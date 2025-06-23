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Антон Куликов

Как Украина скрывает свои потери: пример только одной части

Силовые структуры

Российские хакеры из группировок PalachPro, Killnet и 62IX предоставили "Правде.Ру" документы, которые были получены ими после взлома одной из систем документа оборота Украины. Касаются они потерь в одной из бригад ВСУ. Только в одной, но это еще одно объяснение того, почему киевский режим так старается скрывать потери.

Документы
Фото: Правда.Ру
Документы

Недавно, напомним, из России на Украину были переданы тела шести тысяч военнослужащих ВСУ. Российские власти заявили о готовности передать еще около трех тысяч тел погибших украинских солдат и офицеров.

В Киеве, однако, не торопятся с возвращением своих солдат. Первый обмен произошел только после проволочек, по второму ясности никакой нет.

Понятно, почему. Во-первых, это подтверждение огромных потерь, которые несут ВСУ на фронте. Во-вторых, семьям погибших необходимо выплачивать компенсации. Которые были обещаны никем иным, как Зеленским и Ко. Но это обещание никто особо не спешит выполнять.

Вот поэтому сейчас киевский режим придумал новую, так сказать, стратегию. Якобы в рамках обменов Россия передала тела своих погибших военнослужащих. Понятно, что эта такой "антикриз", реального обоснования для которого не существует.

Ну а чтобы не платить компенсации, в Киеве придумали еще один ход — экспертизу тел погибших будут проводить еще как минимум год.

А теперь насчёт документов одной из бригад ВСУ, о которых речь шла в начале этого материала. Речь о 100 омбр. Приказом главнокомандующего ВСУ Nº6944 в мае 2024 года для проведения мероприятий по восстановлению боеспособности после выполнения боевых задач. За время выполнения боевых задач бригада потеряла 1670 человек.

Спустя два месяца общая укомплектованность личным составом составляет 3762 (из них офицеров — 495, солдат и сержантов — 3267). Это всего 49% от штатной численности (некомплект — 3932).

При этом пополнять бригаду до штатной численности и не собирались. Заявлялось, что требуется 1133 военнослужащих. Но и их бригаде не направляли, распределяя по другим частям.

Это пример только одной части. Понятно, что в других ситуация едва ли лучше. А вот хуже — вполне. И очевидно, почему в Киеве так стараются скрыть столь неприглядное положение дел. Вот только едва ли это получится.

Автор Антон Куликов
Антон Владимирович Куликов — журналист, обозреватель Правды.Ру
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