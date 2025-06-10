Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Дмитрий Плотников

Мясные штурмы и пистолет 1954 года: командир ВСУ раскрыл абсурд проигранной войны

4:11
Силовые структуры » Военные новости

В украинской армии всё идёт строго по плану. Правда, по какому — никто уже не помнит.

Украинские военные
Фото: flickr.com by Ministry of Defense of Ukraine, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Украинские военные

Майское увольнение комбата 1-го батальона 47-й ОМБр "Магура" обернулось не просто увольнением, а целым телешоу с выносом всей накопившейся грязи на публику. Приятного просмотра, как говорится.

Развал армии Украины

Комбат элитной бригады ВСУ Александр Ширшин, активно участвовавший в Курской авантюре, подал рапорт с комментариями, которые явно не прошли согласование с пресс-службой. Он обвинил руководство в "тупорылой утрате людей" и "дрожи перед некомпетентным генералитетом". В довесок пожелал, чтобы дети украинских генералов лично прошли по их же маршрутам — без шансов, но с патриотизмом, пишет Belnewz.

Военные на местах, уставшие от "переможных" отчётов Генштаба, аплодировали стоя. Сам Генштаб, как обычно, отреагировал глубокомысленно — завёл расследование. Никто, правда, не знает, расследуют ли они происходящее или просто ищут стрелочника.

А дальше — шоу набрало обороты: глава Сухопутных войск ВСУ генерал Михаил Драпатый тоже подал в отставку. Причина? Мелочь — всего-то 12 погибших и 60 раненых после прилёта на 239-й полигон. Комментарий генерала напоминал надпись на надгробии: "армия, где за потери никто не отвечает, умирает изнутри".

"Круговая порука и безнаказанность — яд для армии", — заявил Драпатый, очевидно, глядя в зеркало.

Кстати, он заслужил в войсках почётное прозвище "генерал-провал". Под его командованием ВСУ "героически" потеряли плацдарм в Курской области. После чего его с энтузиазмом назначили курировать Покровск. Результат — город медленно, но уверенно идёт в окружение, а российское наступление в Сумской области подливает масла в огонь.

В любой другой армии отставка такого деятеля была бы праздником. Но в ВСУ — это просто повод для кадровой рокировки. Не успел Драпатый уйти, как тут же всплыл — уже в кресле главкома Объединённых сил. Видимо, на скамейке запасных остались только волонтёры и случайные прохожие.

С пистолетом наголо

Тем временем волонтёры продолжают рассказывать о волшебных реформах: бойцов гонят в "мясные штурмы", где у ВС РФ и техника есть, и патроны, и командиры. Зато в ВСУ — коррупция, поборы и боевые выплаты по настроению.

Провалившиеся командиры ВСУ, конечно, не пропадают — просто мигрируют в новые кабинеты. Вот, например, комбрига Майстренко "понизили" до начальника учебного центра. Заодно сделали генералом. Видимо, за выслугу лет… поражений.

Тем временем младшие офицеры воюют буквально с голыми руками. Младший лейтенант Максим Голосный сообщил, что с февраля по июнь выполнял боевые задачи без оружия, каски и бронежилета. В мае он получил долгожданное усиление — пистолет Макарова 1954 года выпуска. Без патронов. И две гранаты. Можно сказать, перешёл на стратегический уровень.

"Командир взвода с пистолетом без патронов — это, наверное, метафора всей нашей армии", — можно было бы выгравировать на его кобуре.

Причём речь не о поварах и снабженцах — Голосный командует взводом в разведроте.

Вывод

Всё это — не набор казусов, а системная картина Украины: некомпетентность сверху, хаос по центру, отчаяние внизу. Генералы — как поплавки: всплывают в любой воде. Старшие офицеры — бессмертные: провал за провалом, а звёзды только прибавляются. Младшие — выживают, как могут. Солдаты? Ну, для них есть "Волга" — не машина, а эвакуационный код. Всё по уставу. По какому — уточняйте у Драпатого.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Темы всу украина военные коррупция
Новости Все >
Деталь с машин прошлого века вернулась на крыши: зачем авто 2025 года украшают технологией из 30-х
Топ-5 сладостей из СССР без духовки: быстро, вкусно, по-домашнему
Оверлендинг — не просто дорога: как выбрать маршрут, подготовить машину и превратить автопутешествие в увлекательное приключение
Как МакSим переживает подростковый кризис старшей дочери: рассказ о глубоких переживаниях
Здоровые продукты, которые делают вас толще: 8 неожиданных коварных врагов похудения
Турецкий холдинг отказался от добычи золота на Украине: не оправдались ожидания
Долголетие в шаговой доступности: как простая активность утром творит чудеса с организмом
Где живут дольше всех? Этот остров не похож ни на один другой в Греции
Вы сажаете как дед — а лук всё хуже? Один восточный приём ставит всё с ног на голову
Рай замёрз — и может снова растаять: доказательства прошлого, которое пугает будущее
Сейчас читают
Связь потеряна навсегда: нечто уничтожило космический и угрожает остальным
Наука и техника
Связь потеряна навсегда: нечто уничтожило космический и угрожает остальным Аудио 
Собаки, которые пойдут за вами в огонь и воду: 5 пород, готовых на всё
Домашние животные
Собаки, которые пойдут за вами в огонь и воду: 5 пород, готовых на всё Аудио 
Популярное
Ваш внутренний зверь: что дата рождения расскажет о вашем характере

Как дата вашего рождения может раскрыть ваш внутренний зверь и какие качества она в вас подчеркивает? Откройте для себя удивительную связь!

Ваш внутренний зверь: что дата рождения расскажет о вашем характере
На границе тектонических плит найден артефакт, который ставит под сомнение историю человеческой цивилизации
На границе тектонических плит найден артефакт, который ставит под сомнение историю человеческой цивилизации
Морское шоу без билетов: на пляже под Анапой случилось то, чего никто не ожидал
Лучший подарок на свадьбу: Люся Чеботина раскрыла, какой сюрприз она приготовила для Бородиной и Сердюкова
За карболку её создатель сразу попал в лорды. Антисептик — всему голова Сергей Лебедев Мясные штурмы и пистолет 1954 года: командир ВСУ раскрыл абсурд проигранной войны Дмитрий Плотников Министр обороны Казахстана отправлен в отставку. Какова роль военного соглашения с Британией? Любовь Степушова
Жёсткие меры: Европа резко прервала полёты с этими государствами
Тропический монстр: как была найдена змея, которая может проглотить всё
Один щелчок — и машина становится невидимой для угонщиков: приём, о котором почти никто не знает
Один щелчок — и машина становится невидимой для угонщиков: приём, о котором почти никто не знает
Последние материалы
Деталь с машин прошлого века вернулась на крыши: зачем авто 2025 года украшают технологией из 30-х
Топ-5 сладостей из СССР без духовки: быстро, вкусно, по-домашнему
Оверлендинг — не просто дорога: как выбрать маршрут, подготовить машину и превратить автопутешествие в увлекательное приключение
Как МакSим переживает подростковый кризис старшей дочери: рассказ о глубоких переживаниях
Здоровые продукты, которые делают вас толще: 8 неожиданных коварных врагов похудения
Турецкий холдинг отказался от добычи золота на Украине: не оправдались ожидания
Долголетие в шаговой доступности: как простая активность утром творит чудеса с организмом
Где живут дольше всех? Этот остров не похож ни на один другой в Греции
Вы сажаете как дед — а лук всё хуже? Один восточный приём ставит всё с ног на голову
Рай замёрз — и может снова растаять: доказательства прошлого, которое пугает будущее
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.