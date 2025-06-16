Тихая операция США: почему над Атлантикой одновременно оказались десятки топливозаправщиков

3:28 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

ВВС США проводят беспрецедентную операцию по массовой переброске топливозаправщиков KC-135 и KC-46 через Атлантику, пишут журналисты американского военного издания Military Watch Magazine (MWM). В своей новой статье, перевод которой публикует Pravda.Ru, они анализируют возможные цели этой операции на фоне эскалации израильско-иранского конфликта и участия Вашингтона в отражении иранских ракетных атак.

Фото: National Archives and Records Administration by Lt. Mitchell, U.S.Navy, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ ВМС США в Персидском заливе

ВВС США осуществили беспрецедентную массовую переброску воздушных танкеров KC-135 и KC-46 через Атлантику с баз на американском континенте, что вызвало бурные спекуляции о том, что самолеты могут быть предназначены для участия в продолжающейся израильско-иранской войне. Число самолетов продолжает расти, и, как сообщается в поздние часы 15 июня по времени Западного побережья, уже превысило 30 единиц. Также сообщается, что танкеры из нескольких западных стран участвуют в поддержке заправки в воздухе самолетов израильских ВВС для нанесения ударов по Ирану, что повышает вероятность того, что вновь переброшенные танкеры предназначены для заправки израильских сил.

Другая значимая возможность заключается в том, что самолеты могут использоваться для дозаправки в воздухе истребителей и бомбардировщиков ВВС и ВМС США в случае более активного вовлечения Вашингтона в войну. США уже принимают участие в боевых действиях и развернули системы ПВО THAAD и эсминцы AEGIS для перехвата иранских баллистических ракет, запускаемых по израильским целям. Также сообщается о предоставлении американской разведки и спутниковой навигации для корректировки израильского высокоточного вооружения.

Хотя истребители F-15 израильских ВВС способны достигать иранской территории без дозаправки в воздухе, подавляющее большинство флота составляют F-16, которым не хватает дальности даже при использовании внешних топливных баков и дальнобойных крылатых или баллистических ракет. В среднем западные истребители имеют гораздо меньшую дальность по сравнению с китайскими или российскими аналогами, что делает их крайне зависимыми от дозаправки в воздухе при проведении операций против крупных государств-противников. Так, радиус боевого действия F-35 составляет около 1000 километров, тогда как у китайского J-20 и российского Су-34 — примерно 2000 километров.

Уязвимость авианосных групп ВМС США перед ударами иранских ракет, как ожидается, заставит их запускать вылеты с больших дистанций, что делает поддержку в виде воздушной дозаправки крайне ценной. Хотя США десятилетиями подтверждают свои обязательства по защите Израиля, более активное участие в военных действиях несет серьезные риски, поскольку иранский арсенал баллистических ракет способен угрожать базам США на Ближнем Востоке и в значительной части Европы. Иранские ракеты продемонстрировали высокую точность и способность проникать даже в плотно защищенное воздушное пространство, что делает их особенно значительным сдерживающим фактором для эскалации.