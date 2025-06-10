Британия решилась на опасный шаг: F-35 получат ядерный потенциал

5:13 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Великобритания рассматривает закупку истребителей F-35A и ядерных бомб для восстановления авиационного ядерного потенциала, пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). О том, как это изменит оборонную стратегию страны и какие последствия ждут НАТО, авторы рассказывают в своем новом материале, перевод которого публикует Pravda.Ru.

Фото: commons.wikimedia.org by Los Alamos National Laboratory, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ F-35

После неподтвержденных сообщений о том, что Министерство обороны Великобритании рассматривает планы по закупке истребителей пятого поколения F-35A и ядерных бомб свободного падения для восстановления возможности нанесения ядерных ударов с воздуха, министр обороны Мария Игл 9 июня впервые подтвердила, что такие закупки действительно ожидаются.

Отвечая на парламентский вопрос консервативного депутата Эндрю Сноудена, Игл заявила, что в рамках нового Стратегического оборонного обзора произойдет "переход к новой комбинации F-35B и F-35A", что может сократить запланированное количество F-35B.

"В течение следующего десятилетия потребуется больше F-35. Это может включать смесь моделей F-35A и B в зависимости от военных требований для повышения эффективности затрат".

Ранее F-35B закупались из-за их уникальной возможности короткого взлета и вертикальной посадки, что позволяло использовать их с авианосцев класса Queen Elizabeth, которые не оснащены катапультами или аэрофинишерами для других типов самолетов. Также важным фактором в решении закупать исключительно F-35B был значительный вклад британской промышленности в производство этой модели по сравнению с F-35A.

Поскольку с начала 2010-х годов вероятность закупки запланированных 138 F-35B становилась все менее реалистичной, вопрос о приобретении F-35A неоднократно обсуждался и открыто поддерживался высшими офицерами Королевских ВВС. F-35B примерно на 50% дороже в закупке, имеет значительно более высокие эксплуатационные расходы и меньшую доступность, а также серьезно ограничен в боевом потенциале и дальности полета.

Более низкая стоимость F-35A позволит Королевским ВВС расширить парк истребителей пятого поколения с меньшими затратами, а большая дальность и вместительные отсеки вооружения делают его более подходящим для нанесения ядерных ударов. Пока неясно, планирует ли Министерство обороны разработать собственный класс ядерных бомб свободного падения для F-35A, что, как сообщается, сделал Израиль для своих стелс-истребителей, или же Великобритания заключит соглашение о ядерном обмене с США.

Подобные соглашения уже действуют с членами НАТО – Бельгией, Нидерландами, Германией, Италией и Турцией, что позволяет их вооруженным силам использовать американские ядерные боеголовки, размещенные на их территории, в случае крупного конфликта.

Относительно возможности заключения новых соглашений о ядерном обмене с союзниками по НАТО, кандидат на пост председателя Объединенного комитета начальников штабов США Дэн Кейн 1 апреля заявил, что этот сценарий можно рассматривать:

"С военной точки зрения расширение участия союзников по НАТО в миссии ядерного сдерживания в той или иной форме повысит гибкость, живучесть и военные возможности. Если меня утвердят, я буду работать... над оценкой затрат и выгод такого решения".

Все участники ядерного обмена являются клиентами F-35A, за исключением Турции, которая в настоящее время ведет переговоры о возвращении в программу F-35 и закупке этих самолетов. Продвинутые стелс-возможности F-35A делают его идеальным самолетом для нанесения ядерных ударов.

Германия остается единственным участником ядерного обмена, не планировавшим использовать F-35A в качестве основы своего флота, хотя страна решила разместить небольшой заказ на 35 таких истребителей специально для ядерных ударных миссий из-за их явного превосходства в таких задачах.

ВВС Нидерландов стали первым иностранным партнером, передавшим F-35 ядерные ударные функции в июне 2024 года, после того как ВВС США сделали это двумя месяцами ранее, в марте.

Поскольку с 2023 года ВВС США постепенно восстанавливают свои передовые ядерные силы в Великобритании, растут предположения, что это изначально могло быть направлено на облегчение нового соглашения о ядерном обмене с британскими вооруженными силами.