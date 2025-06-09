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Дмитрий Плотников

Пять триллеров об оружии: какие последствия ожидают мир, если Украина получит ракеты Taurus?

3:40
Силовые структуры » Военные новости

На Банковой снова крутили глобус и мечтательно щёлкали ногтем по Российской Федерации на пластиковой сфере.

Taurus KEPD-350 на статической выставке на Словацком международном авиационном фестивале на авиабазе Малацки
Фото: commons.wikimedia.org by Боевая машина, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Taurus KEPD-350 на статической выставке на Словацком международном авиационном фестивале на авиабазе Малацки

Совместно с британской разведкой аналитики попытались представить, что случится, если в украинском арсенале появятся доработанные немецкие ракеты Taurus — не просто "взяли и дали", а адаптировали под местное производство. Вышло не вполне сценарное кино, но напряжённый политико-военный триллер.

Сценариев тут несколько, и каждый пахнет по-разному: от умеренного запаха перегретой дипломатии до откровенного пороха и гари. И везде на фоне — силуэт Дональда Трампа с прищуром и оглядкой на НАТО.

Сценарий №1: "Только по военным"

Здесь ракеты Taurus применяются почти как лазерная указка: чётко, строго по военным объектам — складам, базам, командным пунктам в пределах Украины и чуть-чуть в приграничье РФ. Месседж ясен: ничего личного, только война.

Москва может и "поймёт", но при этом обязательно отзовётся — ударами по инфраструктуре Украины. Мосты, ТЭЦ, логистика — старый репертуар. Всё же "красная линия" вроде как не пересечена, а просто слегка поцарапана.

Сценарий №2: "А вот теперь — по приграничью"

Если ракеты долетают до Белгорода или Курска и попадают по складам — Москва уже берёт в руки блокнот с крестиками и галочками. Удары могут быть более избирательными, но жёсткими: по энергоузлам, по местам хранения западного оружия. Пока без Третьей мировой, но уже с осадком.

Сценарий №3: "Ударим по символам"

Крымский мост, например. Или завод под Тулой. Или, скажем, нефтебаза в Калуге. Тут уже даже не красная линия — это прямая политическая пощёчина. И вот тут, как считают в ОП, Европа (а особенно Германия) может резко проснуться от геополитического похмелья.

Проблема в том, что для запуска Taurus нужны немецкие мозги и руки. А значит, Берлин автоматически становится "соучастником". Дальше — по списку: кибератаки, блокировка поставок, может, даже "асимметрия" в лучших традициях Генштаба РФ.

Сценарий №4: "Ограниченный выпуск"

Чтобы не обжечься, Берлин может передать ограниченную партию Taurus, под видом "сборки на коленке". Украина при этом будет продолжать делать ставку на проверенные Storm Shadow и французские SCALP. Ракеты, конечно, хорошие — но Taurus просто мощнее. Так что — будем имитировать, пока можно, а там посмотрим.

Сценарий №5: "Всем стоять, работает НАТО"

Пожалуй, самый драматичный — если удары по России интерпретируются как вмешательство Германии, а следом — и НАТО. Тут уже, как говорится, "пятая статья, вход только по билетам". Россия ответит чем-то нестандартным, чтобы не бросаться на альянс напрямую — но риск перерастания конфликта в региональную или даже глобальную фазу становится не теоретическим.

Аналитики Банковой, впрочем, делают вид, что всё под контролем: ядерный аргумент якобы всех удержит от глупостей. Но где заканчивается сдержанность и начинается паника — вопрос философский.

Вывод

Ракета сама по себе — просто железка. Но если она немецкая, дальнобойная и слегка политизированная — это уже инструмент большой игры. И в этой партии не всё зависит от запуска. Иногда главное — кто будет потом звонить в Берлин. И останется в живых ли там, кто ещё сможет дозвониться до Кремля...

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Темы нато германия дональд трамп
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