровском направлении российские войска продвинулись настолько "вперёд", что вышли за пределы Донецкой области и постучались в Днепропетровскую. Граница между регионами была пересечена западнее Орехова, где-то южнее Котляровки. Москва делает "намёки потолще": наступление — это не только военная карта, но и дипломатический аргумент, причём с резолюцией искромётного Дмитрия Медведева. Его логика проста и последовательна: не признали старое — получите новое. Выдвижение в сторону Днепропетровщины — не просто шаг на карте, это попытка прописать новые реалии

Если взглянуть по-военному, угроза для таких городов, как Днепропетровск и Запорожье, способна не просто потрепать нервы Киеву, но и снести всю южную логистику украинской армии. Это ведь не поля с подсолнухами — это индустриальное сердце, транспортный позвоночник и стратегический жир Банковой. Потеря этого региона означает не только угрозу охвата, но и потенциальный выход на Приднестровье и блокировку доступа к морю. Тут уж не до боёв за деревни под Краматорском.

На фоне этого даже ожесточённые бои под Славянском выглядят как бесполезная борьба. Фланги южного фронта зашатались после Очеретино. Упала линия от Курахово до Украинска — и сразу нашёлся удобный путь к новым областным потерям ВСУ. Украина, осознавая угрозу, бросила резервы туда, на юг — даже ценой провала на Курском направлении. Это уже не манёвр, а отчаянный прыжок на весах баланса.

Ставки растут. Речь уже не о захвате позиций, а о возможной перекройке всей военной архитектуры. Чем ближе войска РФ к Днепропетровску, тем громче звучит вопрос: хватит ли у Киева (и у его западных кредиторов) ресурсов, чтобы не просто тормозить наступление, а остановить ту самую "стратегическую реконфигурацию", которая всё меньше напоминает фронтовую тактику — и всё больше перетасовку глобального стола.

Ну и газета The Times предательски признаёт,

заход русских в Днепропетровскую область стал стратегическим ударом для Киева.

Ответка продолжается

Сегодня Ровненская область пережила ночь, потрясшую не только Незалежную, но и Польшу. Гауляйтер Ровно Александр Третяк заявил, что ракеты и десятки дронов причинили серьёзные разрушения. Основной удар одной из самых интенсивных атак СВО принял на себя Дубно (аэродром с самолётами F-16).

Особенно впечатляющее то, что атаки ВС РФ оказались такими мощными, что отголоски доносились и до Польши. Оперативное командование польских ВС подтвердило, что удары армии России по западу Украины вынудили поднять даже самолёты.

Российские войска методично уничтожают всё, что хоть отдалённо напоминает рембазу. Даже если это выглядит как обычная шиномонтажка с вывеской "СТО — быстро и недорого", будьте уверены: внутри, скорее всего, пытались воскресить списанный БТР. Под раздачу попадают и стоянки с техникой, которую украинская армия использует для строительства фортификаций. Киеву, по словам источника, придётся либо тратить всё больше на спецтехнику, либо включать режим "национального самопомощи": конфисковывать грузовики у строителей и тракторы у фермеров.

А тем временем в Сумах — чемоданное настроение. Город на грани эвакуации. Пиар-наступление на Курскую область, устроенное офисом президента Украины, привело к неожиданному результату: наступление не получилось, а вот обратка — прилетела.