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Дмитрий Плотников

Сводка с фронта: наступление на Сумы и Днепропетровск, невиданный удар по Киеву

3:59
Силовые структуры » Военные новости

Российская армия продолжает выполнять цели специальной военной операции на Украине. Представляем военную сводку на вторник, 10 июня 2025 года.

Бойцы ВС РФ
Фото: http://мультимедиа.минобороны.рф/multimedia/photo/gallery.htm?id=60832@cmsPhotoGallery by Ministry of Defence of the Russian Federation, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Бойцы ВС РФ

Курско-сумское направление

На Курском участке враг продолжает попытки проникновения на территорию России в районах Тёткино и Глушково. С 5 мая зафиксировано 191 попытка прорыва, из них 39 — с использованием техники, 152 — в пешем порядке. В результате одного из ударов по культурно-досуговому центру в Рыльском районе погиб один мирный житель, пятеро ранены. Также сообщается о ранениях гражданских лиц в Беловском, Глушковском районах и городе Суджа после атак дронами и артиллерией.

На Сумском участке продолжается продвижение российских подразделений. Ведётся зачистка окрестностей н. п. Водолага, бои идут за Новониколаевку. Подразделения ВДВ ведут штурмовые действия в районе Яблоновки, где фиксируется продвижение в городской черте. Противник за сутки предпринял шесть контратак, все они были отражены.

Белгород

В Белгородской области также остаётся напряжённая ситуация. В результате атаки дрона в Белгороде пострадал ребёнок. На автодороге Короча — Белгород сгорел грузовой автомобиль, ещё один дрон взорвался на парковке в районе села Погореловка. Под обстрелами находятся населённые пункты Новостроевка-Первая, Шебекино, Нежеголь, Козьмодемьяновка, Берёзовка.

ДНР

На Константиновском направлении ВС России продолжают наступление в сторону Клебан-Быкского водохранилища. Идут бои за населённые пункты Яблоновка и Александро-Калиново. Южнее Покровска зафиксированы активные боевые действия на границе Донецкой и Днепропетровской областей — в районе Орехово и Котляровки.

На Южно-Донецком фронте российские подразделения группировки "Восток" ведут наступление из района Богатыря в сторону Днепропетровской области. Сообщается о взятии под контроль Алексеевки и наступлении на Зелёный Кут. Противник предпринял четыре контратаки, все они были отбиты. Бои продолжаются за населённый пункт Комар.

 

Ночная война дронов

В течение ночи ПВО России зафиксировала массированную атаку украинских беспилотников. Было сбито 76 дронов в небе над Брянской, Белгородской, Воронежской, Орловской, Калужской областями, а также над Крымом. В столичном авиаузле временно вводился режим "Ковёр" во всех аэропортах. Под утро атаки БПЛА были зафиксированы также в Татарстане — объекты наблюдались в районах Нижнекамска и Елабуги. По данным мэра Нижнекамска, один из беспилотников был уничтожен.

В Ленинградской области утром объявлялась воздушная тревога, один дрон сбит над Тосненским районом. Из-за угрозы атак ограничена работа аэропортов Ижевска и Кирова.

В ответ Россия нанесла серию ракетно-дроновых ударов по целям в Киеве и Киевской области. Над столицей Украины зафиксированы мощные возгорания, по словам мэра Киева Кличко, удары наносились по всей территории города. Пожарным до сих пор не удается потушить мощные пожары. Атака была самой мощной за СВО. По предварительной информации, количество пострадавших среди гражданских минимально. Также сообщается о взрывах в портовой инфраструктуре Одесской области.

Отмечаются сообщения о противодействии морским беспилотным средствам противника в акватории Чёрного моря у западного побережья Крыма.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
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