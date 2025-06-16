Казаки-добровольцы в зоне СВО: репортаж с места событий

В Луганскую республику приехали уже под вечер. В поездку меня взял помощник всероссийского атамана Игорь Шарапов — сосредоточенный, молчаливый мужчина с мягким голосом.

Боец казачьей бригады в зоне действий СВО

Ехал вместе с его командой: оператор и помощники. В машине было немного места — стойки под колокольню, колокола, награды бойцам и памятные подарки. На ухабах колокола издавали печальный звон.

Но, что интересно, когда проехали КПП в Ростовской области, дорога стала гладкой. Центральное шоссе, связывающее освобождённые республики и области, было не хуже, чем в столице. Игорь тогда сказал, что вот такой подарок московские дорожники сделали жителям новых территорий. Но вот, съехав с трассы, начались ухабы и ямы — это мы свернули на ночлег в пункт временной дислокации "Балтика" — сокращённо ПВД. Мы успели к ним приехать до начала комендантского часа, который начинается в 22:00 и длится до 5 утра. И вот, наконец, приехали.

Командир "Борз"

12 часов в пути остались позади, хотелось размять ноги, оглядеться. Навстречу нам шли люди в военной форме и с казачьими папахами. Впереди — командир добровольческого отряда с позывным "Борз".

— О, ну наконец-то. Мы вас уже заждались. Ночи здесь такие тёмные, что протянутой руки, бывает, не видать. И вообще, кроме караульных, никто не слоняется по улице. Проходите ко мне. Ребята, чай поставьте. Есть там сушки или пряники?.. Тащите на стол.

Командир с первого взгляда был похож на учителя, очки на широком интеллигентном лице, улыбка, тихий голос никак у меня не вязались с образом боевого командира. "Борз" нас проводил до своей комнаты, предложив начать чаепитие, пока он отдаст необходимые распоряжения бойцам. На столе среди кружек с чаем, баранок и кексов весьма органично лежали три гранаты — "лимонки".

— О, гранаты!

— Да это учебные, наверное, забыли убрать, — сказал приехавший с нами оператор и режиссёр монтажа Виктор.

С этой мыслью мы начали отхлёбывать крепко заваренный чай, пока в комнату не вернулся командир. Конечно, первое, что я спросил:

— Гранаты учебные?

Он ухмыльнулся и также мягко сказал:

— Нет. Если враг сюда ворвётся, ты учебными, что ли, отобьёшься?

И тут в его голосе я услышал стальные нотки, а то, с каким спокойствием он это произнёс, сняло у меня все сомнения. Да, это самый настоящий боевой командир.

— Какая сейчас война?

— Жестокая и технологичная. Стрелковые бои — редкость. В основном беспилотниками атакуют с обеих сторон и артиллерией. Вчерашние геймеры теперь в цене. Они легче всего и быстрее обучаются, да и игровой опыт весьма кстати. Только здесь не компьютерных персонажей, а реальных людей и технику уничтожают.

— Знаю, что эвакуационные группы раненых с поля боя становятся целью? — спросил я.

— Да. И у нас, и у них. Но не мы первые начали бить по "трёхсотым" (раненым), а они. Теперь все "играют" по одним правилам.

И ещё долго продолжался наш разговор, пока "Борз" не прервал его, дав команду "Отбой". Ведь завтра много дел, так что вставать в шесть утра, завтрак, и в путь.

Наступило утро. С утра уже было тепло, так что день обещал быть жарким не только по впечатлениям, но и по погоде. Предстояло вместе со всероссийским атаманом посетить три казачьих кадетских корпуса (подробности — в предыдущем материале). К пяти часам приехали на ПВД штаба "Терек", который на неделю стал для нас гостеприимным домом.

"Глухарь"

Но тогда мы приехали впервые. Нас встретил двухметровый богатырь с окладистой чёрной бородой и яркими голубыми глазами. Его, не сомневаюсь, уже предупредили, что должны приехать москвичи сопровождать атамана и его штаб в поездке по новым регионам. Теперь я понимаю, почему он строгим голосом, да ещё при такой грозной фактуре, стал нам чётко по пунктам объяснять правила поведения.

— На второй этаж только по крайней необходимости можно заходить — он командирский. Посуду мыть за собой. Ночью в туалет на улицу — только вдвоём. А лучше вообще терпеть.

И он пристальным взглядом посмотрел на нас, показывая всем видом, что так хочет услышать возражения или просьбы. Но мы, уставшие после дороги, просто со всем соглашались. Он немного потеплел и сказал:

— Мой позывной — "Глухарь".

— Скажите, а вы чеченец, балкарец, а может, черкес? — спросил я.

— А что, похож?

— Да.

— Немудрено. Я ж терский казак с Кавказа, из Пятигорска. Но родители у меня русские, значит, и я сам — русский.

— А как к вам можно обращаться?

— "Глухарь". Это мой позывной. А теперь идём на кухню, ребята вам барашка приготовили. Любишь баранину?

— А то! Вкусно поесть я всегда рад.

— По тебе и видно. Вон, живот прям генеральский отъел.

— Ну-ну, это не живот, а амортизаторы любви, — парировал я.

"Глухарь" рассмеялся, и мы сели за стол. В основном расспрашивал бородатый богатырь: как там в Москве, а что за люди — все гламурные?

Пришлось подробно рассказывать, что люди в столице такие, как и везде. Только, может, у них денег побольше, но ведь и цены выше. Утолив любопытство, я всё же спросил:

— А почему по двое в туалет надо выходить?

— Да ДРГ иногда рейды в тыл делают. Им же тоже надо тренироваться.

— То есть как тренироваться?

— Как не на манекенах, братишка, а на живых…

За разговором незаметно стемнело. Я вышел на улицу подышать вечерним прохладным воздухом с ароматом южных акаций. И среди этой тишины мне вдруг стало тревожно. Я стал прислушиваться к звукам, ведь разглядеть ничего было нельзя, полная темень. Кто видел южную ночь, меня поймёт.

Наступило утро, моросил дождик, но было тепло. Наш путь лежал к казакам из бригады "Терек". Ожидалось награждение отличившихся в боях казаков.

Сухой закон или нагайкой по спине

Нас встретил командир с позывным "Дыня". Невысокого роста, раза в два шире в плечах, а также в бицепсах самого Шварценеггера. Он проводил нас за стол, видя, что мы под опекой "Глухаря". На столе я опять заметил лежащую "лимонку".

— Да вот, недавно дали ему 15 ударов, — начал с ходу разговор "Дыня", обращаясь к "Глухарю". — Мужику почти шестьдесят. Сам стегал его нагайкой. А он молодец — ни звука не издал. Потом встал, сказал, что осознал, и попросил закурить. Ребята ему дали — со всем уважением. Казак!

— А это за что его так?

— Выпил. Не допьяна, и всё же.

— А он что — балагурил, вёл себя неприлично?

— Нет, нормально вёл. Но у нас сухой закон. Пить вообще нельзя.

— Как, совсем?

— Совсем. Выпьешь — нагайкой по хребтине получишь. А то как же! Один выпьет, другой захочет, а там и остальные подтянутся. И что это будет за подразделение? А мы, брат, на войне. И я за каждого перед его матерью, женой отвечаю.

Пока шла подготовка к награждению, пошёл знакомиться с казаками. Это на вид суровые, но очень искренние люди. Я общался и понимал, чего мне так не хватает в нашей московской тусовке — искренности, простоты в общении и серьёзных разговоров. Разговоров о жизни и смерти, о своих товарищах — живых и павших. Мне запомнился один разговор...

— Понимаешь, — сказал мне молодой казак со взрослыми, уставшими глазами, — здесь вся шелуха с человека быстро опадает. И тут не скроешься — какое нутро твоё на самом деле. Перед дорогой сюда считал себя воином, без пяти минут героем. А оказался под обстрелом, пожил немного в казачьем коллективе — и всё понял. Сама жизнь показала тебе, чего стоишь. Таких встречал, и не раз. Они потом домой тихо, не попрощавшись, уезжали. Но, слава Богу, таких немного. И радуют, конечно, другие примеры. Приехал к нам пацанёнок, худенький такой, ну какой из него вояка, думаешь. А он, гляди, и своей жизнью за товарища рискует, не задумываясь, и воюет сердито, жёстко.

— А разве можно уехать раньше окончания контракта? — спросил я, обращаясь к "Глухарю".

— Можно, братишка. Мы же добровольцы. Контракт у нас на год, есть и отпуск. А потом — хочешь, продлевай.

Казачья присяга — верстание. Будь моим братом!

Разговор прервала команда строиться бойцам для принятия казачьей присяги — верстания. Я в первой части кратко об этом написал. Но сейчас добавлю важную деталь. После повторения клятвы за всероссийским атаманом в походной церкви, приложения к иконе, окропления святой водой, почти уже казак, приклонив колено и поцеловав войсковое знамя, подходит к есаулу с нагайкой в руках. Он повторно преклоняет колено и получает три символических удара по спине со словами: "Помни о присяге (удар), чти стариков (удар), храни веру православную", — и третий раз на его спину ложится плетёная казачья плётка. Затем есаул поднимает казака, обнимает, говоря: "Будь моим братом!" Это древний, испокон веков, обычай, который так объясняет всю сплочённость казаков, их умение хранить традиции и сохранять дисциплину.

Затем началось награждение казаков медалями Всероссийского общества и орденами Мужества. Да простит меня читатель, но я не ставлю себе целью соблюдать точную хронологию моей поездки. Ещё раз повторюсь: мне интересно рассказать о людях, раскрыть вам их мысли и слова.

Атаман и "великолепная пятёрка"

На следующий день предстояла поездка со всероссийским атаманом Виталием Кузнецовым в Донецкую Республику.

И тут я увидел уже вам известного "Глухаря" в компании четверых молодцов. Это была боевая группа сопровождения. С этими казаками, экипированными как спецназ, с новейшими цвета хаки "калашниковыми", с пистолетами, закреплёнными на ноге. Их вид внушал уверенность не только в завтрашнем дне, но, что главное, — здесь и сейчас — безопасность. Я пошёл знакомиться.

"Дэнди" — крепкий, даже немного полный, с бычьей шеей, всё время улыбающийся и любящий подколоть и пошутить, с трёхдневной щетиной татарин. Такой тип людей при опасности сразу нейтрализует угрозу, чтобы дать другим потом спокойно разобраться в ситуации.

Высокий, под два метра, спокойный, с мудрым взглядом — водитель группы с позывным "Витос".

"Колун" — инструктор по боевой подготовке, который также ходит на боевые задания. Это спокойный человек невысокого роста, похожий по фигуре на фитнес-тренера, который оценивает обстановку за считанные секунды. Находит точки для охраны периметра и сразу занимает позицию. У него только немного грустные глаза и задумчивый взгляд, погружённый в себя. Как мне потом рассказал военный корреспондент, который по контракту находится всё время с добровольцами, "Колун" недавно потерял в бою своего друга и потом нёс его на себе в тыл к своим.

И замыкает "великолепную пятёрку" казак с позывным "Весёлый". Невысокого роста, жилистый и очень подвижный, тоже боевой инструктор. Я потом понял, почему такой позывной — он действительно весёлый, с хорошим чувством юмора.

Их атаман Терского казачьего войска Владимир Савченко — невысокий человек с открытым лицом и мягким взглядом. При общении негромким голосом он мне подробно рассказал об уставе казачьей службы. Но вы бы видели, как его слушаются казаки-богатыри. Достаточно одного его взгляда и буквально пары слов — и команда выполняется. Тогда я понял, что такое уважение можно заслужить, лишь обладая большим авторитетом. Настоящий батька. Они приняли меня по-тёплому — видимо, "Глухарь" успел им рассказать, что парни, в целом, нормальные, свои. Я потом общался с военным корреспондентом. Имени не буду называть, сами понимаете... Могу описать и рассказать. Он невысокого роста, щуплый блондин с детским выражением лица. Я сразу обратил внимание, как бойцы с теплотой его встречают, обнимают при встрече. Я, помню, спросил его: "А где надпись "Пресса"?" Он усмехнулся и посмотрел на меня как на наивного гражданского.

— Пресса для них — желанная цель. Поверь, вначале одевал нашу жилетку. Но как на меня сбросил беспилотник гранату — перестал.

Оказалось, он снимал, как эвакуировали раненых. Он сам до сих пор не понял — как. Вдруг поднял голову и увидел над собой птичку. Главное, ветер был сильный, а она висит на одном месте. Потом взрыв. Госпиталь. И возвращение в строй. Вот за это его казаки уважают, а нам журналистам — пример.

Профессия наша и есть долг перед совестью, ребятами, страной! Все наши приключения, истории — просто нереально втиснуть в статью. Это тема для отдельной истории.

Далее хотел бы более подробно остановиться на моём общении со всероссийским атаманом и его сподвижниками — войсковыми атаманами. В следующей части вас ждут беседы за атаманским столом, как воюют наёмники и идейные хохлы-нацисты, а также про морской курорт в Запорожье и много всего интересного. Знаю, большие тексты сейчас не читают. Иду вам навстречу!