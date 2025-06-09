Что стоит за медленными темпами наступления нашей армии в СВО? Все версии на поверхности

Невозможно было без душевного содрогания смотреть кадры уничтожения на земле наших беззащитных стратегических бомбардировщиков вражескими беспилотниками. Эту тщательно подготовленную атаку, приведшую к гибели примерно 10 наших "летающих стратегов" (данные разнятся от 4 до 11 самолётов), уже окрестили "российским Пёрл-Харбором" и 11 сентября.

Фото: commons.wikimedia.org by Minvoda, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ НРЛС Репейник 08

На первых порах наши разгоряченные эксперты, блогеры и даже плохо знакомые с военным искусством обыватели хором потребовали от верховной власти примерного наказания киевской хунты, предлагая уничтожить Зеленского, разрушить мосты через Днепр, применить ТЯО, захватить Харьков и Одессу и т. д. Однако особенность современной информации заключается в том, что она очень быстро устаревает и забывается.

И уже спустя пару дней появились материалы, доказывающие, что потеря нескольких устаревших Ту-95 никак не повлияла на способность нашей ядерной триады нанести странам НАТО сокрушительный удар (разумеется, ответный).

Тем не менее, события 1 июня опять подняли целый ворох вопросов, на которые ни власть, ни самые искушённые эксперты не дают внятных ответов, что заставляет каждого сознательного гражданина Отечества разбираться в текущей военно-политической ситуации самостоятельно.

Самое удивительное, что из всех моих адресатов спокойнее всего на атаку ВСУ отреагировал знакомый одессит, четвёртый год уклоняющийся от мобилизации и сидящий в глубоком подполье. Он до сих пор не утратил оптимизма и написал следующее:

"Если медведь дерётся со стаей шакалов, то может быть ими покусан".

Увы, очередной чрезвычайно болезненный вражеский "укус" доказывает, что мы имеем дело не с жалкими и трусливыми шакалами, а со зверьём покрупнее и намного опаснее.

Очевидно, что важнейшими для российского общества являются следующие вопросы:

Почему наша армия наступает очень медленно?

Почему не уничтожены мосты через Днепр?

Почему за все время проведения СВО не пострадал ни один руководитель киевского режима?

Почему не было объявлено военное положение в приграничных российских областях помимо ДНР, ЛНР, Херсонщины и Запорожщины?

Когда закончится конфликт?

Постараемся дать на них хотя бы гипотетические ответы, чтобы не путаться в противоречивых заявлениях политиков и не слушать громогласные речи пропагандистов и кликуш, почему-то уверенных в том, что мы способны победить быстро и малой кровью.

Причины по пунктам

Медленные темпы наступления нашей армии обычно объясняются кардинально изменившимся из-за массированного применения дронов характером боевых действий.

Однако из истории военного искусства известно, что эффективность любого нового вида вооружений достаточно быстро снижается разработкой соответствующих систем борьбы с ним. Чрезвычайно показателен пример японских камикадзе (самолётов, торпед и брандеров). Американцы установили на своих боевых кораблях огромное количество 20-мм "эрликонов" и 40-мм "бофорсов", широко применяли радиовзрыватели, довели до совершенства наблюдательную службу, научились правильно выстраивать противовоздушное охранение и т. д.

В результате массированные атаки камикадзе хоть и нанесли флоту США определённый урон, но фактически даже не стеснили его действий. Сейчас штурмовки вражеских укреплённых пунктов ведут небольшие группы пехотинцев, а "танковые клинья" как будто окончательно остались в прошлом. Однако что мешает создать мощную антидроновую защиту наступающих подразделений, в том числе танковых? И почему за три года ни мы, ни противник не научились очищать небо хотя бы от лёгких беспилотников, остаётся одной из загадок нынешней войны.

Думается, однако, что главная причина низких темпов наступления на запад кроется не только и не столько в искусном использовании врагом БПЛА. Сражающаяся с ВСУ российская армия не имеет решающего численного и технологического превосходства, а кое в чём до сих пор врагу уступает. Продвигаясь вперёд "тихой сапой", даже по самым оптимистическим прогнозам через полгода мы возьмём Покровск (Красноармейск), а ещё через год подойдём к Краматорску и Славянску.

К сожалению, реальные успехи нашей армии не в полной мере соответствуют хору победных реляций, обрушивающихся на сознание мирных граждан. А частые церемониалы, на которых обильно вручаются боевые награды, создают у общества иллюзию скорой и абсолютной победы. На самом деле до неё ещё очень далеко.

Сейчас почти утихли призывы разрушить мосты через Днепр. Связано это с тем, что власть на них упорно не реагирует, демонстрируя то ли "добрую волю" по отношению к "братскому народу", то ли полное игнорирование общественного мнения.

На мой взгляд, ничего загадочного в таком стоическом молчании нашего руководства нет. Если бы в 2022 году планировалась полномасштабная война с Украиной, то первым делом наши бомбардировщики внезапным ударом должны были перебить большинство мостов через древний Борисфен-Славутич. Это полностью бы нарушило логистику украинской армии, может быть, даже частично её парализовало.

Два удара

Кроме того, как стало понятно, следовало наносить два удара: отвлекающий — на Киев и главный — на Одессу. Причём необходимо было привлечь к наступлению не 250 тысяч бойцов, а минимум втрое больше. К сожалению, СВО стала затяжной, и момент для разрушения мостов был упущен.

На мой взгляд, без применения авиацией тяжёлых бомб (3 тонны и более) разрушить или серьёзно повредить мосты невозможно, поскольку подрыв их диверсантами и применение ТЯО исключаются. Не наши методы! Впрочем, для сохранения престижа следовало бы вывести из строя хотя бы один мост в Киеве, доказав всему миру, что и мы "не лыком шиты" и способны на сложные операции возмездия. Пока же наши вооружённые силы не демонстрируют ни тактической изощрённости, ни большого стратегического искусства, а спецслужбы то и дело допускают мелкие ошибки и крупные провалы.

Но если сохранность украинских мостов ещё можно объяснить сложностью их уничтожения, то неприкосновенность Зеленского и членов его клики вызывает в нашем обществе законное непонимание и возмущение. Если во главе Украины стоит нацистская хунта (как киевскую власть дружно именуют наши СМИ), то что мешает показательно покарать самых одиозных бандеровских главарей, недавно зачисленных нашим президентом в разряд террористов?

Вероятно, наши руководители чересчур пекутся о своём международном имидже, хотя надо в первую очередь думать о том, как они выглядят в глазах собственного народа. Здесь следует с печалью констатировать, что в любой стране власть, прежде всего, заботится о своих интересах и вполне равнодушна к заботам и проблемам рядовых граждан, часто демонстрируя поразительную некомпетентность в самых простых ситуациях.

Например, зачем народу дорогостоящая Дума, которая не может решить элементарную проблему бродячих животных? Из украинских "гетманов" мало кто наказан нами даже экономически. А заводить на них уголовные дела — это бессмысленное занятие, вызывающее понятное раздражение в обществе. На мой взгляд, ликвидация нескольких нацистских руководителей в нынешних военно-политических реалиях сыграла бы значительную положительную роль, поколебав всевластие киевской хунты. Очевидно, нашим разведчикам, среди которых пока не нашлось ни Штирлица, ни Кузнецова, следовало бы поучиться у своих израильских коллег, которые только за последнее время сумели провернуть несколько блестящих операций.

Ответ на следующий вопрос достаточно прост. Военное положение в граничащих с Украиной областях на "старой" территории не объявлено, поскольку наша власть всеми силами старается избегать чрезмерного политического и социально-экономического напряжения в обществе. Как известно, расплатились мы за такое "бережное отношение" к себе вторжением ВСУ в Курскую область, бесчисленными ракетными и дроновыми атаками областных центров Черноземья, гибелью сотен мирных граждан. Спасибо нашим северокорейским братьям по оружию, иначе, вполне вероятно, враг и сейчас сидел бы в Судже.

А ведь если бы было вовремя эвакуировано население из ближайших к границе населённых пунктов, построены приграничные укрепления, созданы отряды самообороны из местных добровольцев, налажена охрана инфраструктурных объектов и путей сообщения, то не пришлось бы героически "вытеснять" ВСУ с нашей земли, обильно поливая её кровью. Как известно, небольшие клочки Курской области и Луганской республики до сих пор топчет сапог вражеского солдата. Я уж не говорю об оккупированных обширных территориях Донецкой республики, Херсонской и Запорожской областей.

Действительно, российское общество не слишком напряжено ведением затянувшейся войны, однако и украинское, опять же из-за проявляемого нами сомнительного гуманизма, тоже не находится на стадии чрезмерного перенапряжения и в текущем режиме способно функционировать ещё очень долго.

Поэтому главный вопрос: "Когда закончится СВО?" — никакого оптимистического ответа не подразумевает. Здесь уместно привести точную поэтическую цитату:

Живем мы так же, как воюем, Воюем так же, как живём…

Главными врагами нынешней России, развивающейся в рамках потребительского общества, являются не Украина и даже не Запад, а наши собственные пороки и недостатки: разгильдяйство, бесхозяйственность, коррупция, некомпетентность власти. Ведь что мешало защитить наши стратегические бомбардировщики противодроновыми экранами или хотя бы прочными сетями? Такие меры не помешали бы всевидящему оку американских спутников отслеживать перемещения самолётов, но от лёгких БПЛА точно бы уберегло!

Пример из мирной жизни

Но если военные допускают такие вопиющие провалы, то что говорить о гражданских руководителях? Приведу один лишь показательный пример, хотя мог бы перечислить их бесчисленное множество. В Новороссийске 20 лет велось строительство "Дворца олимпийских видов спорта", на него были истрачены миллиарды рублей из бюджетов всех уровней, а также сотни миллионов спонсорских средств, то есть сумма, которая позволила бы построить ангары и капониры для значительного количества самолётов нашей фронтовой авиации или соорудить бомбоубежища для половины населения города. Увы, стройка прекращена, поскольку проект дворца, очень похожего на титанический сарай, устарел, а его содержание окажется нерентабельным. Но кто ответит за фактическое расхищение колоссальных материальных средств?

Как известно, едва ли не самым характерным признаком СВО является тот поразительный факт, что за тактические ошибки, стратегические провалы и даже преступления никто из ответственных должностных лиц сурово не наказан. То есть ложный гуманизм по отношению к западным и украинским предводителям распространён и на собственных воров, коррупционеров и бездарных горе-начальников. Думается, это совсем не тут путь, который ведёт к Победе.

Боясь большого напряженья И не сплотившись до сих пор, Мы проиграем все сраженья, Хлебнув бесчестье и позор!

Так вот, чтобы не хлебнуть этих неприятных субстанций и побороть внешних и внутренних врагов, следует напрячься, сплотиться и перестать каждое своё решительное действие оправдывать перед разнородным мировым сообществом надоевшими стыдливыми объяснениями:

"ВСУ ударили первыми, а это наш сдержанный, предельно корректный ответ".

Если тебе расквасили нос, а ты ответил лёгкой пощёчиной, то в следующий раз непременно свернут челюсть.

Вспомнив знаменитую строчку Александра Блока, надо настраиваться не на мирные переговоры, а на "вечный бой" и понять, наконец, что грядущее не сулит нам ни покоя, ни чрезмерного благоденствия, а за нынешней битвой — очень может быть — последует новая, ещё более тяжёлая и беспощадная. Так что — на всякий случай! — наберёмся терпения, стиснем кулаки, скрепим сердце и будем готовиться к большим испытаниям.

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Уточнения

Крамато́рск (укр. Крамато́рськ) — город в Донецкой области Украины, административный центр Краматорского района и Краматорской городской общины.



Тактическое ядерное оружие (ТЯО), или нестратегическое ядерное оружие (НСЯО) — тактические ядерные боеприпасы для поражения крупных целей и скоплений сил противника на фронте и в ближайших тылах.



НА́ТО Организа́ция Североатланти́ческого догово́ра, Североатланти́ческий алья́нс (англ. North Atlantic Treaty Organization, NATO; фр. Organisation du traité de l'Atlantique nord, OTAN) — военно-политический блок, объединяющий большинство стран Европы (включая Турцию), Соединённые Штаты Америки и Канаду.

