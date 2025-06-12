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Петр Ермилин

США резко урезают закупки F-35: что случилось с флагманом ВВС

3:49
Силовые структуры » Военные новости

США вдвое сократили закупки истребителей F-35 для ВВС в бюджете 2026 года. Журналисты американского военного издания Military Watch Magazine (MWM) выяснили, что стоит за этим решением. В своей статье, перевод которой публикует Pravda.Ru, они анализируют причину пересмотра программы, влияние китайских разработок и смещение фокуса на истребители нового поколения.

f-35
Фото: afrc.af.mil by Senior Airman Ali Stewart, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
f-35

Министерство обороны США сократило свой запрос на поставку новых истребителей F-35A для ВВС США на 50 процентов — с 48 до всего лишь 24 самолетов в 2026 финансовом году. Об этом сообщают многочисленные местные СМИ, отмечая, что такое решение вызывает серьезные вопросы о будущем программы. Это сокращение стало продолжением многолетней тенденции к уменьшению ежегодных планов закупок F-35A: сначала до 110, затем 80, 60 и, наконец, 48 самолетов.

Предлагаемые сокращения происходят на фоне растущего бюджетного кризиса в ВВС США, в частности из-за колоссальных затрат на разработку, закупку и эксплуатацию нового истребителя шестого поколения F-47. Многие аналитики уверены, что подобные затраты попросту непосильны без масштабных сокращений других программ. Сообщается, что Министерство обороны рассматривает возможность урезания финансирования истребителя F/A-XX ВМС США, чтобы перенаправить средства на F-47.

Сокращение закупок F-35 позволит не только сэкономить на самих поставках, но и избежать расходов на эксплуатацию, поскольку этот самолет значительно дороже в обслуживании по сравнению с F-16 и A-10, которые он должен заменить в ВВС. Значительная часть сэкономленных средств потенциально может быть инвестирована в развитие F-47.

По мере того как эффективность F-35 вызывает все больше вопросов на фоне появления истребителя F-47 — особенно в контексте возможных боевых действий в Тихоокеанском регионе, для которых новый самолет подходит значительно лучше — еще одним ключевым фактором, повлиявшим на сокращение закупок, стала угроза со стороны Китая. Подход Китая к разворачиванию собственных истребителей шестого поколения ставит под сомнение жизнеспособность F-35 в долгосрочной перспективе.

В декабре 2024 года Китай представил два новых истребителя шестого поколения, уже находящихся на стадии летных прототипов. Это вызвало серьезную тревогу в США относительно перспектив ведения воздушной кампании в регионе и возможного технологического отставания F-35 от новейших китайских самолетов. Презентация китайских машин также сразу отразилась на котировках акций компании Lockheed Martin — главного подрядчика по F-35.

Серьезные сокращения поставок F-35A для ВВС США позволят перераспределить производственные мощности в пользу иностранных клиентов. Однако это создаст сложности для самих ВВС, которым придется продолжать эксплуатацию устаревших самолетов времен холодной войны: F-15, F-16 и A-10.

Будущее программы F-35 остается крайне неопределенным. Перспективы дальнейших заказов напрямую зависят от хода американской и китайской программ по разработке истребителей шестого поколения.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Темы ввс сша military watch magazine
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