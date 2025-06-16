F-35 вышел из-под контроля: Израиль переписал правила

6:12 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Израильская кампания воздушных ударов по Ирану, начавшаяся 13 июня, вновь вывела на первый план глубоко модернизированный истребитель F-35I. Журналисты американского военного издания Military Watch Magazine (MWM) раскрывают, как Израиль добился уникального уровня независимости в управлении и техническом оснащении своих F-35. Pravda.Ru публикует перевод этого материала.

Фото: commons.wikimedia.org by Los Alamos National Laboratory, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ F-35

Поскольку флот F-35 ВВС Израиля продолжает играть центральную роль в воздушной кампании страны против Ирана, начавшейся ранним утром 13 июня с запуска масштабных авиа- и ракетных ударов, оценки масштабной кастомизации уникального израильского варианта самолета приобретают все большее значение. Хотя F-35 был заказан более чем двумя десятками армий по всему миру, ВВС Израиля — единственные, кто получил разрешение на глубокую кастомизацию и интеграцию отечественной авионики.

На этом настаивало Министерство обороны Израиля, в первую очередь из-за опасений, что на одни только технологии малозаметности F-35 нельзя полагаться для обеспечения его выживаемости, поскольку по мере развития технологий радиолокации, инфракрасного слежения и обмена данными возможности противников по обнаружению истребителя возрастут. Хотя электронно-вооруженный комплекс F-35 остается самым мощным среди западных истребителей, его экспортные версии поставляются с урезанными системами. Возможность интеграции собственных систем позволяет Израилю не только регулярно модернизировать самолеты, но и использовать обширную экспертизу своей оборонной промышленности.

Министерство обороны Израиля заказало первую партию из 19 F-35 7 октября 2010 года. Последующие контракты в феврале 2015 и августе 2017 года довели общее количество до 50 машин — этого достаточно для оснащения двух эскадрилий на авиабазе Неватим. Поставленные в 2016 году самолеты имели ограниченную кастомизацию, включающую только системы управления, связи и разведки. Так как США проявляли крайне низкую готовность разрешить Израилю глубокие модификации, была разработана система, при которой израильская авионика накладывалась поверх базовой американской.

Как пояснил генеральный директор подразделения Lahav в Israel Aerospace Industries Бенни Коэн: "Это открытая архитектура, которая накладывается на центральную систему F-35, как приложение на вашем iPhone. Она не изменяет сам самолет, но дает ВВС Израиля самые передовые и адаптируемые вычислительные возможности при относительной независимости от производителя". Он добавил, что это "открывает новый уровень свободы для ВВС Израиля и прокладывает путь к добавлению еще более передовых возможностей в F-35I в будущем".

Для поддержки израильской программы кастомизации основной подрядчик Lockheed Martin создал уникальный самолет-испытатель, позволяющий проводить локальные модификации в Израиле. Подполковник ВВС Израиля Шломи Биндер, возглавлявший испытания, отметил, что самолет-испытатель "позволит начать работу по модернизации возможностей этого истребителя в соответствии с нашими особыми операционными требованиями", включая использование "уникальных вооружений израильского производства".

Одним из наиболее значимых преимуществ стало то, что Израиль получил возможность обслуживать F-35 без использования американской логистической системы ALIS или ее замены — системы ODIN. Это не только позволило избежать множества проблем, но и дало гораздо большую оперативную автономию. Израиль стал единственным обладателем F-35, чьи самолеты нельзя отключить из США. В июне 2024 года Израиль увеличил заказ до 75 самолетов, и это стало значительным достижением для его оборонного сектора, обеспечивающего как поставки дополнительных модулей, так и обслуживание на национальном уровне.

Помимо изменений в авионике, одним из важнейших требований Израиля было увеличение дальности F-35 для проникновения на территорию Ирана без дозаправки в воздухе. Точные методы достижения этой цели остаются неизвестными: возможно, речь идет об использовании конформных топливных баков или сбрасываемых внешних баков, все топливо из которых расходуется до приближения к воздушному пространству Ирана.

Хотя в ходе налетов 13 июня Израиль получил обширную поддержку от западных стран по воздушной дозаправке, без нее собственный флот танкеров не смог бы обеспечить достаточную дальность полетов для F-35 и F-16. Ожидаемая уязвимость танкеров на фоне появления у Ирана современных истребителей с ракетами "воздух-воздух" большой дальности стала еще одним стимулом для развития автономных возможностей.

F-35 был закуплен и модифицирован Израилем специально для операций против Ирана и Сирии, однако после падения Сирии в декабре 2024 года, поддержанного Турцией и Израилем, основной целью остался только Иран. Хотя иранские источники утверждают о сбитии трех израильских F-35 местной ПВО, сам факт успешных глубинных ударов по плотно защищенным районам с минимальными потерями подтверждает высокую живучесть самолета. Уровень потерь был бы гораздо выше при использовании любого другого западного истребителя. В какой степени именно израильская кастомизация повлияла на такие показатели — остается открытым вопросом.