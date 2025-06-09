Министр обороны Казахстана отправлен в отставку. Какова роль военного соглашения с Британией?

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Москва настороженно относится к подписанному военному соглашению Казахстана с Британией и последовавшей отставке министра обороны Жаксылыкова.

Фото: commons.wikimedia.org by Radosław Drożdżewski (Zwiadowca21), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Флаг Казахстана

Токаев отправил в отставку проверенного в кантаре министра обороны

Генерал-полковник Руслан Жаксылыков занимал пост главы Минобороны Казахстана с 19 января 2022 года. Его назначили на эту должность после подавления бунта, известного как кантар, и отставки правительства — вероятно, за проявленную лояльность. Официальная причина увольнения министра не озвучена.

Кроме сомнительной версии в казахстанских СМИ о том, что он уволен из-за увеличения случаев суицида в армии (атака была со стороны либеральных СМИ), остальные вертятся вокруг недавнего подписания "Плана военного сотрудничества между Казахстаном и Великобританией". Договор был подписан 6 июня 2025 года делегацией министерства обороны Казахстана во главе с руководителем аппарата полковником Ерболом Кумарбекулы.

Он предусматривает:

обучение военнослужащих из Казахстана в академиях Великобритании, включая программы для офицеров высшего звена ;

; совместную интенсивную языковую подготовку с военной спецификой;

совместные миротворческие учения под эгидой ООН.

Почему министр Жаксылыков перестал устраивать Токаева

Первое мнение говорит о том, что Жаксылыков не согласовал подписание документа с руководством Казахстана. Инсайдерский казахстанский Телеграм-канал сообщает, что якобы о этому поводу даже состоялось закрытое заседание Совета безопасности, на котором его действия были подвергнуты жёсткой критике. Его обвинили в самоуправстве, некомпетентности и политической недальновидности, "включая непонимание и игнорирование дипломатических последствий такого соглашения".

Однако эта версия выглядит неубедительной, тогда бы он ушёл не в отставку, а по этапу. Да и назначенный после кантара военачальник обладал качествами послушного командира, преданного президенту Касым-Жомарту Токаеву.

Источники в РФ указывают, что министра сняли за противодействие этому договору. Telegram-канал "Рыбарь" пишет, что он "стал заложником нового политического курса Казахстана по усилению взаимодействия с НАТО". Жаксылыков высказался, что казахстанские и российские военнослужащие "не гости, а друзья, соратники и братья по оружию" и пояснил, что парад 7 мая в Астане был посвящен "не дню защитника Отечества, а Великой Победе".

Но это не противоречит мнению президента Токаева. Выступая в Астане перед парадом, он указал на недопустимость искажения исторической правды о войне и значении Великой Победы.

"Россия — главный стратегический партнер и надёжный союзник Казахстана", — сказал президент в апреле, выступая на Ассамблее народа Казахстана.

Продержится ли Казахстан на многовекторности?

Как бы то ни было, Москве надо внимательно отнестись к подписанному с Лондоном договору. Потому что, во-первых, обучение высших офицеров предполагает и их вербовку. Значит, в ОДКБ будут со временем работать прямые агенты британской разведки. Во-вторых, стратегический обзор обороны Британии Strategic Defence Review 2025 прямо указывает на Россию, как на главную угрозу своей безопасности, значит, это касается и Казахстана, как члена ОДКБ.

Запад, несомненно, будет раскачивать Казахстан в рамках следующей "жертвы России" на базе сеяния вражды в межэтнических отношениях, чтобы продержаться до запуска своего ВПК. До недавнего времени казалось, что военно-политическое руководство Казахстана умело балансирует между взаимодействием со странами НАТО и обязательствами перед ОДКБ, но в последнее время это сомнительно.

Ситуацию мог бы прояснить преемник Жаксылыкова. Им стал Даурен Косанов, который с 2022 года является главнокомандующим Силами воздушной обороны ВС Казахстана — типичная "тёмная лошадка", которая потенциально ослабит силовиков в рамках подготовки Британией нового кантара в Казахстане.