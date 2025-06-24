Как Иран сдерживает США: что стоит за атакой на американскую авиабазу в Катаре

В ночь на 23 июня Корпус стражей исламской революции Ирана нанес ракетный удар по авиабазе Al Udeid в Катаре, сообщают журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). В своей новой статье, перевод которой публикует Pravda.Ru, авторы описывают подробности этого нападения, реакцию США и влияние на стратегическую ситуацию в регионе.

Фото: commons.wikimedia.org by Defensie, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ зрк patriot

В поздние часы 23 июня Корпус стражей исламской революции Ирана нанес ракетные удары по авиабазе Al Udeid в Катаре. Видео подтверждают масштабное использование американских систем ПВО MIM-104 Patriot для перехвата ракет, с кадрами взрывов, снятыми с неба Дохи. Центральное командование США заявило о успешной защите от удара, который был нанесен как с использованием ракет короткой, так и средней дальности.

Президент Дональд Трамп заявил, что это был "очень слабый ответ, который мы ожидали, и успешно контрировали". По другим данным, как минимум три ракеты поразили объект. Иранский удар стал ответом на воздушные удары ВВС и ВМС США по ядерным объектам Натанза и Фордо 22 июня, что привело США к активному участию в войне, начавшейся Израилем 13 июня. Спутниковые снимки подтвердили, что авиабаза Al Udeid была эвакуирована более чем за неделю до того, как США нанесли свой удар, при этом она и другие объекты вблизи Ирана считаются особенно уязвимыми для ракетных и беспилотных атак.

Комментарий иранских стражей революции по поводу атаки на Al Udeid: "Эта база является штаб-квартирой ВВС и крупнейшим стратегическим объектом террористической армии США в регионе Ближнего Востока".

Для американских операций в регионе этот объект стал ещё более важным с начала 2024 года, после того как Объединенные Арабские Эмираты, как сообщается, наложили более строгие ограничения на воздушные операции с собственных баз, таких как авиабаза Аль-Дафра, которая наряду с Al Udeid является одним из ведущих центров операций.

Иран уже наносил удары по американским военным объектам на Ближнем Востоке, включая ракетный удар 8 января 2020 года по объектам в Ираке в ответ на убийство генерала Касема Сулеймани. Удар привел к более чем 100 американским жертвам. Иранские беспилотники и ракеты неоднократно демонстрировали способность обходить системы ПВО Patriot, что, по сообщениям, стало основным фактором в решении Израиля вывести свои системы из эксплуатации, несмотря на продолжающиеся угрозы.

С эвакуацией Al Udeid, относительно незначительный удар по объекту кажется в основном символическим. Тем не менее, даже если объект не был поражен, что остается неопределенным, использование большого количества перехватчиков из Patriot систем все равно обойдется США в значительные затраты, намного превышающие стоимость самих ракет. Это особенно важно на фоне серьезных дефицитов поставок Patriot, вызванных российско-украинским конфликтом. Иран сосредоточил большую часть своих ответных ударов на близком стратегическом партнере США — Израиле, используя для этого многие из самых современных ракетных классов страны с высоким уровнем успеха.

Катар в настоящее время служит не только ведущим хабом для американских операций на Ближнем Востоке, но и ключевым стратегическим партнером для интересов Западного блока и Израиля. Страна сыграла ведущую роль вместе с Турцией, Израилем и США в поддержке исламского восстания против близкого стратегического партнера Ирана — Сирии, начиная с 2011 года, что привело к поражению Дамаска в декабре 2024 года, что стало ключевым моментом на пути к нынешнему наступлению на Иран. Огромное влияние катарских СМИ в арабском и исламском мире также сыграло ключевую роль в изменении общественного мнения против Ирана, а ранее и против Сирии. Катарские вооруженные силы регулярно проводят учения с США, а в апреле 2025 года провели первые учения с израильскими ВВС.