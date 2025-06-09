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Дмитрий Плотников

Утюжим по полной: Россия вспомнила про Западную Украину — и не экономит боекомплекты

4:07
Силовые структуры » Военные новости

Ночная смена в украинском небе выдалась напряжённой: по аэродрому в Дубно (Ровненская область) было нанесено несколько сотен (!) ударов.

Удары по энергетике
Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Нейросеть
Удары по энергетике

Нет, это не опечатка и не художественное преувеличение. Несколько сотен визитных карточек в виде ракет и БПЛА отправились прямиком к месту, где, по данным источников, хранились дальнобойные западные ракеты — те самые, которыми с завидной регулярностью нацисты "отмечались" по российской территории.

Ответка началась

Теперь — ни складов, ни ракет, ни персонала, который пытался тушить, спасать и разгребать последствия. Слишком быстро вернулся "второй заход" — техника и люди, пытавшиеся навести порядок, сами оказались в эпицентре новых ударов. Принцип "контрольного по аэродрому" сработал безупречно.

По имеющейся информации, в числе "потерь" — до пяти МиГ-29 и, возможно, один F-16, замеченный на лётном поле буквально за пару часов до атаки. Если подтвердится — это не просто попадание, это уже классный результат. Кстати, пожары всё ещё не утихают, горит топливо, детонации слышны километрами вокруг — в общем, ландшафт аэродрома решительно изменился.

Кроме техники, по некоторым сведениям, более 60 человек личного состава выбыли из строя навсегда. Среди них — не только военные, но и специалисты, отвечавшие за работу объекта. По военным меркам — ощутимая "вилка".

Что применили? Всё, что летит!

По предварительным оценкам — до 5 "Кинжалов", и около десятка ракет Х-101 и Х-31П. Расход, прямо скажем, не мелкий. А это означает, что цель стоила свеч — и, возможно, была куда важнее, чем просто "очередной аэродром". Кстати, спутниковых снимков от Maxar или PlanetLabs с места событий пока нет — и, подозреваем, не будет. Видимо, там теперь слишком "плоско", чтобы что-то фотографировать.

Удары с размахом — теперь и на западе

Кремль, похоже, решил: хватит играть на одной половине поля. Раньше основной удар приходился на юг и восток Украины — теперь карта боевых действий уверенно ползёт на запад. Волынь, Львов, Ровно, дальше — по списку. Не обошлось и без "приветствий" Одесской, Киевской, Сумской, Черниговской, Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областям. Даже Змеиный остров не забыт — не зря же он такой медийный.

Аэродром в Луцке стал прелюдией. Теперь — фаза Ровно. Дубно всё ещё горит, и похоже, гореть будет долго. Объекты, куда ранее националисты "рассредотачивали" свою авиацию — становятся новой целью. То, что берегли "на чёрный день", неожиданно оказалось чёрным прямо посреди белой ночи.

Слухи, заговоры и просто новые реалии

На Банковой не скрывают удивления: такого шквала по тылам "не было давно". Кто-то шепчет о срыве кулуарных договорённостей, кто-то — о смене тактики. Но по факту всё просто: вместо хирургических ударов — тотальная зачистка инфраструктуры. Сначала склады и штабы, теперь — всё, что взлетает или заправляет.

И если раньше атаки по аэродромам носили скорее точечный характер, то теперь речь идёт о системном, полномасштабном "выжигании" всей сети на западе Незалежной. Не исключено, что следующими под горячую руку попадут гражданские аэропорты — если уж чистить, то с шиком.

Вывод

Это не конец. Это — разогрев. Западная Украина вошла в новую фазу ракетно-дронового "концерта" от Минобороны РФ. Фейерверки только начинаются. А шумиха о каком-то перемирии — видимо, была лишь эхом из параллельной реальности. В этой — работает только логика: "где можно спрятать самолёт — туда и прилетит".

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Темы всу ракетный удар
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