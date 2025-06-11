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Петр Ермилин

Abrams горят: как Украина потеряла 87% неуязвимых танков

Силовые структуры » Военные новости

Украинская армия потеряла 87% своих основных боевых танков M1A1 Abrams, сообщают журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). В своем новом материале, перевод которого публикует Pravda.Ru, авторы разбирают причины провала американской техники на поле боя и задаются вопросом о том, есть ли будущее у Abrams в условиях современной войны.

Танк Abrams
Фото: dvidshub.net by Sgt. James Dunn, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Танк Abrams

Украинской армии приписывают потерю 87% своих основных боевых танков M1A1 Abrams: 27 из 31 машины, поставленных США в конце 2023 года, были уничтожены или захвачены с момента их применения на передовой в феврале 2024 года. К концу августа 2024 года потери оценивались почти в две трети парка — 20 из 31 танка, а за последующие девять месяцев появились кадры, подтверждающие уничтожение еще семи. 

1 сентября были опубликованы кадры серьезно поврежденного Abrams, который российские войска захватили и эвакуировали возле стратегически важного города Авдеевка вместе с немецким Leopard 2A6. На той же неделе появились новые видео с уничтожением двух Abrams: первый — возле села Волчье в направлении Покровска, второй — у населенного пункта Бердычи. Менее чем через неделю, 14 сентября, было подтверждено, что еще один Abrams выведен из строя и захвачен. Общие потери достигли 24 танков, оставив в строю лишь семь. 

После сентября 2024 года, когда парк Abrams значительно сократился, кадры с этими танками в зоне боевых действий стали редкостью. Тем не менее, 28 октября появились изображения, подтверждающие, что российские военные захватили Abrams 47-й механизированной бригады возле Покровска. Затем, в июне 2025 года, были опубликованы кадры с двумя последними Abrams украинской армии, брошенными почти неповрежденными и захваченными российскими войсками на линии фронта в Сумской области. Это увеличило общие потери до 27 танков, хотя российские источники называют цифру 26. 

Остается неясным, сколько Abrams было вывезено в Россию и в каком состоянии, но высока вероятность, что теперь у России больше исправных Abrams, чем у Украины. 

Танк Abrams поступил на вооружение армии США в 1980 году, и его конструкция во многом вдохновлена советским Т-64, который появился на 16 лет раньше и признавался на Западе как обладающий огромным превосходством. Abrams стал огромным шагом вперед по сравнению с предыдущим M60, стоявшим на вооружении самых боеспособных подразделений армии и морской пехоты США. 

Современные модификации Abrams считаются самыми мощными основными боевыми танками западного мира, выделяясь своими размерами как самые тяжелые в своем классе. Однако боевое применение на Украине стало для Abrams первым столкновением высокой интенсивности с сопоставимым противником, и сочетание операционных трудностей с огромными потерями привело к резкой критике его возможностей. 

Большинство Abrams, заснятых уничтоженными или обездвиженными, стали жертвами управляемой артиллерии или одноразовых дронов, а один, как подтверждено, был уничтожен российским Т-72Б3 в перестрелке под Авдеевкой. Эти потери вызвали серьезное беспокойство среди стран НАТО, особенно у Польши, которая планирует закупить 366 таких танков. 

В мае неназванный представитель оборонного ведомства в беседе с Australian Broadcasting Corporation заявил, что из-за проблем с живучестью Abrams в условиях "дроновой войны" поставки новых танков Украине под вопросом: "Мы начинаем сомневаться, нужны ли украинцам эти машины — крыша Abrams самая уязвимая часть, а сейчас война дронов". 

В декабре 2024 года советник по национальной безопасности США Джейк Салливан признал, что Abrams не оправдали ожиданий и не оказали желаемого эффекта: "Мы отправили Abrams Украине… но эти подразделения не укомплектованы, потому что в этой войне Abrams — не самое полезное оборудование".

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Темы всу military watch
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