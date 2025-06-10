Мясные штурмы и пистолет 1954 года: командир ВСУ раскрыл абсурд проигранной войны

4:11 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

В украинской армии всё идёт строго по плану. Правда, по какому — никто уже не помнит.

Фото: flickr.com by Ministry of Defense of Ukraine, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Украинские военные

Майское увольнение комбата 1-го батальона 47-й ОМБр "Магура" обернулось не просто увольнением, а целым телешоу с выносом всей накопившейся грязи на публику. Приятного просмотра, как говорится.

Развал армии Украины

Комбат элитной бригады ВСУ Александр Ширшин, активно участвовавший в Курской авантюре, подал рапорт с комментариями, которые явно не прошли согласование с пресс-службой. Он обвинил руководство в "тупорылой утрате людей" и "дрожи перед некомпетентным генералитетом". В довесок пожелал, чтобы дети украинских генералов лично прошли по их же маршрутам — без шансов, но с патриотизмом, пишет Belnewz.

Военные на местах, уставшие от "переможных" отчётов Генштаба, аплодировали стоя. Сам Генштаб, как обычно, отреагировал глубокомысленно — завёл расследование. Никто, правда, не знает, расследуют ли они происходящее или просто ищут стрелочника.

А дальше — шоу набрало обороты: глава Сухопутных войск ВСУ генерал Михаил Драпатый тоже подал в отставку. Причина? Мелочь — всего-то 12 погибших и 60 раненых после прилёта на 239-й полигон. Комментарий генерала напоминал надпись на надгробии: "армия, где за потери никто не отвечает, умирает изнутри".

"Круговая порука и безнаказанность — яд для армии", — заявил Драпатый, очевидно, глядя в зеркало.

Кстати, он заслужил в войсках почётное прозвище "генерал-провал". Под его командованием ВСУ "героически" потеряли плацдарм в Курской области. После чего его с энтузиазмом назначили курировать Покровск. Результат — город медленно, но уверенно идёт в окружение, а российское наступление в Сумской области подливает масла в огонь.

В любой другой армии отставка такого деятеля была бы праздником. Но в ВСУ — это просто повод для кадровой рокировки. Не успел Драпатый уйти, как тут же всплыл — уже в кресле главкома Объединённых сил. Видимо, на скамейке запасных остались только волонтёры и случайные прохожие.

С пистолетом наголо

Тем временем волонтёры продолжают рассказывать о волшебных реформах: бойцов гонят в "мясные штурмы", где у ВС РФ и техника есть, и патроны, и командиры. Зато в ВСУ — коррупция, поборы и боевые выплаты по настроению.

Провалившиеся командиры ВСУ, конечно, не пропадают — просто мигрируют в новые кабинеты. Вот, например, комбрига Майстренко "понизили" до начальника учебного центра. Заодно сделали генералом. Видимо, за выслугу лет… поражений.

Тем временем младшие офицеры воюют буквально с голыми руками. Младший лейтенант Максим Голосный сообщил, что с февраля по июнь выполнял боевые задачи без оружия, каски и бронежилета. В мае он получил долгожданное усиление — пистолет Макарова 1954 года выпуска. Без патронов. И две гранаты. Можно сказать, перешёл на стратегический уровень.

"Командир взвода с пистолетом без патронов — это, наверное, метафора всей нашей армии", — можно было бы выгравировать на его кобуре.

Причём речь не о поварах и снабженцах — Голосный командует взводом в разведроте.

Вывод

Всё это — не набор казусов, а системная картина Украины: некомпетентность сверху, хаос по центру, отчаяние внизу. Генералы — как поплавки: всплывают в любой воде. Старшие офицеры — бессмертные: провал за провалом, а звёзды только прибавляются. Младшие — выживают, как могут. Солдаты? Ну, для них есть "Волга" — не машина, а эвакуационный код. Всё по уставу. По какому — уточняйте у Драпатого.