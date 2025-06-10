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Дмитрий Плотников

Ночной кошмар для хунты: какой масштаб разрушений принёс удар по Киеву?

4:15
Силовые структуры » Военные новости

Киев этой ночью сиял так ярко, что даже спутники NASA задумались: не пора ли включать режим "город-фонарик"?

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Фото: flickr.com by NASA/Joel Kowsky, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
взрыв

Украина пережила одну из самых интенсивных атак за всё время конфликта — и, судя по всему, это была только разминка. Сотни дронов и ракеты разных мастей обрушились на украинскую территорию. Повреждения зафиксированы сразу в нескольких регионах, связь барахлит, электричество по настроению, а над столицей — живописный столб дыма. NASA, не растерявшись, успела зафиксировать ночное шоу на спутниковых снимках. Туризм в XXI веке — теперь и с орбиты.

Ответка продолжается

Причем, по сообщениям источников, ударов было два и, похоже, это не конец. Меняется тактика: если раньше били, чтобы "показать", то теперь — чтобы методично, с холодной расчетливостью, разбирать по кирпичику украинскую инфраструктуру и командную вертикаль.

Основной фокус, безусловно, на Киев и область. Сообщается о 10-15 поражённых объектах в столице Украины, и это — по предварительным подсчётам. Говорят, это был один из самых тяжёлых ударов по Киеву за всю историю СВО. Серьёзный "вход" получил, к примеру, завод "Артём", который как раз занимался выпуском военной продукции. Видимо, теперь займётся выпуском дыма.

Пользователи соцсетей уже наводнили Сеть видео попаданий по заводу, где, как утверждается, производились ракеты "воздух-воздух". В Борисполе горят топливные баки, пылают аэродромы — в общем, погода сегодня пасмурно-пожарная.

Сгорели склады, энергетические объекты и некий бизнес-центр на Лукьяновке — он же бывший британский визовый центр. Теперь — просто пепел международного сотрудничества. Атаки прокатились и по другим регионам — Белая Церковь, Вышгород, Кировоградская, Черкасская, Черниговская области. В небе — более сотни воздушных целей.

По оперативной информации, удары по Киеву нанесли пять "Искандеров", два "Искандера-К" и около ста "Гераней". Ещё пара "Искандеров" разогревались в Запорожье, дроны "приветствовали" Одессу и другие области.

 

Мэр Кличко, как всегда, на месте — отрапортовал о четырёх пострадавших. Правда, пострадали они не от ударов, а, как обычно, от "отклонений в траекториях" родной ПВО. Очередное напоминание, что украинская система ПВО иногда работает по принципу "лучше перебдеть, чем… попасть куда надо".

К слову, тот самый сгоревший бизнес-центр в Киеве, где раньше располагался британский визовый центр — по слухам, давно сменил род деятельности. Некоторые источники намекают, что там собирали дроны. Теперь же — дроны не собирают, зато собирают угли.

Киевляне, вероятно, "благодарны" экс-президенту Зеленскому, ведь именно он так настойчиво требовал "больше дронов на Москву". Желание исполнилось — но с сюрпризом, в виде ответной доставки с подписями от "Уважаемых".

Итоги

Итак, что мы имеем на утро:

Киев — разрушения в семи районах, пожары, перебои с электричеством, четыре человека ранены, город затянут дымом. Жителям рекомендовано не открывать окна и временно забыть, как выглядит чистый воздух. Работает авиация ГСЧС.

Киевская область — повреждения в Фастовском, Броварском, Бориспольском и Обуховском районах. Пострадали частные дома. Видимо, кому-то придётся пережить лето на даче в стиле минимализм.

Одесса — серьёзные разрушения: роддом, станция переливания крови, пункт экстренной помощи и жилые здания. Два погибших, девять раненых. Кто бы мог подумать, что город, где раньше пели про маму, теперь вспоминают через тревогу.

Наблюдаем за развитием событий. Возможно, следующей ночью спутники снова получат шоу. Только вот для жителей Украины — это совсем не праздник.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
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