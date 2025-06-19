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Любовь Степушова

Эксперт Коновалов оценил шансы Израиля по захвату уранового завода в Фордо и Ирана — по блокированию Ормузского пролива

4:22
Силовые структуры » Военные новости

У Израиля есть шансы по захвату уранового завода в Фордо, считает военный эксперт Коновалов, на эту попытку Иран ответит блокированием Ормузского пролива.

Сбрасывают последнюю бомбу BLU-82
Фото: commons.wikimedia.org by U.S. Air Force photo/Capt. Patrick Nichols, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Сбрасывают последнюю бомбу BLU-82

Подземные заводы Ирана бомбометанием не уничтожить

Президент РФ Владимир Путин отметил вчера, 18 июня, выступая в Санкт-Петербурге, что "подземные заводы" Ирана "существуют" и с ними "ничего не произошло" после бомбардировок Израиля.

Считается, что только противобункерная авиационная бомба США GBU-57 способна поразить главный ядерный объект Ирана по обогащению урана в Фордо. Перед взрывом бомба проникает в землю на глубину до 60 метров или способна пробивать до 19 метров армированного бетона. И только у США есть самолет B-2 Spirit, который способен нести эту бомбу весом в 13,6 тонны.

Президент США Дональд Трамп пока не принял окончательного решения о таких ударах. Как пишут американские СМИ, он хочет убедиться, что такая атака достигнет цели уничтожения ядерной инфраструктуры Ирана, а не просто втянет США в затяжную войну. Заметим также, что, по некоторым данным, завод в Фордо расположен на глубине 80-90 метров.

Будет ли успешной операция Израиля по захвату Фордо?

Видимо, в связи с этими факторами Израиль рассматривает возможность рейда спецназа на ядерный объект в Фордо, сообщает Axios.

"Одним из вариантов мог бы стать рискованный рейд коммандос… Израиль заявил администрации Трампа, что хотя они (израильтяне) и не могут проникнуть достаточно глубоко в гору с помощью бомб, они могут сделать это "с помощью людей", — пишет издание.

Также премьер Биньямин Нетаньяху в недавних интервью намекнул, что у ЦАХАЛ "есть варианты, помимо воздушных ударов".

Военный эксперт, кандидат исторических наук, директор по развитию Фонда содействия технологиям XXI века Иван Коновалов напомнил в интервью Pravda.Ru, что во время революции в Иране 1979 года были взяты в заложники американские граждане и американцы попытались провести операцию по их освобождению с привлечением спецназа. Но закончилась она "дикой катастрофой — было потеряно много людей и много вертолётов".

Сейчас, по его мнению, подобным образом проводить операцию так же бесперспективно — она будет раскрыта, и будут применены все меры противодействия с очевидным негативным результатом для её организаторов. По мнению эксперта, Израиль может только рассчитывать на людей, которые являются их агентами внутри страны, — "израильтяне действуют весьма нетривиально и всегда ищут новые подходы и новые способы воздействия на противника".

"Так что здесь диагноз окончательный поставлен быть не может", — отметил Иван Коновалов.

Перекрытие Ормузского пролива Ираном тоже возможно

Ответом Ирана на эскалацию эксперты называют перекрытие Ормузского пролива, что не только уничтожит 20-30% мирового трафика нефти, но и заблокирует военные корабли США в Персидском заливе и позволит Ирану их уничтожить.

Иван Коновалов считает, что если иранцы перекроют Ормузский пролив, то это вызовет критику со всех сторон из-за роста цен на нефть.

"Ирану это пока не нужно, но нефтяной рычаг остаётся очень серьёзным козырем Ирана. Если вся эта ситуация затянется, то не исключено, что он её использует".

Владимир Путин в Санкт-Петербурге предложил компромиссное решение, которое, по его мнению, может устроить все стороны конфликта: Россия "готова гарантировать мирный атом для Ирана и одновременно учесть обеспокоенность Израиля в сфере безопасности". Вероятно, речь идёт о готовности РФ вывозить из Ирана "избыток обогащённого урана и перерабатывать его в топливо для реакторов атомных электростанций (АЭС)", как недавно заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Пока эта инициатива не находит поддержки ни у одной из сторон конфликта.

Уточнения

 
 Фордо  — иранский завод по обогащению урана.  Расположен на глубине 80-90 метров под скальными породами. Построен недалеко от города Кум, находящегося в 150 километрах к югу от Тегерана. 

Орму́зский проли́в — узкий, стратегически важный пролив, соединяющий Персидский залив на юго-западе с Оманским заливом на юго-востоке и далее с открытым океаном.

Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Темы иран война израиль сергей рябков дональд трамп владимир путин иван коновалов биньямин нетаньяху
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