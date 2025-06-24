Шаг вперед или тупик? Китай запутался в поколениях истребителей

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Китай приступил к серийному производству нового истребителя пятого поколения FC-31, сообщают журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). В своей новой статье, перевод которой публикует Pravda.Ru, авторы анализируют перспективы этого самолета, его место в иерархии китайских вооруженных сил и делают неожиданные выводы о том, зачем Пекину сразу два типа "невидимок" и почему один из них может остаться без дела.

Фото: commons.wikimedia.org by N509FZ, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Истребитель J-20 ВВС Китая

Новые изображения подтверждают, что китайский истребитель пятого поколения FC-31 перешел в стадию серийного производства и близок к поступлению на вооружение. Этот самолет был разработан как легкая альтернатива тяжелому J-20 того же поколения. Известно, что FC-31 получил модификацию для авианосцев, вероятно под обозначением J-31, а также экспортную версию — J-35. Однако остается вопрос: разрабатывается ли третья версия истребителя для Военно-воздушных сил Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Более короткая дальность полета, меньшая РЛС и ожидаемая низкая стоимость эксплуатации по сравнению с J-20 создают предпосылки для создания пары "тяжелый-легкий". Оценка приоритетов ВВС и общих тенденций закупок позволяет предположить, насколько вероятна такая покупка.

Главная причина, по которой закупка FC-31 для ВВС НОАК маловероятна, заключается в особом акценте, который делается на использование тяжелых самолетов с очень большой дальностью. Еще один фактор — значительный прогресс в разработке двух истребителей шестого поколения для ВВС. Эти два типа самолетов были представлены в декабре 2024 года и сейчас проходят летные испытания. Ожидается, что они поступят на вооружение в начале-середине 2030-х годов в качестве пары "тяжелый-легкий". Более легкий из них, неофициально называемый J-50, должен иметь дальность, сопоставимую с J-20, а более крупный самолет — беспрецедентную дальность для тактической авиации. В таких условиях закупки более простого и короткодействующего J-31 выглядят маловероятными. ВВС НОАК уже обладают одним из самых разнообразных парков истребителей в мире, а введение еще одного типа только усложнит обслуживание, обучение и логистику, принося минимум пользы.

Дополнительным признаком ограниченного интереса к двум различным истребителям пятого поколения является наращивание серийного производства J-20. Ожидается, что в 2025 году будет закуплено 120 таких самолетов, тогда как в 2024 году было около 100. Для сравнения: единственный в мире серийный истребитель пятого поколения западного производства, F-35, закупается для ВВС США в количестве всего 24–48 машин в год, а план на 2026 финансовый год был недавно сокращен до 24. Масштабные инвестиции в J-20 практически не оставляют места для других истребителей пятого поколения.

Программа J-20 может привести к дальнейшему расширению парка тяжелых истребителей как доли от общего количества боевых единиц ВВС НОАК... Большие расстояния между китайскими авиабазами и потенциальными противниками, необходимость длительного патрулирования над Тихим океаном в случае будущей войны, а также возможность действовать с большого числа рассредоточенных аэродромов — все это говорит в пользу тяжелых самолетов с большой дальностью.

Несмотря на то что ВВС, вероятно, не будут закупать J-31, сам проект FC-31 остается важным с точки зрения национальной безопасности Китая. Его разработка обошлась недорого, так как использовались технологии, созданные для J-20, что сократило расходы на НИОКР. Самолет также проще в конструкции и лишен сложностей, связанных с передним горизонтальным оперением J-20.

FC-31 станет основным стелс-истребителем для морской авиации, особенно для первого китайского супер-авианосца "Фуцзянь", который должен войти в строй до конца 2025 года. В экспортной версии J-35 самолет может быть поставлен таким партнерам, как Пакистан, и составить конкуренцию лучшим американским и российским аналогам. Экспорт J-20, J-16 и ранее J-11B запрещен, поэтому J-35 становится первым китайским истребителем, который может быть предложен зарубежным заказчикам наравне с лучшими западными образцами. Создание пары "тяжелый-легкий", в которой легкий самолет предназначен в основном для экспорта — далеко не новость: аналогичную схему использовали США с F-4 и F-5, причем F-5 производился преимущественно для зарубежных рынков. Китай стал единственной страной в мире, которая серийно производит два истребителя пятого поколения одновременно — и, похоже, сохранит эту уникальность и в шестом поколении.