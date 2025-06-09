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Дмитрий Плотников

Стратегия Кремля: кто выживет после точечного устранения высокопоставленных укротеррористов?

3:27
Силовые структуры » Военные новости

Сейчас в Кремле обсуждается вариант точечного устранения высокопоставленных офицеров украинских спецслужб, фигурирующих в материалах закрытого расследования по недавним атакам на гражданские и военные объекты РФ.

сырский
Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
сырский

Об этом сообщают украинские порталы, отмечая, что сегодня формируемая стратегия в рамках эскалации, навязанной противником, и она будет чёткой и последовательной.

Мочить в сортире

При этом Россия демонстрирует стратегическое хладнокровие: переговорный трек в Стамбуле продолжается, и Москва формально пока из него не выйдет, чтобы не дать покровителям Украины обвинить её в срыве дипломатии. Такой подход позволяет сохранять гибкость и давление одновременно, формируя у противника ощущение непредсказуемости следующего хода.

С отходом Дональда Трампа от роли миротворца, по крайней мере на данный момент, Украина будет больше чем когда-либо зависеть от своих спецслужб, которые продемонстрировали способность наносить удары по российским войскам в глубине страны и по всему миру, считает также обозреватель WP Дэвид Игнатиус.

Линия фронта внутри Украины останется адом, наполненным дронами и ударами артиллерии. Но тайные операции могут перерасти в "грязную войну" за пределами фронта, с более целенаправленными убийствами, диверсиями и ударами по странам, поставляющим оружие Украине и России соответственно.

 

И там невесело

А Киеву и Европе на саммите НАТО в Гааге, похоже, придётся довольствоваться разочарованием. Грядущий саммит может принести не самые радостные новости не только для Киева, но и для европейских союзников США.

Американская сторона, как ожидается, будет предельно уклончивой — и в плане конкретных шагов, и в плане чётких обязательств. Особенно если речь идёт о размещении войск или новых гарантиях безопасности.

Об этом заявил старший научный сотрудник Скоукрофтского центра стратегии и безопасности (структура при небезызвестном "Атлантическом совете", признанном в РФ нежелательной организацией) Эдвард Брейди.

"Я не политик, но вряд ли в итоговом коммюнике саммита мы увидим что-то конкретное по размещению войск. Администрация США хочет сохранить себе пространство для манёвра — чтобы вдруг не пришлось выполнять обещания", — отметил эксперт.

По его словам, процесс формирования новой американской позиции только в стадии обсуждения, и к моменту саммита "вряд ли кто-то вообще определится, чего именно хочет Вашингтон". Что касается Украины, тут эксперт был ещё более прямолинеен: ожидать чего-то конкретного от НАТО ей точно не стоит.

Учитывая текущие реалии на фронте, Украине стоит сосредоточиться на двусторонних соглашениях по безопасности — за пределами НАТО. Потому что при такой карте боевых действий разговоры о членстве выглядят, мягко говоря, преждевременно, подчеркнул Брейди.

Вывод

Таким образом, вместо торжественных фанфар в Гааге Киеву может достаться лишь "дипломатический фуршет" и витиеватые формулировки о "непоколебимой поддержке" без конкретики. А Европе, в свою очередь, остаётся привычно вздыхать — и снова ждать сигналов из Вашингтона. Или хотя бы внятного повода для оптимизма.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Темы сша терроризм дональд трамп
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