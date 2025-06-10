Лондон предупреждён ударом по британскому визовому центру в Киеве

3:46 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

В Киеве в результате ночного обстрела уничтожено здание британского визового центра, где, скорее всего, работали британские кураторы операции ВСУ "Паутина".

Фото: https://commons.wikimedia.org/ by Tony Hisgett from Birmingham, UK, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Военно-морская база "Клайд" в Шотландии

Британия — главный куратор ВСУ в проведении террора и диверсий

Россия обвинила Лондон в организации атак на российские стратегические бомбардировщики 1 июня (так называемая операция ВСУ "Паутина"). Во всяком случае, по дипканалам были отправлены вопросы обозначить свою позицию. Лондон не ответил, тогда как в США опровергли свою причастность к диверсиям.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров вчера, 9 июня, прямо обвинил Британию в причастности к подрывам железных дорог на территории РФ.

"Британцы на 100% помогают Украине в террористических атаках против РФ", — заявил Лавров.

Впрочем, в Times ещё в марте обсуждалось, насколько плотно британские военные задействованы в целеуказании, планировании полётов, предоставлении спутниковых и прочих данных ВСУ.

Есть данные, что британцы готовят десантную операцию в Крыму с применением БЭК, которые они поставляют Украине, как и дальнобойные ракеты Storm Shadow. Несомненно, они могут устроить и диверсии на российских судах в Чёрном море по аналогии с операцией "Паутина".

Лондон занимается подрывной деятельностью в РФ

ФСБ заявила 5 июня, что Лондон занимается подрывной деятельностью в РФ через свои якобы общественные организации. Назван Oxford Russia Fund, признанный нежелательным ещё в 2021 году, который занимался вербовкой российских преподавателей для распространения в вузах литературы и пособий, пропагандирующих поддержку ЛГБТ*. Одновременно с этим через созданную сеть контактов этим НПО "велась работа по добыванию информации о развитии внутриполитической и социально-экономической ситуации в стране в условиях проведения спецоперации на Украине".

Генпрокуратура 5 июня, по представлению ФСБ, признала нежелательной на территории РФ ещё одну подобную организацию — "Британский совет" (British Council).

Надо отвечать не столько Украине, сколько Британии

Лондон неделю назад открыто назвал в своём новом стратегическом обзоре Россию главной угрозой и предупредил о перевооружении своей армии с прицелом на ядерный конфликт. Украина же намекает с подачи полковника Ричарда Кемпа, который призвал Британию помочь Украине разработать собственное ядерное оружие, что такие переговоры ведутся.

Некоторые СМИ назвали новую военную доктрину Британии "сигналом Москве". Так что прилёт по британскому центру в Киеве — ответный сигнал, что в следующий раз прилетит серьёзнее.

Например, как предложил политик Олег Царёв на Ливадийских чтениях, "Орешником" по базе "Клайд" в Шотландии, где размещены подлодки Великобритании — носители ядерного оружия. Уместное предложение, потому что удар по Украине не заставит Лондон изменить своё мнение о том, что "Путин блефует": "Бей по России всем чем можно, у них нет красных линий". Британскому премьеру Киру Стармеру повезло, что президентом в РФ является такой выдержанный политик, как Владимир Путин. Но если Британию не наказать, то она будет продолжать поддерживать Украину в терроризме и диверсиях ровно настолько, чтобы конфликт не закончился "никогда".

*- экстремистская организация запрещена в РФ

Уточнения

Военно-морская база Клайд — Главная база флота в Шотландии. Наиболее известна как место базирования Британских сил ядерного сдерживания, представленных программой «Трайдент».

