Саммит НАТО в Гааге готовится в условиях разорвавшейся бомбы, брошенной Испанией

Испания официально отклонила требование США по увеличению расходов на оборону в НАТО в размере 5% от ВВП, что произвело на альянс впечатление разорвавшейся бомбы.

Фото: commons.wikimedia.org by Pazit Polak, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Флаг Испании

Испания бросает вызов США на саммите НАТО

Саммит НАТО в Нидерландах 24-25 июня может спровоцировать развал блока, настолько велики разногласия между США и остальными участниками. Он пройдёт в ускоренном темпе, чтобы только президент США Дональд Трамп не разозлился и не уехал досрочно, как с саммита G7. Главный вопрос — согласует ли блок затраты на военные расходы в размере 5% ВВП от каждого участника — чего требует Вашингтон, иначе он угрожает выйти из альянса. При этом, многие страны не достигли и ставки в 2%.

Уже есть официальное письмо премьера Педро Санчеса в штаб-квартиру НАТО о том, что Испания будет голосовать на саммите против повышения размера взноса. Мадрид настаивает на том, что и нынешняя его ставка (1,2%) "превышает потребности в обороне". Санчеса можно понять — денег в бюджете нет, а сокращать соцрасходы он не готов в связи с опасными сепаратистскими устремлениями регионов. К тому же, общей границы с РФ и опыта конфронтации с ней у Испании нет, наоборот там помнят о помощи Советского Союза легитимному испанскому правительству в войне против фашистов в 1936–1939 годах.

Премьер Словакии Роберт Фицо также назвал увеличение военных расходов до 5% "нерациональным" и пригрозил выходом из НАТО. Пока президент Петер Пеллегрини заверяет, что Братислава "не будет блокировать выводы" из Гааги.

Тем не менее, вопрос о 5% может стать предметом громкого публичного спора и даже отказа от новой ставки не только Испании, а, например, Дании и Канады — в виде протеста против претензий Трампа на их территории. Также социальные обязательства перед стареющим населением есть у многих лидеров Европы, и если их не поддерживать, то к власти придут совсем другие люди.

Экономика стран НАТО не позволяет увлекаться войной

Дело в том, что поддерживать их, собственно, и нечем. ЕС импортирует 58% своей энергии, Германия — 66%, Италия — 75%, Испания — 68%, и цены на газ в ЕС сейчас в 4 раза выше, чем в США, Китае или Японии. А ещё Израиль ударил по крупнейшему газовому месторождению "Южный Парс" в Иране с отключением поставок на рынок 12 миллионов кубометров газа в день и ростом цен на 14%. Из-за высоких цен на энергоносители растут издержки производства, инфляция. Долги также велики, евро падает. С удручающими экономическими показателями и огромными фискальными проблемами, стоит ли увлекаться войной, что поднимет уровень бедности в ЕС до невиданных за последнее столетие размеров?

Нападёт ли Россия на Европу?

Российская угроза, якобы сильнее этих экономических озабоченностей, убеждают в Европе. Но есть ли она? Россия осознаёт себя частью Европы и намного больше выиграет от торговли с ней, чем от ведения войны. Российское руководство то и дело предлагает ЕС вернуться к интеграционным проектам, поставкам газа через "Северный поток". Предлагается осознать, что НАТО нарушил главную "красную линию" России — втянул Украину в блок. И если безопасность РФ будет обеспечена ликвидацией киевского нацистского режима, то никакого резона идти воевать с Европой у России нет. Пока Евросоюз не готов к конструктивному диалогу, но другого выхода у него нет.

Уточнения

НА́ТО Организа́ция Североатланти́ческого догово́ра, Североатланти́ческий алья́нс — военно-политический блок, объединяющий большинство стран Европы (включая Турцию), Соединённые Штаты Америки и Канаду. В настоящее время членами НАТО являются 32 страны.

