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Любовь Степушова

Сводка с фронта: прорыв на Покровск с востока на Новоэкономическое, до Константиновки — 4 километра с юга

Силовые структуры » Военные новости

Прошедшая неделя в зоне СВО ознаменовалась прорывом с востока на Покровск и выходом с юга вплотную к Константиновке в ДНР.

Схема наступления ВС РФ на Покровск и Константиновку
Фото: Карты Google by Pravda.Ru
Схема наступления ВС РФ на Покровск и Константиновку

Прорыв ВС РФ на Покровск с востока — на Новоэкономическое

Для обхвата города Покровск с запада ВС РФ усилили штурм Удачного (см. схему). Взятие села обеспечит выход на трассу, ведущую в город с запада, а также позволит закрепиться вдоль границы ДНР и Днепропетровской области, накапливая силы для дальнейшего наступления. Украинские медийные блогеры указывают в Telegram, что на этом направлении в составе ВС РФ растёт количество "пехоты, дронов, "арты" и авиации".

На востоке от Покровска российские подразделения переправились на западный берег реки Казённый Торец и вошли на север посёлка Новоэкономическое, также закрепившись севернее — в Новоторецком. Это очень важный населённый пункт, так как от него можно развивать наступление на Шахово, Софиевку и дальше на Дружковку (пригород Краматорска) в широкий обхват Константиновки с северо-запада или от Шахова — на Новое Шахово, Дорожное и дальше на Доброполье к границе с Днепропетровской областью.

Новопавловку ВС РФ штурмуют с юга и востока

Юго-западнее Покровска идёт наступление в общем направлении на Новопавловку в Днепропетровской области. Не прекращается штурм Новосергеевки и Муравки на границе области с ДНР. Двигаясь от Комара на север, ВС РФ освободили важное село Запорожье с продвижением к сёлам Звезда и Ялта. Теперь остаётся перейти реку Тонкая, чтобы зайти с флангов в село Мирное, что обеспечит выход к Новопавловке с юга.

Часов Яр ВСУ держат на титанических усилиях

Город Часов Яр ВСУ постепенно оставляют. Украинский волонтёр Богдан Мирошников пишет в Telegram, что ВСУ держат в городе "на титанических усилиях" микрорайон Шевченко и северо-западный частный сектор.

"Враг активно накапливает пехотные группы, пытается продвигаться к нашим позициям и работает "артой" по Николаевке и на юг", — сообщает Мирошников.

Битва за Часов Яр — это часть битвы за Константиновку, поэтому бои идут упорные.

До Константиновки осталось четыре километра

На Константиновку ВС РФ наступают по покровскому сценарию, охватывая город с юга и юго-запада, с востока находится Часов Яр. Главная линия обороны ВСУ проходит с юга у Яблоновки и Александро-Калинова. После выхода на эти рубежи, где первое село уже наполовину под контролем ВС РФ, до Константиновки останется четыре километра с шириной фронта до шести километров.

Долго молчавшее направление на Северск имеет продвижение в десять километров на Верхнекаменское. Первые штурмовые группы ВС РФ зашли в многострадальную Серебрянку, одновременно состоялось продвижение севернее, в районе Белогоровки.

ВКС РФ усилили атаки промзон Киева и учебных полигонов ВСУ

После атаки ВСУ 1 июня на стратегические бомбардировщики ВКС РФ наносят сильнейшие удары по промзонам украинских городов, в которых нехватка ПВО стала крайне ощутимой. На прошлой неделе дважды был нанесён массированный удар по НПЗ Кременчуга, также дважды фиксировались крупные налёты на Киев. В пожаре сгорела линия по производству БПЛА в Политехническом институте имени Сикорского. Удары наносились по району аэропорта "Жуляны" и Заводу имени Антонова.

Болезненными для ВСУ оказались удары по полигонам в районе Сум и в районе села Давыдов Брод на границе Херсонской и Николаевской областей, где фиксируются многочисленные убитые и раненые. Можно отметить всё увеличивающуюся дальность ударов российскими ракетами. От удобной точки обстрела до полигона в Давыдовом Броде — не менее 70 километров.

Контратака ВСУ под Сумами имеет локальный успех

Противник сообщает о контратаке под Сумами, для которой перебросил подразделения с других участков фронта. Якобы восстановлен контроль над несколькими улицами в Юнаковке и Андреевке. Кардинально ничего не изменилось, пишет блогер Анатолий Шарий в Telegram. По его словам, через четыре-пять дней этот участок может снова перейти под контроль РФ. Российские блогеры также не подтверждают успех ВСУ.

Украинские военные панически рассказывают, что теряют преимущество в дронах. РФ скоро будет запускать по Украине 800 "Гераней" ("Шахедов") за ночь, а не 300-400 как сейчас, заявил эксперт по дронам и связи Сергей Бескрестнов (Флэш). По его оценке, РФ увеличила их производство в пять-семь раз с собственными комплектующими, а также строит ещё один завод. Сбивать БПЛА украинцам также стало сложнее из-за новых антенн и постоянных экспериментов в ВС РФ с разными тактиками.

Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Темы сумы бпла северск часов яр покровск днепропетровская область
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