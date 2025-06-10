Дроны-призраки и серые зоны: как россияне приближают крах обороны ВСУ — детали с фронта

4:10 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

ВСУ на ряде направлений достигли нового военного состояния — когда "ещё чуть-чуть, и начнётся настоящий коллапс".

Фото: flickr.com by Ministry of Defense of Ukraine, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Украинские морпехи

На Сумщине, например, российские силы бодро маршируют в сторону областного центра, попутно расширяя радиус действия FPV-дронов до размеров городских окраин. Горожанам рекомендуют не высовываться — в прямом и переносном смысле.

Далее — Редкодуб. Условное "всё пропало" тут уже не условное: населённый пункт под контролем ВС РФ, и оттуда открываются три вкусных направления на выбор — Лиман, Боровая или Изюм. Где именно отрежут снабжение ВСУ — остаётся сюрпризом. Весёлым — но не для украинской стороны.

Российские подразделения вплотную подошли к зоне в пределах 20 км от Сум, что делает возможным применение FPV-дронов по городским целям. Потенциальными следующими целями могут стать Хотынь и Малая Корчаковка — географически они формируют логистическую ось для возможного окружения Сум.

На участке Новониколаевка — Варачино — Яблоновка — Юнаковка обстановка критическая. В районе Юнаковки, несмотря на её значительные разрушения, российские силы пытаются закрепиться. Особенно напряжённая ситуация — у Локни: продвижение войск РФ в сторону лесного массива у Садков усложняет проведение контратак и вытеснение противника с этой территории.

Тактика остаётся неизменной: пехотные группы с поддержкой FPV-дронов, минимальное применение тяжёлой техники, приоритет — поразить украинские БПЛА-платформы, командные пункты и узлы снабжения. Удары наносятся по логистике, что затрудняет переброску резервов ВСУ.

С украинской стороны фиксируются признаки деморализации. Один из боевиков нацбатальона отметил, что ВСУ теряют зону огневого контроля. По его словам, российская армия в первую очередь выводит из строя расчёты украинских дронов, после чего на освободившиеся участки заходит штурмовая пехота. Отход операторов дронов ослабляет оборону: образуются "серые зоны", через которые и осуществляется продвижение.

Дополнительное подтверждение масштабности подготовки поступает от бывшего советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко. По его информации, через Мариуполь на север перебрасываются значительные силы: не менее 10 единиц САУ, 1 комплекс ПВО и около 40 грузовиков с личным составом и боеприпасами. По его оценке, это — крупнейшее перемещение войск на данном направлении за последние полгода.

Таким образом, происходящее на Сумщине может рассматриваться как подготовительный этап к более масштабной операции российских войск на северо-востоке Украины.

Покровское направление традиционно сложное, но Банковая провела магический ритуал: отыскала где-то резервы и временно залатала дыру. Сейчас враг пытается действовать по принципу: когда не можешь наступать — хотя бы не разваливайся.

А вот под Клебан-Быком всё идёт по классике — "мешок", в который готовятся попасть более чем тысяча украинских военнослужащих. Название будущего "котла" пока уточняется — возможно, в честь кого-то с Банковой.

Южнее — новости ещё печальнее. Алексеевка больше не с Украиной. Комар — почти так же. Даже в символичный юг Днепропетровской области уже зашли российские воины.

И главное: резервы, которыми ещё недавно затыкали дыры. Теперь — всё, мясо кончилось, пиар остался. Оборону держать становится всё сложнее, от слова "невозможно". Продолжаем наблюдать, как этот спектакль движется к следующему акту. Финал, похоже, будет без антракта.

Если хочешь — могу сделать ещё более "ядовитую" или, наоборот, более мягко-сатирическую версию.