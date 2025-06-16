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Любовь Степушова

Россия получает реальный шанс сломить сопротивление ВСУ и завершить СВО

Силовые структуры » Военные новости

Украинские источники предсказывают начало активного наступления ВС РФ уже в июле на всей ЛБС и прогнозируют обвал фронта ВСУ на многих направлениях СВО.

Солдат ВС РФ
Фото: мультимедиа.минобороны.рф by Евгений Половодов (Yevgeny Polovodov), https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Солдат ВС РФ

Такие прогнозы могут быть связаны с выпрашиванием у США и ЕС дополнительных резервов на войну, иначе кто же будет "защищать западную цивилизацию" от России. Но ряд факторов говорит о том, что наступление российской армии на самом деле готовится.

1. После терактов в Брянской и Курской областях на железной дороге и нападения на ядерную триаду в Кремле пришли к выводу, что Украину придётся добивать до самого конца. Об этом говорит призыв Верховного главнокомандующего Владимира Путина "кратно нарастить боевые возможности сухопутных сил в ближайшее время". Понятно, что это будет сделано (если уже не сделано) под наступательные цели.

2. ВСУ окончательно выдавлены из Курской области, освобождены лесные массивы южнее Горналя, а в районе Тёткина и Нового Пути новых накатов нет, разведка докладывает об отступлении ВСУ. Генштаб ВСУ стал отображать в сводках новое направление боев — северо-слобожанское, в направлении на Сумы, которое ранее называлось курским направлением.

3. Прошли интенсивные удары по резервам ВСУ в ближнем тылу, аэродромам и промышленным центрам, уничтожен Кременчугский НПЗ.

4. Выполняется приказ о создании буферных зон в Сумской, Харьковской и Днепропетровской областях. Везде эти зоны активно расширяются. В Сумской области — это уже более десяти километров от границы. Сумы станут, вероятно, первым областным центром, освобождённым в новой наступательной операции. В Харьковской области ВС РФ добрались до Купянска, и когда от Сум пойдёт обхват Харькова с севера, это станет полноценной заявкой на присоединение к РФ Харьковской области. В Днепропетровскую область ВС РФ зашли недавно широким фронтом в направлении на Новопавловку. Украинские источники бьют тревогу, что могут пасть Днепропетровск и Запорожье. Медийный офицер Станислав Бунятов в Telegram в панике призывает власти построить хоть какие-нибудь укрепления в области.

"Поднимай свою жопу и иди пробуждай тех, кто отвечает за обороноспособность области", — требует Бунятов у мэра Днепропетровска Бориса Филатова.

5. Население бывшей Украины ждёт прихода России, об этом можно судить по видео, которые распространяются украинскими пабликами, и по письмам в личку военкорам. Именно поэтому ВСУ недавно разбомбили подстанции новых регионов РФ — Запорожской и Херсонской. То есть для Киева это уже не украинское население. Этнические русские поверили в жизнь с Россией, и она лучше, чем с Украиной.

Наступлению ВС РФ, несомненно, будет способствовать отвлечение ресурсов США на конфликт на Ближнем Востоке. При этом европейские возможности по их замене не проглядываются. Согласно выводам Кильского института, чтобы заменить США, Европе нужно удвоить поддержку Украины с 42 млрд евро до 82 млрд евро, Италия и Испания должны увеличить финансирование Украины в шесть раз, Франция — в четыре, а Германия — на 50%. Владимиру Зеленскому рекомендовано срочно понизить возраст мобилизации и начать подготовку резервов, чтобы под это дать кредиты.

Он планирует встретиться с президентом США Дональдом Трампом на саммите "большой семёрки" в Канаде. Не сомневаемся, что оттуда придут неутешительные для нацистов вести. По совокупности факторов РФ получает реальный шанс в ближайшие месяцы сломить сопротивление ВСУ на многих участках зоны СВО и выйти на переговоры о капитуляции ВСУ.

Уточнения

51-й саммит «Большой семерки» (G7) — предстоящая встреча на высшем уровне, которая пройдёт с 15 по 17 июня 2025 года в деревне Кананаскис, в провинции Альберта, Канада.

Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Темы борис филатов владимир путин сумская область владимир зеленский харьковская область днепропетровская область
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